Hacía mucho tiempo. Más de dos meses han tenido que pasar para que el Cartagena afronte una semana de partido sin arrastrar malas sensaciones por un resultado adverso o insuficiente el anterior fin de semana. Sin embargo, después de romper su sequía frente al Oviedo, mira lo que le bien por delante con una mejor cara. Y lo que tienen enfrente los albinegros no es otra cosa que el encuentro de esta tarde (16.00 horas, Movistar) en el Cartagonova ante todo un Rayo Vallecano.

El equipo dirigido por Luis Carrión tiene ante sí una oportunidad para reivindicarse y demostrar que los tres puntos cosechados el sábado anterior no fueron casualidad. Después de dejar buenas sensaciones en El Molinón y ganar de forma poco brillante al Oviedo, el Cartagena busca continuar con su mejora paulatina que le lleve a afrontar el último tramo de la temporada en las mejores condiciones posibles.

Reafirmarse o caer de nuevo

Solo ha sido una victoria lo conseguido. De hecho, si siquiera se ha logrado salir de los puestos de descenso. Sin embargo, lo que está claro es que el conjunto de Luis Carrión tiene una cara muy diferente a la que mostraba antes de su llegada. La mejora en lo anímico y en lo táctico es evidente y ahora todo el mundo parece estar convencido de que se puede cumplir el objetivo.

Al Cartagena le bastaría una victoria para terminar la jornada fuera de las posiciones de descenso, ya que los dos equipos que se encuentran inmediatamente por encima, Sabadell y Zaragoza, se vieron las caras anoche, por lo que los albinegros podrían escalar en la tabla en caso de sumar. Será también el momento de ver si los jugadores que llegaron en invierno continúan teniendo un papel protagonista como lo tuvieron ante el Oviedo. Con futbolistas como Raúl Navas, Chichizola o Datkovic consolidados, tocará ver si Carrión vuelve a dar entrada en el once a Antoñito, Aburjania o Pablo de Blasis, que solo estuvieron desde el inicio en el último encuentro. Además, podría tener lugar la primera titularidad de Ramón Azeez o Cristian López, que el pasado sábado partieron desde el banquillo.

Precisamente la entrada de este último sería posible gracias a la única baja que tiene el Cartagena. Álex Gallar, que cayó lesionado y estará fuera durante un mes, dejará un hueco en la banda, donde podría ser desplazado Elady para dar entrada al delantero recién llegado. No obstante, es solo una de las múltiples opciones con las que cuenta el técnico catalán.

Rival de peso y ‘dolido’

Enfrente, el Cartagena va a tener un rival que no llega con las mejores sensaciones después de perder su último encuentro. El Rayo Vallecano se veía sorprendido por un Tenerife que pelea por salir de la zona baja y que se hizo con los tres puntos en Vallecas. No obstante, el conjunto de Andoni Iraola está demostrando personalidad y nivel para ganar en cualquier campo.

El principal contratiempo, eso sí, llega en forma de bajas, ya que varios futbolistas no podrán estar en el Cartagonova para tratar de seguir mejorando la quinta posición que ocupa el Rayo actualmente. Catena y Trejo están sancionados, mientras que Pozo, Alberto García y Emiliano Velázquez están lesionados.

En el encuentro de ida, un Cartagena tocado por varias derrotas consecutivas logró rascar un punto en el estadio rayista. Ahora, el Cartagena quiere imponerse en casa para seguir confirmando su mejora.

Luis Carrión: "Quiero que salgamos orgullosos del partido"

El Cartagena disputa este sábado frente al Rayo Vallecano en el Cartagonova un encuentro que supone una prueba de fuego para ver si realmente el equipo ha comenzado a despegar: «No es una final, sino un partido muy importante en el que vamos a hacer todo lo posible para ganar, pero quedan muchos puntos y partidos. Para nosotros es importante vernos mañana con 27 puntos cuando acabe el partido y es lo que intentaremos», comentaba el técnico.

Tendrá enfrente el Cartagena a uno de los equipos más potentes de la categoría.

El Rayo Vallecano, a pesar de haber perdido el último encuentro, llega de realizar grandes actuaciones que le sitúan en posiciones de play off de ascenso: «El Rayo es un buen equipo, pero que tiene fisuras como tienen todos los del mundo. Tenemos que intentar aprovechar lo que hacen peor y contrarrestar lo que hacen mejor. Son muy intensos en la presión y tienen gente muy rápida, pero hemos trabajado para que no nos hagan daño y para poder hacerles daño nosotros», afirmaba Carrión.

Será un encuentro al que ambos conjuntos lleguen con bajas importantes. El equipo madrileño tiene varios futbolistas indispuestos, mientras que el Cartagena no podrá contar con Álex Gallar, que caía lesionado la pasada semana: «Yo creo que el equipo está preparado para suplir su baja con nivel. Me sabe mal por Álex porque le hubiera encantado estar, pero vamos a sacar un once bastante competitivo. Igual que nosotros vamos a suplir la baja de Álex, ellos van a hacerlo con las suyas. Van a salir con once muy buenos jugadores», manifestaba el entrendor catalán.