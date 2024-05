Una quincena de títulos protagonizan la ‘Semana Corta’

El Mucho Más Mayo, festival de arte que celebra desde el pasado jueves en Cartagena, comienza esta noche con la proyección de los cortometrajes seleccionados para esta edición. Se trata del programa conocido como la ‘Semana Corta’, que organiza el Ayuntamiento en el marco de este evento, que ha salpicado el casco histórico de la ciudad de instalaciones que reflexionan en torno a los futuros posibles de la inteligencia. Porque la calle es importante para este proyecto y, de hecho, los dos primeros días de esta sección también tendrán lugar al aire libre y a partir de las 21.30 horas.

En concreto, hoy las proyecciones tendrán lugar en la plaza Juan XXIII y, como es habitual, serán de disfrute gratuito (aunque no recomendadas para menores de 14 años). En concreto, para esta noche se ha previsto la exhibición de cinco cortos: Hueco, de Cecilia Ibáñez y Melody Carbonell, que siguen con su cámara a una madre que sufre la pérdida de su bebé; Lo que no nos decimos, de Josep M. Pérez Ballano, sobre un hombre que es sorprendido por el repentino fallecimiento de su padre ausente, y Verbena, de Adrián González, cuyos protagonistas son uno grupo de jóvenes que hace botellín en una fiesta a las afueras de su pueblo. Completan la selección Close your eyes, de Barbod Ataei, que muestra el encuentro de una niña de 6 años con un joven mago, y Esto no es Noruega, de Alicia Albares y Paco Cavero, que trata el caso de un hombre que, antes de morir, pidió ser honrado con un funeral vikingo.

La sesión de mañana está prevista, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, y está dirigida a mayores de 16 años. Es también una de las más esperada de este Mucho Más Mayo, ya que además de los cinco cortos seleccionados, habrá un preludio muy especial protagonizado por una de las cintas del año en la Región de Murcia (y en Francia). Se trata de La mecánica de los fluidos, de la murciana Gala Hernández, que se llevó el César al Mejor Cortometraje por este trabajo en torno a la comunidad incel de Internet. La propia directora estará presente durante la proyección y charlará al término de esta con Ángel Cruz, director de la Filmoteca Regional, y la fotógrafa y también cineasta Raquel Agea. Aquí la entrada es libre, pero hasta completar aforo.

No obstante, tras esta cita la actividad volverá a la calle, en concreto a ala calle Rambla, en el barrio de La Concepción, para cinco nuevos pases: de Heroína, de J. M. Maciá, dedicada a una madre que es capz de todo por su hija; Tumbas vecinas, de José Antonio Gutiérrez Bustos, sobre una mujer obsesionada con que el sepulcro de su marido sea el más bonito del cementerio; Dominus videt, de José Vega, que centra la atención sobre dos niños castigados en el colegio, en el Madrid de finales de los ochenta; El parto, de Xabi Vitoria, una comedia de género fantástico, y La piscina vacía, de Pablo Conde, que recrea una comida familiar con algún encontronado paternofilial de carácter político.

Y la ‘Semana Corta’ termina el viernes en horario de mañana, de 12.00 a 13.00 horas. En el Teatro Circo se podrán ver, de nuevo, algunos de los títulos más destacados de las dos jornadas anteriores, en una sesión especialmente dirigida para jóvenes a partir de Cuarto de la ESO. Para ellos se han seleccionado Dominus videt, Verbena, Close your eyes y Esto no es Noruega.