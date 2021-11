El joven corredor muleño Mohamed Katir, con un registro de 29:44, y la gijonesa Beatriz Alvárez, con un tiempo de 23:15, se impusieron en la en la 98ª edición de la Carrera Internacional Jean Bouin-Gran Premio Állianz de Barcelona que se disputó en el Parc de Montjuïc de la ciudad condal.

Tomaron parte en las quince carreras unos 10.000 corredores de todas las categorías en una gran jornada atlética. El intenso frío, unos 5ºC en la salida y el viento de componente Oeste-Noroeste de 30-35 km/h, no permitió buenas marcas.

Mohamed Katir (Playas de Castellón), de 23 años y plusmarquista de España de 1.500 metros (3:28.76), de los 3.000 metros (7:27.64) y de los 5.000 metros (12:50.79), es la gran revelación del medio fondo español, desde que obtuvo la nacionalidad el 24 de noviembre de 2019 y compite con la selección española desde este año. Además, en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio logró un diploma.

El murciano se impuso con autoridad sobre el recorrido de 9.900 metros (3 vueltas) en el circuito de la montaña de Montjuïc marcando un registro de 29:44.

Ya en la segunda vuelta Katir y el eritreo Merhawi Mebrahtu, de 18 años, cuarto en los 3.000 metros en el Campeonato Mundial Sub-20 2021, se escaparon del grupo inicial de siete corredores. Tras Katir, Mebrahtu, que cedió al sprint, marcó un tiempo de 29:46.

El tercer puesto del podio fue para el uruguayo Santiago Catrofe (CA Sta. Cristina d' Aro) con un crono de 30:15. Es el actual campeón de Cataluña Sub23 de los 3.000 metros indooor y campeón de Uruguay del 1.500.

De esta manera, el récord de la prueba internacional masculina sigue en poder del keniano Josphat Kripono Menjo con 29:31 (2009).

Katir comentó que "había aquí (la Jean Bouin) corredores de gran nivel", pero que él ha ido "de menos a más". "Me habían dicho que el recorrido era duro, pero te aseguro que no es nada comparado por donde entreno yo, que es todo monte", ha concretado. "Al final me he sentido cómodo y solo el eritreo Merhawi Mebrathu me ha inquietado algo cuando nos hemos escapado en la última subida".

En cuanto al futuro, ha reconocido: "Aún no estoy enfocado en mis objetivos, que están en la pista cubierta, a final de enero y será a partir del próximo mes cuando me los plantee. Hoy me había planteado ganar aquí por primera vez porque tengo una mente ganadora y vaya donde vaya, pienso en ganar y creo que es un buen comienzo para el 2022, que viene con grandes retos".

La corredora asturiana Beatriz Alvárez (Valencia Atletismo) ha realizado una gran carrera en la categoría femenina (6.600 metros/2 vueltas) dominando casi desde la salida para imponerse, con un crono de 23:15 tras superar al sprint al la manresana Mertixell Soler, campeona de Cataluña de 10 km, que ha marcado 23:16.

El tercer puesto del podio ha sido para la bañolense Esther Guerrero (New Balance), de 31 años, con un tiempo de 23:27. Guerrero posee la marca española de los 500 (1:12.57) y 2.000 metros al aire libre (5:41.30 en 2020) y de los 600 en pista cubierta (1:30.08), pero nunca ha podido ganar la Jean Bouin en categoría absoluta.

La vencedora se ha quedado muy lejos de la mejor marca femenina, que ostenta la etíope Frehiwat Goshu, con un crono de 22:07 (2011).

La carrera Open de 10 km, puntuable para la Liga Championship, ha tenido de nuevo un protagonista de excepción en el hospitalense Alejandro Rodríguez Pritchard (L' Hospitalet At.), vencedor este año de la Cursa de La Mercè ha logrado una victoria muy clara, con un registro de 30:41.

Ha superado en 24 segundos al corredor tarraconense Llorenç Sales (31:05), segundo clasificado. La marca del vencedor ha estado lejos del récord de la prueba, establecido en 2017 por Carles Castillejo con un crono de 29:31.

En categoría femenina de la Open 10 km, la joven corredora de 22 años del FC Barcelona Berta Cábanas ha vencido con un tiempo de 35,25, pero no ha podido superar el récord de la prueba, en poder de la jienense Dolores Chiclana, con un crono de 34:01 desde 2019.

En la Open de 5 km. la victoria en categoría masculina ha sido para el corredor de Castelldefels Miquel Domenech (L' Hospitalet Atm.), campeón de Cataluña de la Milla, con un registro de 14:43. En la femenina, la manresana Núria Tió (Avinet Manresa) se ha impuesto con un crono de 17:02.

Resultados y Clasificaciones 98ª Jean Bouin

Categoría Masculina (Prueba Internacional (9.900 metros).1. Mohamed Katir (ESP) Playas Castellón 29:44 .2. Merhawi Mebrathu (ERI) Eritrea 29:46 .3. Santiago Catrofe (URU) CA St. Cristina 30:15.4. Carlos Díaz (CHI) Chile 30:21.5. Simon Mebrahtu (ERI) Eritrea 30:40

Categoría Femenina (Prueba Internacional (6.600 metros).1. Beatriz Alvárez Valencia CA 23:15.2. Meritxell Soler Avinent Manresa 23:16.3. Esther Guerrero New Balance 23:27.4. Valdeline Dos Santos Brasil 23:47 .5. Mireia Guarner Avinent Manresa 23:55

Prueba Open 10 km

Categoría Masculina.1. Alejandro Rodriguez L'Hospitalet At. 30:41 .2. Llorenç Sales UA Montsià 31:05 .3. Adrián Guirado SRC P.D. Ibiza 31:06

Categoría Femenina.1. Berta Cábanas FC Barcelona 35:25.2. Elisa Melilli Indep. 36:56.3. Nina Manso Indep. 37:30

Prueba Open 5 km

Categoría Masculina.1. Miquel Domenech L'Hospitalet 14:43.2. Abel Casalí CA Vic 14:49.3. David Campo Indep. 14:51

Categoría Femenina .1. Núria Tió CA Vic 17:02.2. Marina Burgaya CE Katoa 17:04.3. Khadija Mendou CA Ascó 17:40