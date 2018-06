Sin ascenso y bajo sospecha

Al enorme varapalo deportivo por la incapacidad para pasar la última ronda de la fase de ascenso y subir a Segunda División en casa ante su afición, al FC Cartagena le salpica de forma directa la sospecha de un posible intento de amaño del encuentro que disputó ante el Extremadura en el estadio Cartagonova.

Al menos así lo ha denunciado el presidente del club de Almendralejo, Manuel Franganillo, quien tras escuchar las explicaciones que le ofreció su entrenador Juan Sabas y alguno de sus jugadores de intento de soborno, puso el asunto en manos de la LFP y la RFEF y a su vez llevó los correspondientes testimonios a la Policía Nacional para cursar la denuncia.

El asunto, de forma breve y según publicaba ayer el diario El Mundo es el siguiente: Juan Sabas asegura, en la denuncia cursada, que Felipe Moreno, presidente del Leganés y muy vinculado al club albinegro de la mano de Paco Belmonte, mantuvo una reunión con él en Madrid y le llegó a ofrecer 300.000 euros para que su equipo se dejara perder el pasado domingo, y de esta manera fuera el Cartagena quien lograse el ascenso a Segunda División.

Además, varios jugadores aseguran que también recibieron llamadas telefónicas por parte del exjugador cartagenerista Juan Carlos Ceballos, para que se dejaran ganar a cambio de dinero y de un posible contrato con el club albinegro la próxima campaña.

Sabas puso en conocimiento del intento de amaño a su presidente, quien a su vez denunció el mismo a la RFEF y la LFP. Según explicaba el entrenador en la denuncia, el propietario del Leganés lo citó en un centro comercial en la ciudad madrileña y le ofreció contratarle para la próxima temporada en el Cartagena y 300.000 euros, si era el equipo de la ciudad portuaria el que ascendía a Segunda, algo que descartó Sabas desde el primer instante. El preparador fue citado por la tarde por otra persona, según El Mundo un representante de jugadores, y a la reunión acudía de nuevo Moreno para reiterar el ofrecimiento.

Ante tal situación, el presidente del Extremadura, informado de todo a través de Sabas, habló con la Liga y la Federación y estos avisaron a la Policía para que tomara declaración al presidente.

El jueves algún jugador del que no se ha desvelado su nombre recibe una supuesta llamada para dejarse ganar por parte del exjugador albinegro Juan Carlos Ceballos, a cambio de dinero y de un contrato con el Cartagena la temporada que viene, según afirma El Mundo, propuesta que descartaron los propios futbolistas y que comunicaron a su presidente. Franganillo les indicó que no se reunieran con nadie relacionado con el Cartagena.

El revuelo generado ante tal noticia ha provocado que el principal implicado en el asunto, el máximo accionista del Leganés, dice no haber prestado declaración ante la Policía la semana pasada.

Moreno niega amaño alguno

El diario deportivo As informaba que Moreno desconoce quién ha puesto la denuncia y sus motivaciones, toda vez que niega haber participado en amaño alguno. Apenas conocía de la existencia de la información, se puso en contacto primero con el jefe de la Policía Nacional en Leganés para ofrecer su versión de los hechos si así lo exigen las autoridades. Después se comunicó con el departamento de integridad de LaLiga con la misma intención.

Añade el rotativo deportivo que Moreno reitera estar fuera de este tipo de acusaciones de amaño, sean éste del que ahora se le acusa en la denuncia interpuesta o cualquier otro arreglo similar al de este caso. Es más, el mandatario siempre defiende su honorabilidad en este tipo de asuntos afirmando, en público y privado, que jamás ha hecho una sola apuesta.

El Cartagena se desmarca

El club albinegro emitía un comunicado a mediodía de ayer en el que se desmarcaba de cualquier movimiento a su alrededor y negaba implicación alguna en estos supuestos hechos denunciados. El club albinegro asegura que nada tiene que ver con el asunto y duda de la veracidad de dichas informaciones. Además, explicaba que no tuvo intervención en tal asunto en el caso de ser cierto y que puede haber cierta intencionalidad con el único fin de 'dañar a un club serio y solvente como es el FC Cartagena'.

La entidad albinegra añadía, por otro lado, que en su trayectoria 'prima su espíritu deportivo' y que los logros conseguidos 'se han obtenido siempre sin ningún tipo de ilegalidad'.

Por último, añadía el conjunto cartagenero que se pondrá 'a disposición de cualquier estamento deportivo o judicial', si así lo requieren 'aportando la información y documentación necesaria'.

El comunicado es el siguiente:

'El F.C. Cartagena SAD manifiesta, ante las informaciones vertidas por un medio de comunicación sobre un «intento de compra al Extremadura», su más enérgica repulsa y repudia de unos presuntos hechos denunciados por el Presidente del Extremadura U.D., o inducidos por personas vinculadas al indicado club de fútbol, cuya intencionalidad desconocemos y que tiene como único fin dañar a un club serio y solvente como es el F.C. Cartagena.

El F.C. Cartagena SAD deja claro que no tuvo intervención alguna en dicho asunto, que en la trayectoria del club prima su espíritu deportivo, y que los logros se han obtenido siempre sin ningún tipo de ilegalidad.

El nombre e integridad de esta entidad deportiva no puede verse mancillado por una denuncia sobre presuntos hechos que deberán demostrar donde legalmente corresponda, pero que son totalmente ajenos a este club.

El F.C. Cartagena SAD da por zanjado este incidente y se pondrá a disposición de cualquier estamento deportivo o judicial que así lo pueda requerir, aportando la información y documentación necesaria.

Desde este club continuamos trabajando y centramos nuestros esfuerzos en el inicio de una nueva temporada deportiva con la profesionalidad y seriedad que nos caracteriza.'

Y Franganillo sin poder disfrutar

Por último, el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, manifestaba en declaraciones a Canal Extremadura TV que: «El mundo del fútbol tiene muchos sinsabores a veces. Cuando estás muy cerca de la cima, se ponen piedras en el camino que no te dejan disfrutar de la manera que te hubiera gustado. No me ha sorprendido, pero no me han hecho disfrutar de la semana. Las personas que tengan que actuar son las que actuarán».

Los de Almendralejo destacaron en un comunicado «la rapidez y eficacia del trabajo por la autoridad competente encargada de estos casos», que permitió que «el día 21 el Extremadura UD efectuase la correspondiente declaración en dependencias policiales».

El club azulgrana, que no detalla el contenido de su denuncia, «declina hacer cualquier tipo de declaración que pueda entorpecer la investigación del caso».