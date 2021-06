El centrocampista ghanés Richard Boateng ha dicho este viernes en su presentación como jugador del Fútbol Club Cartagena, conjunto que afrontará su segunda temporada consecutiva en LaLiga SmartBank, que no se pone "límite" y que está "dispuesto a jugar en distintas posiciones en bien del equipo".

Boateng, de 28 años y que procede de la Agrupación Deportiva Alcorcón y antes estuvo en el Real Oviedo, ha comparecido en rueda de prensa junto al director general del club, Manuel Sánchez Breis, quien ha dicho el africano que es "un jugador al que nos hubiera gustado fichar el pasado verano y con el que hablamos entonces".

"Se trata de un futbolista al que hemos sufrido en Segunda B y que tiene experiencia en el fútbol profesional con el Oviedo y el Alcorcón. Es versátil en el centro del campo y nos aportará muchas cosas", ha añadido.

A continuación ha hablado Boateng, nacido en Acra el 10 de julio de 1992 y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en España pues en 2011 llegó al Granada procedente del Liberty Professionals de su país.

El ghanés, quien debutó en Primera con el conjunto granadino, ha dicho que llega "con ilusión" y que le atrae el proyecto del FC Cartagena y el hecho de integrarse en la plantilla que seguirá dirigiendo Luis Carrión: "Me ha llamado siempre la atención la historia de este club, que es como una familia y eso a un futbolista le hace disfrutar".

"Algunos amigos me han hablado muy bien del club y eso me ha animado a fichar por él. Todas las referencias que tenía eran espectaculares", ha añadido.

Con respecto a su posible ubicación en el campo ha declarado lo siguiente: "No me pongo límite en eso y puedo jugar en distintas posiciones en bien del equipo y del club. Lo que me pide el míster es lo que intento hacer".

Boateng y sus compañeros aguardan el comienzo de la pretemporada, fijado para el 5 de julio con los reconocimientos médicos, y mientras esa fecha llega el club ha cerrado ya cuatro amistosos. A los que se conocían frente al Valencia, el Tenerife y el Elche se ha unido uno más frente al Mallorca, de Primera División, el 21 de julio a las ocho de la tarde en la localidad alicantina de La Nucía.

El cartagenero Juan Antonio Ros, al Lugo

Por otro lado, el Lugo ha incorporado al centrocampista de corte defensivo Juan Antonio Ros, que firma por dos temporadas con la entidad gallega hasta junio de 2023.

El jugador cartagenero, de 25 años, juega como mediocentro aunque también puede hacerlo como defensa central.

El Lugo le considera un futbolista de "alta proyección y versatilidad" que pasó por los filiales del Barcelona, Celta de Vigo y Villarreal y también por el equipo principal del Cartagena.

Aunque no tiene experiencia en el fútbol profesional, fue internacional en las categorías inferiores de la selección y se proclamó campeón de la UEFA Youth League durante su etapa en el Barcelona.