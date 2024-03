El XIII Festival Sombra encumbra el thriller serbio 'The Uncle'

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra, cerraba esta noche su XIII edición. Durante los últimos días, desde el 8 de marzo y hasta esta noche, la ciudad ha acogido una de las citas más esperadas de la tradición cinéfila murciana amante de lo sobrenatural. Al caer el sol, comenzaba la jornada de clausura, una noche muy especial que finalizó con la que ya es una de las señas de identidad del Sombra: una proyección con música en directo. En este caso, Claudio Simonetti’s Goblin han hecho sonar 'Profondo Rosso’ de Dario Argento.

Pero antes del concierto con proyección, las tablas del Teatro Circo fueron testigos del anuncio de un palmarés de premios que erigió al largometraje serbio 'The Uncle' como gran vencedora indiscutible de la edición. Además de conseguir el premio a Mejor Dirección, David Kapac y Andrija Mardesic, directores y guionistas de este thriller familiar, se llevaron el mayor galardón de la noche, el de Mejor Película de la Sección Oficial del festival.

Pero no acaban ahí los logros para este drama de la Yugoslavia de finales de los 80. A Milos Jacimovic le valió el premio a Mejor Fotografía y a la croata Ivana Roscic el de Mejor Actriz Protagonista. La crítica ha comparado este debut, en el que padre e hijo ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena mientras esperan la llegada de su ominoso tío alemán, con las obras primerizas de Lanthimos y Haneke.

Pero 'The Uncle' no arrasó con todo. La francesa 'Vincent Must Die' cuenta con una premisa tan descabezada como desconcertante: un día, todo el mundo comienza, sin motivo alguno, a atacar a Vincent, que hasta ahora llevaba una vida instalada en la banalidad. Esta mezcla de comedia, drama y thriller, nominada al César a Mejor Debut, ha conseguido que Mathieu Naert se lleve el premio a Mejor Guion en el festival murciano.

David Pareja consiguió el premio a Mejor Actor Protagonista por su actuación en 'La mesita del comedor', una comedia negra y, sobre todo, terrorífica, en el que una pareja en crisis es atormentada hasta el extremo por, efectivamente, la compra de una mesita de comedor.

La presencia española en el palmarés se completó con la mención especial que se entregó a 'Os reviento', thriller de acción ambientado en el mundo del boxeo. Bajo la firma de Kike Narcea, narra la historia de 'Tarad', un exboxeador con numerosos antecedentes que trata de rehacer su vida en el pueblo. Sin embargo, para ello tendrá que pelearse, lo que mejor sabe hacer, contra los fantasmas de su pasado.

Cortometrajes y premios especiales

El Sombra siempre ha guardado, desde sus inicios en 2010, un lugar especial para los cortometrajes del género. Tres han sido los premiados en esta nueva edición. El premio Murcia Fantástica ha ido a manos de Juan Bermúdez por 'Prosopgnosia', una historia de 10 minutos que gira en torno a la llamada que hace Severiano alertando al 112 de que hay un hombre en su patio haciendo cosas raras.

'Mizona', una historia sobre una joven a la que se le rompe el coche en mitad del desierto, dirigida y creada por Cristian Beteta, se ha llevado el premio al Mejor Corto Nacional, mientras que Javier Chavarnel recibía una mención especial por 'Nap'.

Pero el festival no quiso limitarse a reconocer largos y cortos, sino que, un año más, extendió sus agradecimientos a través de los premios especiales, como el que dieron a la Filmoteca Regional de Murcia, casa del Sombra desde sus comienzos, que esta primavera cumple 20 años velando por el patrimonio audiovisual de la Región, mientras que el Premio Nosferatu fue a manos de Fernando Abril en dedicación a los profesionales del audiovisual que apoyan al festival.

El director, productor y guionista sudafricano Richard Stanley se llevó el Premio Sombra de Honor, todo un icono para el cine de culto que recientemente volvió a las pantallas, tras 20 años de pausa, con una adaptación de Lovecraft: 'Color out of space'. La película, protagonizada por Nicolas Cage. Completa esta sección de galardones de honor el Premio Serial Killer para Xavier Gens.

Tras la entrega de premios llegó uno de los momentos álgidos del Sombra. El grupo de rock progresivo liderado por Claudio Simonetti interpretó en vivo la banda sonora original que el italiano compuso en 1975 para la película 'Profondo Rosso', dirigida por el maestro del terror italiano Dario Argento, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones. Un cierre por todo lo alto para la XIII edición del Sombra, que, pese a lo aciago del número, se mantiene fuerte en su identidad y su objetivo: convertir Murcia, durante unos días en enclave del género de pesadilla.