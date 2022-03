El UCAM Murcia CB se ha quedado a las puertas de conseguir la que hubiera sido su tercera victoria de la temporada frente al Valencia Basket (71-72). El conjunto universitario, como viene siendo habitual esta temporada, se agarró varias veces a un partido en el que llegó a ir perdiendo por once puntos de diferencia en distintas fases del mismo. Sin embargo, fue capaz de empatar a falta de dos minutos para el final y, de hecho, contó con la última posesión. Pero no hubo tiempo. Taylor no pudo armar un lanzamiento cómodo a tres segundos del final tras una buena defensa, y la victoria fue para el Valencia Basket. Esa fue la receta del UCAM para volver al encuentro, la defensa tras el descanso elevó su nivel, y consiguió dinamitar el encuentro a su favor castigando sus puntos al contragolpe. De nuevo, la dos faltas tempranas de Lima, condicionaron la rotación en el cuadro de Sito Alonso, aunque fue capaz de volver al encuentro con una gran actuación de Isaiah Taylor, quien fue el máximo anotador con 19 puntos para los universitarios. Sobre todo en un último cuarto en el que creó muchos problemas a la defensa del Valencia Basket y que acabó con un parcial en el último cuarto de 22-12 para los locales. Aunque el jarro de agua fría llegó con la lesión de Prepelic a un minuto del final, cuando se marchó dolorido del brazo tras una mala caída después de un tapón de Lima. El conjunto universitario se medirá al Barça este martes en el Palacio de los Deportes a las 20.30 horas.

Primer cuarto Parecía que el UCAM Murcia arrancaba con buen pie el partido, sin embargo, el guion se torció con el paso de los minutos. Después de una buena salida con un triple de Taylor y controlando a Dubljevic en la zona, el pívot del Valencia Basket comenzó a hacerse fuerte en el rebote y provocando problemas (5-4). Eso fue lo que le llevó a Augusto Lima a cometer tres faltas en apenas cuatro minutos, la última en un ataque que acabó con Webb por los suelos, y a partir de ahí el conjunto universitario fue otro. Se atascó en ataque al desaprovechar varios contragolpes con Jordan Davis y el Valencia Basket tomó la primera ventaja con Hermannsson, Dubljevic y Claver (7-10). Tan solo Rojas, anticipándose a todas las jugadas del cuadro taronja, parecía poder hacer frente al juego interior del Valencia Basket, y Sito Alonso agotó entonces su primer tiempo muerto (7-13). El UCAM completó la rotación en su quinteto, salvo el dominicano, que siguió en pista ante la baja de nuevo de Czerapowicz, y McFadden acercó a los murcianos con su primer triple (12-13). El equipo universitario no pudo anotar en tres ataques consecutivos al filo de la posesión donde se quedó el rebote, y el Valencia apretó con Prepelic a la contra para llevarse el primer cuarto (13-17). Cuando la jugada sale como en la pizarra. #GameDayMovistar pic.twitter.com/ZlviMVFCSR — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 27 de marzo de 2022 Segundo cuarto Un nuevo triple de Prepelic nada más arrancar el segundo cuarto elevó la renta visitante a los site puntos hasta que Cate recortó distancias (15-20). El pívot universitario encontró más huecos en su emparejamiento con Jasiel Rivero, aunque el jugador cubano también buscó las cosquillas al propio Cate. Por momentos, el partido se convirtió en un duelo entre ellos en el que una exitosa defensa del jugador del cuadro murciano volvió a encender al Palacio a seis minutos para el descanso (19-23). Un pase por la espalda de Radovic a Cate confirmaba la reacción por parte de los de Sito Alonso, al poner de nuevo en serios apuros al cuadro taronja tanto en juego como en el resultado. El pívot fue el primero del UCAM en alcanzar los diez puntos tras una asistencia de Taylor y metió de nuevo a su equipo en el partido hasta que Dubljevic enfrió los ánimos con un triple (23-27). El Valencia Basket supo solventar la primera crisis y los fallos desde el tiro libre de Taylor congelaron por momentos el resultado hasta que llegaron dos triples de Claver y Pradilla (25-33). Sito Alonso tuvo que agotar su segundo tiempo muerto a 1:55 del descanso, aunque al UCAM le costó arrancar de nuevo. Aún así, logró sobrevivir tras una canasta de Rojas y Rivero contó con tiros libres a un segundo y medio del final. Sin embargo, el daño fue mayor tras perder el balón el UCAM en el saque de fondo y quedar 0.3 en el reloj. Suficiente para que el jugador cubano palmease la pelota y dejase el marcador en 27-38 al descanso. Por la espalada. La asistencia que se inventó Radovic. #GameDayMovistar pic.twitter.com/MnGXTlfbRZ — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 27 de marzo de 2022 Tercer cuarto La reacción del UCAM Murcia no se hizo esperar y con la vuelta de Augusto Lima a pista, el equipo universitario arrancó con un parcial de salida de 4-0 que encendió al Palacio con un mate de Webb (31-38). Un triple de Rojas volvió a rebajar la distancia hasta los seis puntos y Webb respondió rápidamente a una cansata de Dubljevic (36-42). El equipo murciano supo obtener rédito de cada buena acción defensiva, y así fue cómo daba poco a poco mordiscos al marcador a a la vez que ganaba confianza de nuevo para plantar cara al Valencia Basket (38-42). Esa fue la receta durante este tramo del tercer cuarto y Taylor hizo estallar al Palacio con el 42-42 tras otra buena acción defensiva. Sito Alonso emparejó a Webb con Dubljevic, para proteger a Lima, y una falta de Taylor a Prepelic, que le otorgó tres tiros libres, dio algo de oxígeno a los taronja cuando peor lo estaban pasando (44-47). Un nuevo triple de Prepelic, tras dos ataques que no logró enlazar el UCAM, abrió de nueo brecha antes de que Sito Alonso solicitase tiempo muerto (44-50). Tobey selló el parcial de 0-8 desde el tiro libre que enfrió de nuevo los ánimos en el Palacio, aunque McFadden y Taylor lo dinamintaron de nuevo rápidamente con cnco puntos consecuitvos (49-52). Una técnica a Sito Alonso, tras protestar McFadden una posible falta en el lanzamiento de un triple que no entró, y otro tiro de tres convertido por Prepelic puso el +9 para el Valencia Basket en el marcador y Rivero lo cerró a diez segundos del final del tercer cuarto (49-60). Último cuarto El UCAM estaba obligado a remontar a diez del final si quería llevarse el triunfo, y pronto inició su arreón tras el 6-3 con una canasta y tiro adicional de Taylor (56-63). La velocidad y el manejo del base universitario en este tramo del partido fue clave para mantenerse cerca en el marcador a la vez que volvía a poner en aprietos a la defensa del Valencia Basket. Tan solo le lastraron los fallos en el tiro libre, aunque, con todo eso, fue el responsable de que a seis minutos y medio para el final se abriera un nuevo partido (61-63). La defensa del UCAM volvió a ser clave y eso volvió a hacer creer tanto al equipo como a la afición con un Sadiel Rojas leyendo a la perfección lo que requería el partido. Sin embargo, el UCAM no aprovechó tres oportunidades para empatar o adelantarse en el marcador, y Sito Alonso tuvo que solicitar tiempo muerto tras una falta sobre Claver. Radovic empató el partido a falta de tres minutos y medio para el final (63-63) y pudo volver a hacerlo tras dos tiros lires Dubljevic, sin embargo, su lanzamiento tras rebote ofensivo se quedó corto (63-65). Sí lo pudo convertir en la siguiente acción, y a dos minutos del final el resultado era de 65-65. Webb neutralizó un triple de Pradilla cuando parecía todo negro, pero el ala-pívot del Valencia Basket volvió a convertir otro balón desde la zona a falta de 1:21 para el final (68-70). Un tiro libre fallado por Bellas dejó en una peor posición al UCAM de cara al último minuto de partido, y la siguiente acción la lesión de Prepelic enfrió a todo el Palacio. El exterior del Valencia Basket sufrió una mala caída tras un tapón de Lima y se marchó dolorido de de su brazo izquierdo a 58 segundos del final (69-70). El Valencia Basket contó con hasta tres rebotes ofensivos en la última posesión y no los desaprovechó al anotar Hermannsson. Lima convirtió rápidamente en la siguiente posesión (71-72) y al UCAM le tocó defender. Lo hizo bien, pero se quedó sin tiempo. El balón le cayó a Taylor a falta de tres segundos para el final, lo que tardó en cruzar el campo e intentar un lanzamiento apurado que no entró y acabó dando la victoria al Valencia Basket (71-72). Qué pase y en qué momento.

Lo que se ha inventado Dubljević. #GameDayMovistar pic.twitter.com/PplSvO8yvX — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 27 de marzo de 2022