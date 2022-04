Espectacular. Así ha sido la actuación del murciano Fermín Aldeguer en los entrenamientos del Gran Premio de Argentina, que se disputará mañana en el autódromo de las Termas de Río Hondo. El piloto de La Ñora, que el martes cumplirá 17 años, se ha convertido así en el más joven de la historia en lograr la ‘pole’ en la categoría de Moto2.

Alderguer, del Team Boscoscuro, ha sido el más rápido durante toda la jornada. Con un registro de 1:43.306 en la Q2, ha dominado a sus rivales en unos entrenamientos en los que Pedro Acosta solo ha podido ser decimoséptimo.

El murciano, en los micrófonos de DAZN, ha dicho que "aún no me lo creo. Me he sentido muy bien con la pista y la moto está teniendo un potencial increíble. Poco a poco está yendo mejor y se está notando".