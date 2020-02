El UCAM Murcia B gana en casa de El Palmar por la mínima gracias a un penalti

El filial universitario se llevó los tres puntos en El Palmar con un gol de penalti de Pau en la recta final de la primera parte. El encuentro comenzó con mucho respeto por parte de ambos equipos. Ninguno estaba acertado en el último pase y apenas inquietaban a los guardametas. Cuando parecía que el descanso llegaba con empate a cero, Víctor derribó a Cristian dentro del área y el colegiado no dudó en señalar los once metros, desde donde Pau no perdonó para adelantar a los suyos.

El Palmar era consciente que tenía que sobreponerse pero las oportunidades llegaron a cuentagotas. Un disparo de falta de Samu que se estrelló en el poste fue la única ocasión de peligro que generaron los locales, que finalmente vieron cómo se les escapaban los tres puntos en casa.