Ime Udoka, exjugador del UCAM Murcia CB, afrontará la próxima temporada su primera experiencia como entrenador jefe de una franquicia de la NBA. El norteamericano asumirá las riendas de una de las entidades históricas de la máxima competición como son los Boston Celtics, según un avance de ESPN, y que se encuentra en plena renovación y desarrollo al contar con varios jóvenes en posiciones clave como son Jaylon Brown o Jayson Tatum. Después de alcanzar la temporada pasada las finales del Este -en la burbuja de Orlando-, los Celtics cayeron a las primeras de cambio del play off de esta campaña y se podrán en las manos de Ime Udoka para diseñar el futuro.

Quedan tan solo unos meses para que se cumpla una década del fichaje de Ime Udoka por el UCAM Murcia, y el norteamericano se ha estado preparando desde hace tiempo en la NBA para no desaprovechar esta oportunidad. A finales de agosto de 2012, Udoka, tras conseguir la salvación con el equipo murciano en la Liga Endesa, firma como técnico asistente en San Antonio Spurs para ponerse a las órdenes de Gregg Popovich. Una franquicia por la que también pasó como jugador. En sus inicios como técnico también coincidió con Pau Gasol durante su paso por Texas. Allí estuvo Udoka hasta el verano de 2019, para enrolarse en el cuerpo técnico de Philadephia Sixers y el pasado verano firmó por Brooklyn Nets, que han estado dirigidos por Steve Nash. El equipo de Nueva York ha caído en el play off frente a Milwuakee Bucks y a Ime Udoka se le ha abierto ahora una oportunidad para demostrar su valía como entrenador jefe tras la llamada de los Boston Celtics.

Ime Udoka ficha por el @UCAMMurcia. El alero americano con pasaporte nigeriano podría llegar para jugar ante el Real Madrid. — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) 5 de enero de 2012

Apenas jugó cinco meses en el UCAM Murcia CB, pero los aficionados le guardan un grato recuerdo porque fue clave en la permanencia lograda en la ACB al finalizar la campaña 2011-2012. El alero, junto a Quincy Douby y el pívot James Augustine, formaron un 'Big Three' clave para que el conjunto universitario, comandado por Óscar Quintana al banquillo, reaccionara y acabara reconduciendo la temporada. Y es que la historia actual del UCAM Murcia podía ser hoy día bien diferente si el cuadro murciano no llega a vencer al Estudiantes en su pista por mayo de 2012. Esa fue la primera piedra para que el club murciano, en sus más de 30 años de historia, vaya a encadenar por primera vez en su historia once temporadas en la Liga Endesa el curso que viene.

El equipo murciano encadenó firmó esa temporada cinco triunfos en las últimas ocho jornadas para acabar logrando la permanencia. En el partido frente al Estudiantes, Ime Udoka firmó 10 puntos y 7 rebotes para condenar a la LEB Oro al equipo estudiantil, aunque finalmente el descenso de categoría para los madrileños no se produjo. No obstante, algo que también recuerdan los aficionados en la rivalidad entre clubes desde entonces fue el carismático 'Abajo' que captaron las cámaras, en referencia a la pérdida de categoría de su rival, que dedicó Ime Udoka durante la celebración de esa machada.