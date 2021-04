“Estoy muy feliz de estar aquí”. Así comenzaba su presentación oficial ante los medios de comunicación Kostas Vasileiadis. El jugador griego cuenta con una dilatada experiencia en la Liga Endesa. Más de 270 partidos divididos en cuatro equipos (Tenerife, Bilbao, Obradoiro y Málaga). “Físicamente estoy bien, estoy muy ilusionado porque sé que puedo aportar y quiero adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo en los partidos que quedan”. Su estreno con el conjunto universitario, donde llega para sustituir la baja por lesión de Peter Jok, será este miércoles en el encuentro ante el Coosur Real Betis que se disputará en Sevilla.

Ha jugado en infinidad de ocasiones contra el UCAM Murcia y conoce bien su nueva residencia. “La ciudad me parece muy bonita, nunca he podido estar más de dos días aquí. He jugado contra UCAM, y siempre lo he pasado muy mal, juegan muy duro, pelean hasta el final y eso me gusta mucho”.

Acerca de su fichaje por UCAM Murcia, el jugador griego lo ha valorado como “una oportunidad única de volver a España que es mi segunda casa, y aquí puedo jugar y disfrutar”.

El alero griego espera poder disputar su primer partido este miércoles. “Siempre trabajo para llegar bien a los partidos. Voy a entrenar ahora con algunos compañeros y mañana lo haré con el resto equipo y viajaré. Vengo a ayudar en lo que necesite el entrenador, ya sea un minuto, cinco, diez o ninguno. Voy a hacer todo lo mejor posible por el equipo”.

Ha tenido su primer contacto con Sito Alonso, al que ha calificado como “un entrenador muy ordenado que sus equipos juegan muy bien a baloncesto. Me habló muy abiertamente sobre mi rol minutos, sistemas…”.

Sobre su futuro añadía que “le encantaría tener la oportunidad de quedarme en esta liga, que es la mejor liga de Europa y para ello trabajan todos los jugadores que vienen aquí”.