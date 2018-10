"Es un privilegio participar en el Clásico del fútbol sala"

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, calificó como «un privilegio» participar en «el clásico del fútbol sala mundial», el cual vivirá mañana en el Palacio (13.15 horas, Teledeporte) un nuevo capítulo entre el cuadro murciano y el Movistar Inter, y aseguró que tienen que hacer «las cosas casi perfectas» para vencer a un rival al que se le tiene «admiración y respeto, pero no miedo».

«Se respira en el aire que es una semana distinta por parte de los jugadores, del club, la afición... Es un encuentro que tantas veces vi por televisión y es un privilegio ahora poder estar en él como entrenador. Tras haber jugado un Mundial con mi país ahora estaré en el banquillo de ElPozo frente al Inter y mucho más que esto no hay», comentó.

«Es una semana soñada y el clásico del fútbol sala mundial trataré de vivirlo con la responsabilidad de hacer las cosas bien durante la semana para que los jugadores puedan tener un buen partido», añadidó. Además, el entrenador de Buenos Aires admitió «admiración y respeto, pero no miedo» hacia un club, el madrileño, «que está haciendo historia». «También está la incertidumbre de ver cómo vamos a responder. Es muy probable que haciendo un buen partido no nos alcance para ganar, sino que hay hace las cosas casi perfectas y en eso estamos», continuó el jefe del banquillo de ElPozo Murcia. Según Giustozzi, «son tres puntos, estamos en octubre y queda mucha Liga todavía».

«Ahora no miro la clasificación y lo que me interesa es disminuir la calidad del rival y hacer una buena semana para que los jugadores entiendan dónde podemos ganar el partido y dónde perderlo», afirmó. «Es un partido distinto en una semana distinta. Tengo una mezcla de sensaciones de mirad dónde estoy, voy a jugar el clásico por excelencia, y esa responsabilidad y sensación que te genera la ciudad, de saber que el pabellón estará lleno. Los propios jugadores? Por lo que tenemos que tener la mezcla justa de saber disfrutarlo y hacer las cosas bien», explicó Diego Giustozzi.

De igual forma matizó que su planteamiento para preparar el encuentro no cambia por ser el Inter Movistar el rival que tendrá enfrente. «Son tres puntos, estamos en octubre y queda mucha liga todavía. Esto a mí no me cambia. Todos los rivales tienen sus armas, es verdad que ante otros rivales es más fácil contrarestarlos y aquí depende de ti pero también de ellos», dijo.