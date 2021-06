El UCAM Murcia CF se quedó a las puertas del ascenso a la Segunda División hace apenas un mes y la próxima temporada intentará regresar al fútbol profesional. Después de la reestructuración de la Segunda B, el equipo universitario competirá en el grupo II de la Primera RFEF donde se medirá a los filiales más potentes del panorama nacional y también a varios recién descendidos de la Liga Smartbank. Clubes como el Albacete, Sabadell o Castellón, junto al Real Madrid Castilla, Barcelona B o Villarreal B se sumarán al Atlético Baleares, Betis Deportivo, Linense o Andorra en el grupo donde el UCAM tratará de volver a pelear por estar lo más arriba posible, a pesar de la notable competitividad que se espera. No obstante, si no empeora la situación por la covid-19, al contrario que el pasado año sí que podrá contar con su público. Y es que el conjunto murciano ha lanzado ya su campaña de abonos con unos precios que oscilan entre los 35 y los 120 euros bajo el lema 'Desata tu pasión'. Además, todos los aficionados que retiraron el pasado curso su carné, y que no pudieron asistir a buena parte de los encuentros por las restricciones por el coronavirus, se les aplicará un descuento del 20%.

La apertura de campaña permitirá la renovación tanto online en https://ucamcf.compralaentrada.com/ como en las oficinas del Estadio Besoccer La Condomina, en horario habitual de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas. Las butacas de los socios se mantendrán hasta el domingo 25 de julio, resultando liberadas las que no se hayan renovado a partir del lunes 26 de julio tanto en oficinas como online.

Precios nuevas altas

Así pues, el precio para las nuevas altas en la categoría adulto será de 120 euros en Tribuna, 95 en Lateral y 80 en Fondo Norte. Siendo el coste de Peñistas y Grada Animación de 60 euros. Además, el precio de la Tribuna VIP es de 180 euros.

Para la categoría especial -mayores de 65 años, desempleados, universitarios...- el precio es de 105 euros en Tribuna, 85 en Lateral, y 65 en Fondo Norte. Así como para los infantiles (de 3 a 14 años) el coste es de 50 euros en Tribuna, 40 en Lateral y 35 en Fondo Norte y Grada de Animación.

Para el Abono Familiar (4 miembros) los precios son 195 euros en Tribuna, 160 en Lateral y 130 euros en Fondo.

Para la categoría Súper UCAM -para trabajadores y estudiantes de la UCAM, deportistas de la UCAM y abonados del UCAM CB Murcia, los precios son de 65 en Tribuna, 45 en Lateral y 40 en Fondos.

Precios para nuevos abonados: pic.twitter.com/4R0bNexGy6 — UCAM Murcia CF (@UCAMMurciaCF) 23 de junio de 2021

Precios con 20% de descuento por renovar

A los que renueven sus abonos, porque ya retiraron su carné la temporada anterior, se les aplicará un 20% de descuento sobre estos precios.

Por lo que, el precio para la categoría adulto será de 96 euros en Tribuna, 76 en Lateral y 64 en Fondo Norte. Siendo el coste de Peñistas y Grada Animación de 48 euros. Además, el precio de la Tribuna VIP es de 144 euros.

Para la categoría especial -mayores de 65 años, desempleados, universitarios...- el precio es de 84 euros en Tribuna, 68 en Lateral, y 52 en Fondo Norte. Así como para los infantiles (de 3 a 14 años) el coste es de 40 euros en Tribuna, 32 en Lateral y 28 en Fondo Norte y Grada de Animación.

Para el Abono Familiar (4 miembros) los precios son 156 euros en Tribuna, 128 en Lateral y 104 euros en Fondo.

Para la categoría Súper UCAM -para trabajadores y estudiantes de la UCAM, deportistas de la UCAM y abonados del UCAM CB Murcia, los precios son de 52 en Tribuna, 36 en Lateral y 32 en Fondos.

Precios de los abonos para las renovaciones, incluyendo un 20% de descuento a modo de compensación y agradecimiento por la confianza depositada en la temporada 2020/21: pic.twitter.com/WCCesN6eER — UCAM Murcia CF (@UCAMMurciaCF) 23 de junio de 2021

Promociones

El abono bebé, en ambos casos, será gratuito. Además, también contarán con varias promociones. Y es que club regalará la nueva pulsera oficial del UCAM Murcia, personalizada con los colores azul y dorado, a los primeros 500 abonados que saquen su carné. Además, tendrán prioridad en la compra de entradas para partidos fuera de casa. También descuento del 10% en la tienda oficial del Besoccer La Condomina durante la 2021/22 (no acumulable a otras promociones). Descuento del 30% en la tienda oficial de La Condomina el día del cumpleaños (presentando DNI original). Descuento no acumulable a otras promociones y una tarjeta de descuento de 5 céntimos por litro en gasolineras BP adheridas a la promoción (imprescindible recoger tarjeta BP - UCAM Murcia CF en oficinas o solicitarla online en www.ucamcf.es).