El Yeclano no sorprende al Valencia y se despide de la Copa del Rey

El Yeclano Deportivo no ha podido dar la sorpresa ante su afición y se despide de la Copa del Rey al caer frente al Valencia (1-4). El conjunto ché, de Primera División, firmó un partido muy serio desde el inicio y se olvidó de su mala racha de resultados en Liga ante un Yeclano que lo intentó hasta el final pese a la distancia en el marcador. Y es que bien pronto se adelantaron los de Javi Gracia con el gol de Kang In Lee a los siete minutos de juego. El equipo de Sandroni, entrenador local, no se había recuperado de ese mazazo cuando, dos minutos más tarde, Racic amplió la renta con un disparo lejano (0-2). La situación se puso difícil en La Constitución, pero no se perdía la esperanza. Eso sí, se hizo todo un poco más cuesta arriba a los 35 minutos con el tanto de Sobrino que dejaba todo casi visto para sentencia (0-3).





Una distancia de dos goles que parecía animar al público que se dio cita en una fría tarde en La Constitución marcada por el temporal.