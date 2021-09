Luis Enrique Martínez, seleccionador español, recordó el empate de la primera jornada ante Grecia "con un penalti de cachondeo", que deja a España "en el alambre" tras encajar una derrota en Suecia (2-1), que no provocó "ningún reproche" del técnico a los jugadores.

"En cuanto actitud, no tengo ningún reproche para mis jugadores. Es evidente que hemos perdido muchos duelos en defensa y el medio campo, hemos permitido correr al rival pero hemos generado ocasiones para hacer más goles. Lo cruel es que 10 segundos después de marcar, en un golpe de efecto, hemos encajado el gol de Isak que nos ha hecho dudar", analizó en rueda de prensa.

"El partido de Grecia que fue totalmente injusto, con un penalti de cachondeo, nos deja en el alambre. Dependemos de que Suecia no gane alguno de sus partidos y ganarles. Nos centramos en lo que podemos controlar", dijo anteriormente en Teledeporte.

Para Luis Enrique el partido se fue en la distancia que dejó su equipo entre líneas y la permisividad ante las transiciones que permitieron a Suecia explotar sus virtudes. "No podemos permitir tantas transiciones, presionamos arriba y corremos riesgos si perdemos duelos".

"Hay errores individuales que hay que corregir. Es difícil ser optimista pero me tengo que centrar en ganar todos los partidos y esperar que falle Suecia. Veremos si es posible", afirmó.

En el análisis de su equipo, pese a la derrota, Luis Enrique vio más cosas positivas que negativas. "No es un partido malo, en términos de posicionamiento, ataque, situaciones generadas. No creo que mereciéramos perder pero el resultado es claro y no tengo nada que decir. Si perdemos duelos y no cortamos transiciones, algunas por mal posicionamiento ante un rival de este perfil, lo pagas".

Asumió la responsabilidad de las pocas faltas realizadas por la selección española en el partido, solo seis, y echó en falta alguna que cortase contragolpes. "Si no hacen faltas es por mi culpa. Yo lo mando porque en el último tercio los jugadores están de espaldas deseando que les toques para tirarse. Es verdad que en transición sin ser violento se pudieron hacer más".

Descartó el seleccionador que echase de menos a ninguno de los ausentes y no quiso atender a las estadísticas negativas que acompañan a la selección. "No me interesan lo más mínimo, me centro en preparar los partidos de la mejor manera. Si hubiera visto a mi equipo sin ambición estaría preocupado".

"Desde que soy entrenador he tenido que superar siempre cosas y los jugadores me han demostrado en el Europeo que están preparadísimos para superar las adversidades. Vamos a intentar ganar todos los partidos y si no da, iremos a la repesca para demostrar que somos merecedores de estar en el próximo Mundial", sentenció.

Busquets: “Nos ha faltado esa pizca de suerte”

Por otro lado, Sergio Busquets, capitán de la selección, reconoció que fue una “pena” la derrota y consideró que les faltó “esa pizca de suerte” para poder llevarse los tres puntos.

“Estábamos haciéndolo bien, llegando por banda porque por dentro nos costaba mucho. Nos ha faltado esa pizca de suerte. Ellos eran peligrosos a las contras con sus dos delanteros rápidos que les dejaban descolgados. Hay que seguir, quedan muchos partidos, aunque no dependamos de nosotros mismos; y a mejorar”, dijo en Teledeporte tras el encuentro.

“Ha sido una pena. Hemos ido a por el partido desde el inicio y estábamos haciéndolo bien. Ellos nos han empatado muy rápido y cuando mejor estábamos ellos han metido el gol. Hemos seguido creyendo y teniendo llegadas. Una pena porque se nos complica mucho el grupo”, analizó.

Por último, aseguró que todavía confía en clasificarse como primeros de grupo para el Mundial de Catar que se disputará en invierno de 2022.

“Todavía queda mucho en el grupo. No es la mejor de las situaciones, pero todavía queda mucho y tenemos el claro objetivo de ir al Mundial como primeros”, concluyó.

Soler: “Es un fallo que no puede ocurrir”

Carlos Soler debutó con España y lo hizo marcando, a los cuatro minutos de partido, pero en la siguiente jugada vivió la cara amarga en una falta de entendimiento que propició el empate de los suecos y en la que se vio involucrado, y reconoció que es “un fallo que no puede ocurrir”.

“Triste por la derrota del equipo. Es un partido difícil, ellos lo han hecho bien en contraataques y a balón parado, que sabíamos que era su fuerte. En el primer gol suyo no nos entendemos Sergio y yo. Mi balón iba para Eric… es un fallo que no puede ocurrir. El segundo es un balón parado, una segunda jugada y ya nos perjudica para todo el partido. Nos ha sido complicado, pero hay que levantarse y ganar estos dos partidos”, dijo en Teledeporte al acabar el encuentro.

“Sabíamos que el partido iba a ser difícil. Hay que reponerse lo antes posible, ganar e intentar clasificarnos como primeros”, añadió.

Jordi Alba: “La idea no la tenemos que cambiar”

Por su parte, Jordi Alba se mostró confiado en que la “idea” del equipo entrenado por Luis Enrique es buena y que no la tienen “que cambiar”, aunque reconoció que tras la derrota se quedan “sin margen de error”.

“Han hecho un gran partido (en referencia a Isak y Kulusevski). Han hecho su fútbol. Está claro que tenemos que mejorar cosas, pero la idea es la misma y poco a poco vamos a ir mejorando. La idea no la tenemos que cambiar”, dijo tras el encuentro en Teledeporte.

“No hemos merecido perder. Hemos hecho una primera parte muy buena, lástima que después de nuestro gol nos han metido su gol en la siguiente jugada. En la segunda parte han esperado a sus contras y lo han hecho muy bien. No tenemos margen de error, hay que ganar todos los partidos; tenemos esa idea desde el principio, pero ahora más que nunca”, añadió.

Jordi Alba defendió a Luis Enrique: “Como en todos los partidos, cuando ganas o pierdes, hay que mejorar. La idea del míster esta siendo muy buena desde que llegó y la gente lo está cogiendo a la perfección. Hay que mejorar como en todos los partidos, pero estamos haciendo un buen trabajo”.