Luz verde al deporte base y aficionado y a la presencia de público

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de 27 de noviembre publicada hoy da luz verde al inicio de las competiciones autonómicas tanto de deporte base como aficionado, así como a la presencia de público en los acontecimientos deportivos.

La Orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes dice que "se permite la presencia de público o acompañantes en el desarrollo de cualquier actividad deportiva o competición de carácter autonómico que se celebre en la Región de Murcia siempre que se cumplan los siguientes requisitos: uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura (máx. 37,5oC), registro de asistentes, público sentado, no estando permitido que ningún espectador se encuentre de pie, y distancia mínima de un asiento entre asistentes". Además, todos los clubes que permitan el acceso del público deberán solicitarlo a la dirección general de Deportes y presentar un protocolo de actuación, que debe incluir también un plan para el acceso y el desalojo de las instalaciones. Asimismo, los aforos estarán limitados al 75% si la incidencia del covid es baja, y a un 50% si es mayor, según los rangos establecidos por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se da luz verde al inicio de los entrenamientos y competiciones de ámbito autonómico de base y amateur, aunque los protagonistas de los mismos deberán ir siempre con mascarilla. Serán ahora las federaciones de las distintas modalidades deportivas las que deberán establecer los calendarios. La autorización choca en estos momentos con el confinamiento perimetral, ya que muchos deportistas pertenecen a clubes de otros municipios. Por ello, hasta que el próximo 9 de diciembre se conozco si se deroga esta norma, no podrían, en teoría, acudir a otro municipio a entrenar ni jugar partidos. Las federaciones de deportes de equipo también deberán dar ahora unas semanas a los conjuntos con el fin de que puedan realizar una pretemporada.

"El uso de la mascarilla por parte de los deportistas, técnicos y árbitros o jueces, es obligatorio durante los entrenamientos y las competiciones, así como en las escuelas deportivas y actividades deportivas que promuevan ayuntamientos, clubes, entidades y centros deportivos públicos y/o privados, con la única excepción de los deportes náuticos, acuáticos y subacuáticos, y los árbitros o jueces que usen silbato", dice la Orden sobre el uso de la mascarilla. Además, también especifica una serie de recomendaciones como "eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto; controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa; evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y salida de las instalaciones; no compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso individual exclusivo; no compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte; y ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, médicas y fisioterapéuticas pre, durante y post competición". Por tanto, no se va a exigir a los deportistas que sean sometidos a una PCR.