Con la miel en los labios. Así se ha quedado el UCAM Murcia CB tras llevar al límite al Barça con un ambiente espectacular en el Palacio de los Deportes (87-89). El conjunto universitario se quedó a las puertas de ponerle el broche de oro a su gran actuación frente a uno de los mejores equipos de Europa, de hecho, parecía que había forzado la prórroga a falta de siete segundos para el final con un lanzamiento de Jordan Davis que en un primer momento parecía de tres puntos. Hubiera sido el 88-88 a menos de un segundo para la conclusión, sin embargo, tras la consulta en el Instant Replay, la canasta fue válida por tan solo dos puntos. Lo cierto es que eso no empaña la brillante actuación del escolta norteamericano, quien fue un quebradero de cabeza ante un Barça que mermado por las bajas en su juego interior, al conseguir 19 puntos y un 2/3 en triples en dos momentos claves del encuentro. También fue de nuevo clave la actuación de Isaiah Taylor, con 25 puntos, al saberse mover por la zona ante la vulnerabilidad del cuadro azulgrana según pasaban los minutos. De no ser por los fallos en el tiro libre, algunos importantes en el último cuarto como los de McFadden, el desenlace con el que el UCAM hubiera cerrado el mes de marzo podría haber sido otro.

Primer cuarto

El UCAM Murcia realizó un primer cuarto muy inteligente que, junto a su intensidad característia en al salida, sorprendió a un Barça mermado por las ausencias en su juego interior. Jordan Davis, con cinco puntos consecutivos, fue el más activo durante los primeros compases. El escolta universitario, tras un robo más canasta, logró anotar tres tiros libres después de una falta de Exum (12-6). El equipo universitario tomó su primera ventaja y, con las rotaciones, tampoco aflojó. Sito Alonso protegió a sus interiores con rotaciones cortas, sobre todo a Lima, y el equipo azulgrana empezó a mostrarse incómodo tras una canasta de Taylor que provocó el primer tiempo muerto de Jasikevicius y una técnica por protestar (16-6). El equipo murciano aprovechó las dificultades del Barça, con Smits y Mirotic alternando el rol de cinco, y tan solo Laprovittola fue capaz de impedir que la distancia fuese mayor con sus triples (27-16).

Segundo cuarto

El Barça se acercó con el inicio del segundo cuarto gracias a un parcial de salida de 2-7. Consiguió rebajar pronto la barrera psicológica de los diez puntos y después de una canasta de Calathes, Sito Alonso tuvo que parar el partido el solicitar tiempo muerto (29-23). Laprovittola no perdonó los fallos del UCAM en ataque durante este tramo del partido y a cinco minutos y medio para finalizar la primera mitad el marcador era de 29-28. Se abrió entonces un nuevo partido en el que el Barça empezaba a encontrarse cómodo, pero el equipo murciano comenzó a ganar confianza de nuevo al enlazar buenos ataques con excelentes defensas (33-28). El equipo murciano confirmó su arreón con las visitas de Taylor al tiro libre y una canasta de Davis, pero los de Jasikevicius resistieron. Davis, excelso desde el triple, se sacó de la chistera otro lanzamiento imposible al que contestó Mirotic y a dos minutos para el descanso la distancia era de +5 para el UCAM (40-35). Tras el segundo tiempo muerto de Sito Alonso, se produjo un intercambio de canastas que dejó en una mejor posición al equipo azulgrana. Pero la última palabra la tuvo Taylor en la última posesión con una canasta frontal que cerraba la primera mitad con el 46-42.

Tercer cuarto

Al UCAM le costó arrancar en la segunda mitad, por eso el Palacio animó pronto a los suyos tras dos canastas de Nnaji. Isaiah Taylor contrarrestó el arreón azulgrana en estos primeros compases alcanzando 18 puntos en su cuenta particular y anotando todos los puntos del cuadro universitario en este periodo, salvo un tiro libre de Webb (53-51). Una técnica por protestar a Dante Exum, tras una falta en ataque, la convirtió el ala-pívot con su visit al tiro libre y un 'alley oop' entre Davis y Lima desató la locura en el Palacio (56-53). El pívot brasileño supo moverse durante estos compases por la zona y crear problemas al Barça en ataque, sin embargo, su cuarta infracción, a 2:48 para finalizar este cuarto, torció los planes para el UCAM (58-56). Sito Alonso apostó por Malmanis en lugar de Cate y el Barça, pese a sus intentos, no conseguía adelantarse en el marcador (60-59). Tuvo que esperar hasta el último minuto de este cuarto, cuando Mirotic lo logró desde el tiro libre (60-61). El equipo universitario contó con la última posesión para recortar distancias, pero el triple de Czerapowicz no entró y dejó al Barça con ventaja de cara al último cuarto (60-64).

Último cuarto

Una falta sobre Mirotic y una canasta a la contra de Hayes, bloqueó el buen inicio del últim cuarto para el UCAM tras un '2+1' de McFadden (63-67). Malmanis leyó a la perfección lo que requería el partido en este momento, ayudó al equipo en el rebote y fue capaz de anotar desde el poste alto una jugada sobre la bocina (65-67). A seis minutos para el final, todo era posible en el Palacio, más aún cuando las defensas estaban teniendo más que decir en este tramo. Otra canasta de Malmanis permitió al UCAM ponerse a tan solo dos puntos de su rival, y Jasikevicius tuvo que cortarlo con su primer tiempo muerto (67-69). McFadden tuvo en sus manos la opcion de adelantar al UCAM con un robo, pero se frenó en la línea del triple y su balón no entró. Laprovittola y Exum no perdonaron los fallos del UCAM para colocar el 67-73, y fue entonces cuando Sito Alonso devolvió a pista a Isaiah Taylor a 4:19 para el final. El base norteamericano, con una canasta más tiro adicional, y un Davis desatado ayudaron al UCAM a mantenerse cerca, pero faltaba dar el último empujón (72-76). Dos tiros libres fallados por Rojas dinamitaron la primera oportunidad, ya que Mirotic no falló en la siguiente acción, lo que llevó a Sito Alonso a agotar su segundo tiempo a tres minutos del final (72-78). Lima anotó un tiro libre, y el UCAM sacó rédito de la siguiente acción atrapando el rebote y buscando Taylor la falta. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo murciano estaba a tan solo tres puntos de su rival para llevarse el triunfo. De hecho, el Palacio estalló en la siguiente acción con otro robo de Davis para hacer un mate sobre Laprovittola y colocar el 77-78 a dos minutos del final. Una falta de Mirotic y una entrada de Exum parecían apagar a un UCAM que se volvió a encender cuando Webb se sacó un triple que cantó todo el Palacio (80-82). Sin embargo, este último minuto y medio iba a ser distinto, el UCAM perdía a Rojas por faltas y Mirotic dejaba de nuevo a los azulgranas en una buena posición con dos tiros libres anotados (80-84). Taylor y Lima, en una jugada acabada por el pívot, colocaban el 82-84 que silenció Hayes con una canasta frontal a 35 segundos del final (82-86). McFadden rozó el '3+1' con una falta en el tiro cuando armó el brazo a 25 segundos del final. El escolta, una de las opciones más fiables, tan solo pudo anotar uno, pero un nuevo robo de Davis abrió de nuevo todas las posibilidades (83-86). El partido entró entonces en el carrusel de tiros libres. Taylor no falló en su serie, y el UCAM mandó a Exum a 7.1 segundos del final. El exNBA tampoco erró, y Sito Alonso se la jugó con Vasileiadis en pista para la última posesión. No hizo falta, porque el que sorprendió fue Jordan Davis para cerrar su brillante noche, aunque cuando todo el mundo celebraba la prórroga, la canasta fue de dos finalmente tras la revisión en el Instant Replay (87-88). Quedaba un segundo para el final y el UCAM mandó a Mirotic al tiro libre. Anotó el primero, y el lanzamiento de McFadden a la desesperada desde su campo no entró (87-89).