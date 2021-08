No pudo lograr el FC Cartagena sumar los primeros puntos a su casillero en un partido en el que desde principio a fin se vio superado en todos los aspectos por un Huesca que desde el inicio tenía claro que el partido no se podía escapar y donde logró imponerse por 2-0.

En una noche de verano cualquiera en El Alcoraz, con buen tiempo y con ilusión por conseguir los primeros puntos de la temporada, el FC Cartagena se presentaba en Huesca sabiendo que, a pesar de enfrentarse a un rival complicado, si jugaba bien sus bazas podía sacar algo positivo. Con un once bastante similar al que utilizó en la primera jornada, a excepción de la entrada de Álex Gallar debido a la lesión de Bodiger, que modificaba el dibujo táctico de Luis Carrión.

Sin embargo, la SD Huesca desde el principio mostró el por qué es uno de los principales favoritos para el ascenso a la Primera División española. Durante los primeros 45 minutos sólo existió un equipo sobre el terreno de juego. Desde el primer minuto salieron los oscenses a morder a los pupilos de Luis Carrión y, si no llega a ser por las buenas intervenciones de Marc Martínez y el larguero, el resultado no habría sido un 0-0 que sabía mejor incluso que alguna victoria. Sumado a este espectáculo ofensivo mostrado por el equipo aragonés, la mala suerte se cebaba con el Cartagena y, en el minuto 5, Nacho Gil tenía que abandonar por lesión en el hombro y entraba Ortuño, quien acabaría siendo el mejor de la primera parte albinegra.

La defensa cartagenera volvió a mostrar dudas en su parcela y falta de contundencia frente a los ataques continuos de la SD Huesca, que atacaba constantemente pero no encontraba el premio del gol, siendo Escriche el que tuvo la más clara, con un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño, mientras que el conjunto albinegro no lograba pasar de tres cuartos de campo rival y, de esta manera, Rubén Castro y Ortuño no tenían opciones de poner en apuros a Andrés Fernández.

El inicio de la segunda parte, la condena

Con la llegada del descanso parecía que se acaba una primera parte en la que se había conseguido lo más difícil, llegar con un empate a 0, sin embargo, otra vez las dudas defensivas hicieron que, en el minuto 52, un córner lanzado magistralmente por Marc Mateu hiciera que Delmás rematase de mala manera y, de esta manera, acabase introduciendo el balón en su propia portería, lo que significaba un jarro de agua fría para un Cartagena que, pese a no haber generado grandes cosas, seguía dando la cara en El Alcoraz.

Debido a esto, la reacción no se hizo esperar y tan sólo 4 minutos después del gol, Rubén Castro obligaba a Andrés Fernández a realizar su primera intervención de mérito. Tras esto, los de Luis Carrión se desperezaron y comenzaron a acercarse más al área rival, suponiendo también más tranquilidad en la meta de Marc Martínez, que se había erigido como el mejor de su equipo hasta el gol, lo que nunca supone un buen augurio.

Nuevo mazazo de mala suerte

No obstante, la mala suerte volvió a cebarse con el FC Cartagena y, en el minuto 73, Seoane proyectó un disparo que tocó en Tejera e hizo que Marc Martínez no pudiese adivinar la parábola del esférico, el partido se ponía más cuesta arriba con el 2-0 y con sólo un cuarto de hora para la reacción.

Tras esto, Carrión terminó de mover el banquillo y, sumados a Ortuño y Kawaya, que ya habían entrado al campo, introdujo a Antoñito, Clavería y Neskes en un último intento a la desesperada. No sirvió de mucho esto y los últimos minutos de partido fueron un mero trámite en los que la SD Huesca se limitó a esperar al FC Cartagena y, por su parte, el conjunto albinegro intentaba dar un susto a sus rivales sin éxito.

Colistas al final de la jornada 2

De esta manera el equipo dirigido por Luis Carrión suma su segunda derrota consecutiva y, pese a no ser urgente, comienza a ser necesario conseguir los primeros puntos para tranquilizar un poco los ánimos, puesto que el FC Cartagena se coloca colista en la segunda jornada de liga. El siguiente enfrentamiento volverá a ser fuera de casa frente a un Real Zaragoza que tampoco ha comenzado de la mejor manera posible, sumando solamente 1 punto de 6 posibles.

- Ficha Técnica:

2 - Huesca: Andrés Fernández; Buffarini, C. Salvador, Pulido, M. Mateu; Mikel Rico (Mosquera, m.85), Seoane, Nwakali (Lombardo, m.62): Joaquín (Ratiu, m.71), Escriche y Ferreiro (Florian Miguel, m. 85).

0 - Cartagena: Marc Martínez; Delmás (Antoñito, m.78), Andujar, Alcalá, A. Luna; Alex Gallar, Tejera (Clavería, m.78), Boateng (Neeskens, m.78), Cayarga (Kawaya, m.64); Rubén Castro, y Nacho Gil (Ortuño, m.6).

Goles: 1-0, m.53: Delmás, en propia meta; 2-0, m.73: Seoane.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Las Palmas). Amonestó al local Pulido y a los visitantes Boateng y Alex Gallar.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga SmartBank entre el Huesca y el Cartagena disputado en el Alcoraz, ante 3.600 espectadores (40% del aforo).