El UCAM Murcia llega a la jornada de la primera fase con los deberes hechos. Los universitarios, con el empate cosechado la jornada pasada contra el Real Murcia, certificaron su pase matemáticamente a la Primera RFEF y seguirán luchando por el ascenso a Segunda División. Visita al Recreativo Granada (12.00 horas, Footters) en un partido que si bien no es determinante para los murcianos en esta primera fase, es muy importante de cara a afrontar la segunda. Los puntos conseguidos en la primera parte del campeonato se arrastran para la posterior. «Este domingo nos jugamos tres puntos que pueden ser vitales para la siguiente fase de la competición. No es lo mismo pasar con 30 puntos que con 33, que puede ser un partido de ventaja sobre nuestros rivales», declaraba José María Salmerón.

El UCAM Murcia, además de tener en juego tres puntos importantes, se jugará el liderato junto al Linares, que está en segunda posición con los mismos puntos que los universitarios, líderes por ‘golaverage’. Sin embargo, quedar primer clasificado del subgrupo será meramente simbólico pues no da ninguna ventaja en la segunda fase. Solamente cuentan los puntos obtenidos, no la posición.

No será un partido fácil para los universitarios pues el Recreativo Granada se juega en la última jornada el seguir en la pelea por alcanzar la Primera RFEF o descender automáticamente a Segunda RFEF (cuarta categoría) y no luchar por bajar a Tercera RFEF. Actualmente ocupan la séptima plaza del subgrupo con 23 puntos pero a tan solo un punto del Real Murcia, con la sexta plaza. Deben ganar y esperar a que el Murcia no gane para no caer en el grupo de descenso. La necesidad de conseguir la victoria hace aún más peligroso a este filial que no sigue una estructura al uso con futbolistas en edad de formación sino con una mezcla de juventud y experiencia en busca de un equipo competitivo. Jugadores como Joao Costa, Migue, Alberto López o Dieguito con más de 25 años aportan experiencia a los demás futbolistas del filial.

Especial cuidado deberá tener el UCAM Murcia con Nuha Marong, máximo artillero del Recreativo Granada con cinco dianas y que ya complicó el partido de ida a los universitarios con un gol suyo en el primer minuto de partido. Pudo remontar aquel partido el equipo universitario gracias a un doblete de Aketxe, en un estado de forma completamente diferente al que se encuentra desde la llegada de Jordi Sánchez a la plantilla. El ariete catalán le ha comido el terreno desde que llegó a base de goles y buenas actuaciones y Aketxe ha pasado a un segundo plano para Salmerón. Tendrá a todo su equipo disponible para el encuentro el técnico almeriense tras la recuperación de Rafa de Vicente.