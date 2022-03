El UCAM cierra su ‘marzo loco’ ante un Barça castigado por las bajas

El ‘marzo loco’ en la NCAA, liga estadounidense universitaria, es el decisivo, cuando se definen los campeones de conferencia y se disputa la Final a Cuatro. Para el UCAM Murcia, este mes de 2022 también ha sido loco, frenético, con siete partidos. Hoy acaba este período que ha tenido de todo para el semifinalista de la Copa del Rey y que hasta el momento presenta un balance de tres victorias (Unicaja, Andorra y Breogán) y otras tantas derrotas (Fuenlabrada, Burgos y Valencia).

Esta noche (20:30 horas, Movistar Deportes) llega al Palacio de los Deportes el Barça, líder de la Liga Endesa, un equipo que tuvo que sudar para derrotar a los jugadores de Sito Alonso en Granada en una semifinal apasionante, que se resolvió por la mayor profundidad de banquillo de los azulgranas. Los murcianos rayaron a un gran nivel pese al desgaste de los cuartos de final ante el Valencia Basket. Ese día, a los pies de la Alhambra, el UCAM acarició la final de la Copa del Rey y llenó de orgullo a sus aficionados por la imagen que mostró.

El UCAM, en principio y después de varias semanas, podrá contar con todos sus efectivos, aunque Chris Czerapowicz, que se recupera de una lesión de tobillo, aún sin estar al cien por cien. El equipo ha acusado bastante la ausencia del alero sueco, un jugador completo que suma muchos intangibles incluso en los días en los que no está acertado en la anotación. La actualidad del rival, por contra, está marcada por las ausencias por lesión. En la derrota en Badalona por 83-72 del pasado domingo, el pívot Brandon Davies se dañó el hombro derecho y todo apunta a que se perderá varios encuentros. El jugador con pasaporte de Uganda se suma a las ausencias de Cory Higgins, con una fascitis plantar y que no estará disponible hasta mediados de abril; el ala pívot Pierre Oriola, de baja desde diciembre por una lesión en el sacro; el joven base lituano Rokas Jokubaitis, con un esguince en el hombro derecho; y el pívot turco Sertaç Sanli, con lumbalgia.

Sin embargo, el Barça cuenta con dos jugadores en muy buen estado de forma, el base Nico Laprovittola, quien se ha reencontrado en el Barça tras pasar por el Real Madrid, y el ala pívot Nikola Mirotic, el líder anotador con una media de 14,4 puntos.

En Barcelona esperan que jugadores con menos minutos como el escolta Álex Abrines, el ala pívot Rolands Smits, el alero Nigel Hayes, quien no está ofreciendo el nivel que se esperaba a principios de temporada, o el joven alero Sergi Martínez, den un paso adelante y sean los protagonistas en el duelo de esta noche. Incluso tendrá minutos el joven James Nnaji.

Los azulgranas, que han jugado seis encuentros de Liga Endesa desde que se proclamaron campeones de la Copa del Rey, han ganado cuatro y perdido dos, el primero y el último. No solo es líder en la competición española con 19 victorias y 5 derrotas, también lo es en la Euroliga con 21-5, competición donde han ganado los tres últimos encuentros y su racha es de ocho partidos ganados y solo uno perdido.

Por ello, pese a las bajas, Sito Alonso no dudó ayer en afirmar que el Barça es «el mejor equipo de Europa con diferencia». El entrenador murcianista también señaló que «debemos tener claras ciertas pautas que no se deben dar durante el partido. Hay que controlar el rebote y correr el campo si no queremos tener problemas. Será importante no perder la cara al partido en ningún momento y conseguir que la gente crea que siempre podemos ganar. Hay que tener fe ciega en esta plantilla. Yo siempre lo he hecho y quiero contagiarlo a la afición porque se lo han ganado los jugadores».

La venta de entradas marcha a buen ritmo y se espera la mejor entrada de la temporada

La venta de entradas para el encuentro de esta noche marcha a muy buen ritmo. Antes de su aplazamiento ya se habían despachado muchas localidades y en los últimos días ha sido constante la adquisición por parte de los aficionados. En torno a las 1.500 localidades se han vendido ya y se espera que la asistencia supere los seis mil seguidores, según las previsiones del club, lo que supondría la mejor entrada de la temporada. Los tickets se pueden adquirir tanto en las oficinas del club como en la página web y los precios no se han incrementado con respecto a otros partidos. Las tarifas para los adultos van desde los 20 euros en la grada norte y sur salta hasta los 30 en la zona de pista.

«Me gustaría que fuese diferente al Madrid, que escuchaba aplausos cuando nos metían canastas»

«Me gustaría que fuese diferente al día del Real Madrid, en el que nos metían canastas y escuchaba aplausos. Quiero a mi afición apoyando a tope y mi deseo es que esta temporada sea histórica para el club y tenemos que unirnos en la lucha durante estos diez partidos como si no hubiera un mañana por el objetivo de estar entre los ocho primeros de la clasificación». De esa forma arengó ayer a la afición del UCAM Murcia de cara al partido de esta noche el entrenador, Sito Alonso, quien espera que no pase factura la derrota de anteayer frente al Valencia. «Espero que el equipo esté como yo, que estoy a tope y perfecto para esta nueva batalla, y no podemos lamernos más las heridas. Seguro que el equipo estará bien para competir», afirmó.