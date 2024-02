La murciana Gala Hernández gana el César con ‘La mécanique des fluides’

Noche mágica en el teatro Olympia de París para el cine español y, más concretamente, para la Región. La murciana Gala Hernández ha ganado el César este viernes con su trabajo La mécanique des fluides en la categoría de Mejor cortometraje documental.

Pese a que no se esperaba hacerse con él, el sueño de subir al 'olimpo' parisino se ha hecho realidad. La cineasta no lo tenía fácil: competía con Hugo David y Raphaël Quenard (L'acteur, ou la surprenante vertu de l'incompréhension) y con Claude Delafosse (L'effet de mes rides). Los grandes rivales no han podido con ella y finalmente ha sido la murciana quien ha levantado el galardón frente a un aforo lleno de estrellas conocidas internacionalmente, y bajo la atenta mirada de una ellas en especial, a la que el realizador de la gala ha dedicado un primer plano, Marion Cotillard.

En la película, la realizadora explora la soledad en la era de Internet y la conocida como comunidad incel. Gala Hernández, de 30 años, ha subido entusiasmada al escenario. Una vez sobre él ha recordado que no estaría en ese teatro sin "sus camaradas feministas", al mismo tiempo que ha tenido unas palabras de agradecimiento para su familia, sus amigos y para el país galo que tan buena acogida le ha dado en su industria audiovisual.

De hecho, ha sido en Francia donde la murciana se ha desarrollado profesionalmente, aunque siga teniendo muy presentes sus raíces. Durante su discurso, ha reivindicado "la igualdad de oportunidades y el apoyo al arte y la Cultura", así como "la defensa de los servicios públicos".

Este último es uno de los aspectos que más admira de Francia, por lo que ha confesado estar apenada porque los ve más amenazados que nunca. Por ello, ha insistido en pedir que "no se vean reducidos a pura retórica vacía".

Un mayor compromiso con el pueblo palestino

La cineasta ha recordado la tragedia que vive el pueblo palestino, y ha solicitado un mayor compromiso en este sentido. Sus palabras finales al recoger el premio las ha pronunciado en castellano. Un "muchas gracias" que, aunque esté compuesto por dos únicas palabras, abarcan mucho más.

De casta le viene al galgo

Nacida en la Región de Murcia y formada profesionalmente en Francia, Gala Hernández vive a caballo entre Alemania y el país galo. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de París, un trabajo sobre la idea de la captura de pantalla como un medio en sí mismo. O, por decirlo de otra forma, "como una nueva cámara con la que grabar los mundos virtuales". Con esta técnica se puede dar forma a lo que define como "arte postinternet".

La joven dijo en su momento que era "casi inevitable" que sus padres tuvieran "una hija así". De casta le viene al galgo: su padre, Patricio Hernández, es coordinador de Cultura en el Ayuntamiento de Cartagena, mientras que su madre es la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar.

Sobre Patricio, declaró que "es un cinéfilo empedernido": "Me acuerdo mucho de cuando yo era niña e íbamos al cine y empalmábamos sesiones. Salíamos de una sala y nos metíamos corriendo en la siguiente. Digamos que me contagió su amor por la gran pantalla. Y mi madre me enseñó a repensar el mundo por medio del lenguaje escrito, de la literatura y de los ensayos; a producir ideas, a investigar nuevas formas de contar y explicar las cosas. Creo que es obvio que lo que hoy soy es producto de la combinación de ambos".

La mécanique des fluides ya brilló antes de los César en el Festival Internacional de Cine de Valladolid y en el Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos, este último también en Francia.

La murciana reconoció que no se trata de una cinta fácil de comprender para el espectador, porque toca de temas de gran complejidad, aunque estén a la orden del día: la progresiva pérdida de la capacidad de diálogo con quienes no están de acuerdo con nosotros y las ‘soledades conectadas’, o cómo los algoritmos de Internet aislan a la gente en burbujas altamente personalizadas (filter bubbles) que en el fondo lo único que hacen es dar la razón al usuario. Ambas ideas están relacionadas.

Está claro que quienes sí que han entendido la historia de su corto documental han sido los miembros de la Academia del cine francés. No solo han logrado comprender el mensaje, sino que han conseguido conectar con él. La murciana Gala Hernández ya 'pasea por Olympia'.