El primer Big Up! de Cartagena ya tiene definido su cartel y su ruta

El Big Up! llega el próximo sábado día 20 a Cartagena por primera vez, y lo hará con su sección ‘Calles’, la más popular de este festival de la agencia murciana Son Buenos, esa que sirvió de trampolín a bandas como los locales Ayoho o Arde Bogotá. La propuesta es de sobra conocida por todo aficionado a la música en la Región: una ruta urbana con conciertos gratuitos y en formato acústico –o mínimamente ectrificados– en espacios singulares de la ciudad. Y en cuanto a los protagonistas (los grupos), bandas emergentes que no solo mostrarán sus canciones antes el público cartagenero, sino que, además, lo harán también ante un puñado de profesionales de la industria, con el aliciente que eso supone para proyectos que –como era requisito para presentarse– no cuentan todavía con sello discográfico.

El anuncio de la llegada del Big Up! a Cartagena tuvo lugar hace ya un mes, pero no fue hasta ayer cuando se presentó oficialmente en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad portuaria. Tampoco se conocía hasta este lunes ni el nombre de las seis propuestas musicales seleccionadas ni el lugar en el que tendrán lugar las actuaciones. Aunque lo más importante aquí son, evidentemente, las bandas; bandas (y solistas) que se han impuesto entre más de medio centenar de candidaturas. Estas son, en concreto: las murcianas Karlan, que debutaron el pasado año con su primer EP y se enmarcan dentro de la prolífica escena pop-rockera de la capital del Segura; la joven Llanos Ruiz, mejor conocida como Eclectitonta, cuyo nombre artístico refleja bastante bien su estilo (multigenérico e irónico, líricamente), y Helio, alter ego del también murciano José Rodilla, que utiliza el indie-pop como canal para hablar de la nostalgia de lo que pudo ser y no fue.

También formarán parte de este Big Up! los cartageneros Calare, cuatro veinteañeros que recogen influencias del emo y el pop-punk de la década pasada (pero con letras en castellano, lo cual se agradece); Joseluis, ganador del último CreaMurcia en la categoría de ‘Canción de Autor’ (tira del hilo que dejaron como cebo artistas como Neil Young y Elliott Smith), y, por último, Aixa, un proyecto de música urbana en el que se fusiona la música de raíz con sintetizadores y ritmos latinos y que pretende con sus canciones homenajear a las mujeres que marcaron la vida de su autora. Tanto estos tres como los anteriores se han seleccionado tras un «proceso de consulta con prensa especializada y profesionales del sector, y en atención a un posible potencial de futuro desarrollo profesional».

Ahora es el turno de que ellos, además de conquistar a nuevos públicos, sean capaces de y «llamar la atención de oficinas de management, promotores y discográficas nacionales y regionales como Sony Music, Crash Music, Sonde3, Warner Music, Rock Imperium, Planeta Sonoro, Mondosonoro, Radio 3, Apple Music, etc.», porque «hasta treinta profesionales del sector se darán cita el 20 de abril en Cartagena, para ejercer de ojeadores y participar en un encuentro de networking con artistas noveles», informan desde Son Buenos. Al final, el objetivo último de este proyecto no es otro que «dar posibilidades para el desarrollo del talento artístico musical, y avanzar en el camino de su profesionalización dentro del sector, potenciando, a su vez, el desarrollo de industria local».

La ruta

En cuanto a la ruta, los conciertos arrancarán a las 12.30 horas en la Plaza Héroes de Cavite, y continuarán media hora después en la Plaza San Sebastián. Después, tras un parón para comer, continuarán en la Plaza de San Francisco a las 16.30 horas, para desplazarse hasta el Faro Árabe del Parque Torres a las 17.30. El cierre de la jornada tendrá lugar desde las 19.30 horas en el Teatro Romano y desde las 20.30 horas en el Espacio Cuarentaytres del Puerto de Cartagena.

El mapa de las rutas. / L. O.

Pero, además, el Big Up! ‘Calles de Cartagena’ ofrecerá a los melómanos una ruta de la tapa por seis bares del centro: La Cartela, A la Barra, Larvi, El Pellizco, La Tina Fina y el propio Espacio Cuarentaytres. Estos establecimientos prepararán para la ocasión seis tapas con las que acompañar las actuaciones de esta primera edición.