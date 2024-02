'De viaje' directo a Murcia con Los Planetas. La organización del festival Warm Up 2024 anuncia que la banda granadina se une al line-up de su próxima edición. Suma así un nombre mítico y un concierto esperadísimo a los de artistas ya confirmados como The Blaze, Bomba Estéreo, Editors, Viva Suecia, Sleaford Mods, Arde Bogotá, Judeline, Maria Escarmiento, Dinamarca, Vatocholo, Ruptura, Tommy Cash, La La Love You, Shinova, French 79, Young Marco o Lynks, entre muchos otros.

La carrera de la banda suma diez álbumes, más de cuarenta singles y EPs y tres recopilatorios, pero, si entre toda esta carrera musical, hay algo destacable en este 2024, es el treinta aniversario del álbum que marcó sus carreras para siempre, su debut “Super 8”. Este trabajo, ha sido considerado uno de los grandes clásicos del indie español y por ello la banda ha decidido homenajearlo con una serie de conciertos este año. Se trata de un show cuidadísimo que no volverá a repetirse en la ciudad de Murcia, y es por ello que la organización del Warm Up ha apostado fuerte por programar a Los Planetas por primera vez en el festival. Para llevar a cabo este concierto tan especial, la banda ajustará la instrumentación, los arreglos, el setlist y todos los complementos para conseguir retomar el concepto original y ofrecer una experiencia única al público, dejando a manos de Javier Aramburu -legendario diseñador, músico y creador del universo gráfico de Super 8- toda la identidad visual que acompañará a la interpretación de temas que se han convertido en auténticos himnos generacionales como ’De viaje’ o ‘Qué puedo hacer’. El también miembro de Family ha diseñado un cartel especial para el anuncio de este concierto y que acompaña a este lanzamiento de prensa. Nueva confirmación: Editors estará en el WARM UP 2024 Esta confirmación, se une a los más de treinta nombres anunciados hasta el momento y que conforman un line-up repleto de sonidos pop, rock y electrónica, con artistas nacionales e internacionales como The Blaze, Bomba Estéreo, Editors, Viva Suecia -en su concierto X aniversario-, Arde Bogotá, Sleaford Mods, Tommy Cash, French 79, La La Love You, Ginebras, Cupido, Shinova, Sidonie, Delaporte, Rusowsky, Ladilla Rusa, Courtesy, Jimena Amarillo, Judeline, La Paloma, Lynks, María Escarmiento, Mujeres, Perro, Veintiuno, Young Marco, Amore, Chico Blanco, Dinamarca, Flash Show, Hoonine, GAZZI, Laura Sam, Morreo, Rem DJs, Ruptura, Toccororo o Vatocholo, que conseguirán que la cita los días 3 y 4 de mayo en La Fica sea una estimulantísima experiencia musical para todos los asistentes. Pero todos estos nombres aún no son los últimos: pronto, Warm Up Estrella de Levante cerrará cartel con nuevos nombres nacionales a internacionales. Últimos abonos a la venta Los abonos para disfrutar del Warm Up 2024 están disponibles al precio actual hasta este domingo o hasta agotar cupo en warmupfestival.es/abonos/ o en Entradas.com