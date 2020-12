Chumi Ortega: "Me veo más capacitado ahora para jugar en ACB que cuando estaba en Murcia"

El yeclano Chumi Ortega está siendo uno de los jugadores clave en la buena trayectoria del HLA Alicante en la LEB Oro, equipo que visita mañana al Real Murcia Baloncesto en el pabellón Príncipe de Asturias. Salió de la cantera del UCAM en busca de la madurez que ha encontrado.

José Francisco Ortega Soriano 'Chumi' (Yecla, 1997) es uno de los talentos que ha sacado la cantera del UCAM Murcia en los últimos años. A base de trabajo y buenas actuaciones en el EBA, se ganó un sitio en el primer equipo y debutó en liga y en Eurocup con el club murciano. Decidió hacer las maletas para madurar deportivamente como jugador y pasó por las filas de Albacete Basket, en LEB Plata y actualmente, en HLA Alicante, con el que consiguió el ascenso a LEB Oro hace un par de temporadas. En su segunda temporada en la categoría de plata, parece haber alcanzado el nivel de madurez que andaba buscando y se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Pedro Rivero. Su equipo lidera la clasificación de su grupo y este sábado visitan al Real Murcia (19.00, Televisión Murciana) para intentar reponerse de su primera derrota del año.

¿Cómo se encuentra en Alicante? ¿Se ha adaptado ya a la ciudad?

Este es mi tercer año ya en Alicante y estoy muy bien. Me he adaptado a la liga bastante bien gracias en parte, al equipo. Estoy muy contento aquí y muy adaptado. Me gusta mucho la ciudad.

Sin baloncesto durante mucho tiempo este año, ¿En qué ha gastado su tiempo?

Pues con el tema de la pandemia y que no podíamos salir mucho de casa he aprovechado para jugar al NBA 2K con los amigos. Ahora que ya estamos un poco mejor me gusta visitar los restaurantes, cafeterías y demás. Pero bueno, me gusta estar en casa leyendo, viendo series o jugando a la consola.

Es su tercera temporada ya allí y cada partido que pasa tiene más galones.

Sí, es cierto. Este año el equipo me está ayudando mucho a que yo me sienta bien y me está dando la confianza para que yo dé un poco más, sobre todo a nivel ofensivo.

La afición de Lucentum le tiene mucho cariño. ¿A qué cree que se debe?

Soy un jugador que en cada partido deja todo lo que tiene en la pista y creo que por eso la afición se identifica con mi estilo de juego.

Hace unas semanas, Pedro Rivero dijo que ya estaba preparado para afrontar más protagonismo.

Yo creo que es porque he madurado un poco más en otros aspectos del juego aparte de la faceta defensiva y tengo mucha confianza en mí mismo. El equipo y el cuerpo técnico me lo han hecho ver así. Para todo lo que me pida el entrenador, allí estaré.

¿Cómo es su relación con el entrenador?

Es muy buena, me siento muy a gusto con él desde el primer año que vine. Es un entrenador que se nota que ha sido jugador y eso lo notamos nosotros. Enseña a hacer el baloncesto fácil y el jugador agradece que le pongan las cosas sencillas. Me da mucha confianza.

Habla de que le da mucha confianza. ¿Qué importancia tiene este aspecto en el día a día de un jugador?

Un jugador con confianza te puede dar mucho más que uno sin confianza. Cuando un jugador no la tiene se nota en su juego. A la hora de tomar decisiones no tienes la misma certeza, en los tiros libres no vas igual de seguro... La mentalidad y la confianza que tienes en ti mismo la pierdes y no sabes si te van a salir las cosas. Sin embargo, cuando se tiene, un jugador es capaz de sacar su mejor versión.

¿En qué momento de confianza se encuentra Chumi ahora mismo?

Pues tengo la moral muy alta. Me noto bastante bien tanto entrenando como jugando. Es lo que te decía, el equipo me ha dado esa confianza y en la pista la saco e intento que se vea la mejor versión de mí mismo.

No es un jugador muy de números. Tiene un rol de especialista defensivo parecido al de Sadiel Rojas en UCAM Murcia.

Mi rol en Alicante es ese. Mi confianza viene a través de buenas acciones defensivas y después la aprovecho para intentar convertir en ataque.

Tuvo en Sadiel a un gran maestro.

Puedo decir que en mis años en Murcia, entrenando con él aprendí mucho. Me ayudó mucho en lo personal y a crecer como jugador. Aprendí a base de palos (risas) con él. Es un tipo que entrena muy duro y si estás a su lado te hace ir al límite también, cosa que agradezco hoy en día.

Aún así, está promediando más de diez créditos de valoración y se le ve mucho más suelto a la hora de atreverse en acciones ofensivas.

No me fijo mucho en los números. Es lo que te comentaba, mi confianza viene a través de la defensa y si estoy cumpliendo mi papel, en ataque me siento mucho más cómodo a la hora de tirar y de penetrar. Este año lo estoy demostrando y me están dando más protagonismo.

Son un equipo que desde su vuelta a LEB Oro está peleando seriamente por entrar en la ACB.

Se puede decir que sí, que estamos compitiendo muy bien. Viendo los resultados, la gente piensa que somos un equipo que aspira a la ACB pero realmente, nosotros intentamos pensar lo mínimo en si vamos a subir o no. Aunque suene a tópico, tenemos los pies en el suelo y sabemos de dónde venimos. Nos centramos en sacar adelante cada partido y lo que venga en el futuro será fruto del trabajo que hayamos hecho durante la temporada.

La humildad está muy bien pero lo cierto es que esta temporada son colíderes del grupo y son el equipo más valorado, con más puntos a favor, el que más asiste y el que mejor porcentaje de tiros de campo tiene. Son números de equipo que va a por el ascenso seriamente.

Los números es cierto que están ahí. Vamos colíderes con 6-1 y queremos seguir estando arriba. Pero no nos distrae lo bien que vamos. Somos un equipo ambicioso que no nos conformamos con nada y queremos llevar el nombre de Alicante lo más arriba que podamos este año. Si acaba con ascenso sería un sueño.

¿Puede ser el año del ascenso? Tienen una plantilla con mucha calidad.

Tenemos un gran equipo. Entrenando con ellos cada día te das cuenta del talento que tienen. Estará complicado porque este año solo asciende uno y hay plantillas con mucho nivel. Será complicado pero confío mucho en nuestro equipo.

Llevaban sin perder desde el 6 de diciembre de 2019 y curiosamente, la derrota regresó exactamente el mismo día de 2020.

Lo leí el otro día y es bastante curioso. Es algo que tarde o temprano tenía que pasar y ocurrió la semana pasada pero eso no significa nada. No tenemos que bajar la cabeza y debemos seguir al nivel en el que estábamos y vamos a intentar conseguir la victoria contra el Real Murcia. Hemos estado un año sin perder, tenemos que estar muy orgullosos.

Supongo que con el público del Ferrándiz apretando la cosa habría sido diferente.

La verdad es que sí. El año pasado, en los partidos más apretados el calor del público nos ayudó a sacar ese tipo de partidos. Había un ambiente increíble y lo echamos de menos. La de Alicante es un tipo de afición que en los momentos malos no se cansan de animar y sacamos resultados gracias a ellos.

Visitan ahora al Real Murcia, equipo recién ascendido que está cuajando un buen papel en su primera temporada en LEB Oro.

El Real Murcia es un equipo muy completo. Además, acaban de fichar a Diego Kapelan, que es un escolta muy anotador y polivalente. Van quintos con tres victorias y luchando por los puestos de arriba. No nos lo van a poner nada fácil pero venimos de una derrota y tenemos ganas de sacar la victoria de Murcia.

¿Cómo es jugar con un jugador de la talla de Pedro Llompart? Ahora están en Alicante pero ya coincidieron en su última temporada en UCAM Murcia en la ACB.

Pedro, tanto como jugador como compañero de equipo, es increíble. Es una suerte que coincidiéramos en Murcia y también en Alicante. Es una pasada tenerlo en el día a día y es un jugador del que los jóvenes tenemos que absorber todo lo que nos enseña cada entrenamiento. Todos los años que he estado con él me ha ayudado mucho. Pero no solo a mí, sino a todo el equipo. Da muchos consejos para mejorar generalmente.

¿Se involucra mucho con los jóvenes?

Sí. Es el capitán y ejerce de líder. Es el timón del barco y siempre está ahí. Se involucra mucho con el equipo porque él quiere que vayamos todos a una y que nadie se despegue.

Supongo que siendo murciano y amante del baloncesto, seguirá la actualidad del UCAM Murcia. ¿Cómo lo ve?

Los veo bien. Están en una posición de mitad de tabla y creo que este año se puede luchar por cosas más altas que en las últimas temporadas. Creo que tienen que encontrar esa regularidad porque pueden ganar contra cualquiera y pueden perder contra cualquiera. Ese punto de regularidad le vendría bien para conseguir una buena racha. Creo que estarán luchando por el play off hasta el final.

¿Qué me dice de Conner Frankamp?

Es un pedazo de jugador. Es un gran sustituto de Askia Booker, han acertado completamente con él. Además de ser un 'metepuntos', tiene esa visión que le permite encontrar a sus compañeros con facilidad.

En Murcia hizo un gran trabajo en el EBA que le llevó a dar el salto con el primer equipo, pero no tuvo mucha regularidad.

Completé buenos años en mis temporadas en el EBA y me lo recompensaron haciendo dinámica con el primer equipo y jugando algún que otro partido. Fue una etapa muy bonita en mi vida. Y bueno, la regularidad no la encontré porque era un jugador joven y quizá no estaba preparado al 100 % para encontrar esa regularidad que me estás diciendo. Necesitaba madurar y decidí salir de Murcia para hacerlo.

En los últimos años el club saca jugadores talentosos de la cantera como Mendiola, Emilio Martínez, usted... Pero ninguno se llega a asentar. ¿Qué cree que ocurre?

El trabajo que se hace en la cantera es muy bueno. Hay jugadores con mucho talento en todas las categorías. El problema viene en dar el salto de EBA a ACB, es una diferencia muy grande. Yo creo que para conseguir esa madurez es necesario pasar antes por LEB Oro y LEB Plata antes de dar el salto. También es verdad que creo que se les deberían dar más oportunidades a los jóvenes y a los españoles. En vez de mirar tanto al extranjero, habría que fijarse un poco más en el producto nacional porque realmente pienso que hay talento. Lo está demostrando ahora Xabi (Xabier López-Arostegui) con más protagonismo en el Joventut y hay más jóvenes que se merecen esa oportunidad pero todavía no se la han dado.

¿Le preocupa también el hecho de que cada vez haya menos nacionales en la ACB? En Murcia, por ejemplo, antes de la llegada de Bellas, no había ningún jugador nacido en España.

Sí, me preocupa. Hay que darle una vuelta porque es lo que te he dicho. Hay jugadores españoles que podrían jugar en la ACB pero que no tienen esa oportunidad. En la LEB Oro hay un gran nivel de jugadores y creo que podrían salir muchos jugadores nacionales que son capaces de demostrar que pueden jugar en la máxima categoría. La LEB está infravalorada. Ahora que televisan todos los partidos, a ver si la liga gana un poco de visibilidad y la gente se da cuenta del talento que hay en España.

Pensando en el futuro. Es su último año de contrato en Alicante y pretendientes no le van a faltar...

Es muy pronto para hablar del equipo en el que voy a estar el año que viene. Estoy muy cómodo en Alicante, tienen un gran proyecto y el cuerpo técnico y la afición me valoran. Pero nunca se sabe lo que va a pasar, el futuro es incierto. Lo único que puedo decir es que me siento muy bien en Alicante.

¿Piensa Chumi en la ACB? Antes me contaba que en su etapa en Murcia le faltaban algunos aspectos que tenía que mejorar pero que ya ha conseguido.

Sí. Al final lo que quiere un jugador es seguir avanzando en su carrera y creo que cada vez me veo más capacitado para jugar en la ACB. Me gustaría estar en un periodo corto de tiempo jugando en la máxima categoría nacional.