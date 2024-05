Harakiri For The Sky, el mejor post black metal en la sala Gamma

Los austríacos Harakiri for the Sky, actualmente una de las bandas europeas de post-black metal más respetadas, han demostrado huir de los dogmas del género en sus cinco discos, y son toda una sensación. La gira Southern Disconfort, de la mano de Deathlight Music, casi un mini festival, les trae hoy hasta Murcia. Le acompañarán los alemanes Heretoir, que presentarán su útlimo álbum –con influencias ambient y shoegaze–, Nightsphere (2023), y los mallorquines Cartesian Ghost, más rock que sus compañeros, con apenas un álbum en el mercado, Lux Arcana (2023).

Por su parte, Matthias Sollak y JJ, los dos cofundadores y únicos miembros fijos de Harakiri for the Sky, repasarán las mejores canciones de sus álbumes más aclamados, III: Trauma (2016) y Arson (2018), publicados por el sello alemán Art of Propaganda. Sus letras tratan sobre los problemas mentales que llevan a la depresión o el suicidio.

Una noche imperdible para los amantes del género que tendrá lugar en la Sala Gamma.

Viernes 10 de mayo. Sala GAMMA, Murcia. 21.00 horas. 27.25 euros.