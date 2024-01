El 2023 ha sido el año de Arde Bogotá, y también el de la despedida de Second, alfa y omega, pero han pasado muchas más cosas. Como viene sucediendo desde años atrás, y así lo atestiguan los recientes Premios Yepes de la Música de la Región, el entusiasmo por montar un grupo y grabar un disco no decae, sigue en aumento, como el precio de las entradas y el auge de la música en vivo, que vive un ciclo al alza.

Por contra, 2023 fue el peor año en cuanto a cierres de locales, aunque en nuestra comunidad no se han dado significativamente, pero ya se ha encendido la alarma en otros países, y aumentan las peticiones de un impuesto sobre las entradas para los conciertos en estadios, que no tienen por qué costar más a los fans de la música.

Un informe de la MVT de enero advirtió que los espacios de conciertos populares en el Reino Unido estaban «cayendo por un precipicio», cerrando el paso del talento futuro sin una acción gubernamental urgente. Pues eso: cuando las barbas de tu vecino veas cortar...

Las cifras en la Región de Murcia han sido nuevamente históricas. Consultando el Anuario SGAE 2023, que ofrece información rigurosa y detallada, las artes en vivo recaudan un 89% más que en 2021, pero no recuperan los datos de 2019 (habrá que esperar al informe de 2024 para saber si mejora la situación). Pero solo los conciertos de música popular superan los ingresos prepandémicos (un 10% más). El mercado digital de la música crece un 13%, liderado por el streaming, y todo parece indicar que se ha mantenido el proceso de recuperación iniciado tras la crisis santaria de la covid-19.

En la Región de Murcia, según las cifras de 2022 frente a las del año anterior, el número de conciertos creció un 24,2%, la asistencia aumentó un 35,2%, y la recaudación un 77,3%. Madrid, Andalucía y Cataluña, por este orden, son las comunidades que albergaron mayor número de conciertos de música popular en vivo durante 2022.

En fin, que 2023 ha sido un año en el que la música ha sido una de las grandes protagonistas. Por eso hemos reunido a distintos actores del sector para conocer sus análisis, previsiones y desafíos para el nuevo año, al que todos miran con optimismo.

Pablo de Torres

Productor artístico y músico (Belter Souls)

1. Este año va a quedar marcado en nuestra escena musical por dos hitos: por la despedida de Second de los escenarios, con el legado que han dejado a una generación entera de músicos de la Región, y también (y seguro que en parte como consecuencia de ese legado) por la explosión definitiva de Arde Bogotá, con las nominaciones a los Latin Grammy, el Ondas y el sold out del Wizink a más de un año vista.

2. Creo que será un buen año. Dentro de que a nivel general no vivimos tiempos fáciles para la música, estoy convencido de que los que nos dedicamos a ella sabremos apañárnoslas para seguir adelante. En la Región se está consolidando un potente tejido cultural que está siendo responsable del crecimiento y de la buena imagen que tiene nuestra escena dentro y fuera de la Comunidad. Casos como el de Arde Bogotá, que tienen detrás un enorme trabajo de SonBuenos; de festivales como el Rock Imperium, o de promotoras como Monkey Pro o Ibolele (que han posicionado Murcia como lugar de paso de grandes giras internacionales) han conseguido que la ‘Marca Murcia’ suene con mucha fuerza a nivel nacional ligada a la música. Creo que es imprescindible que desde las administraciones públicas se ponga también el foco en potenciar y en contar todo ese enorme trabajo que se está haciendo, generando dentro de la Región eventos musicales de gran envergadura (al nivel de lo que se hizo hace unos días en deportes con la Copa Carlos Alcaraz), y apoyando y dando soporte a los proyectos murcianos que salen de esta tierra expandiendo esa marca. Si se sigue trabajando de esa forma, los resultados llegarán, y 2024 será un buen año para todos.

3. La apuesta y el deseo van de la mano. Este 2024, Belter Souls vamos a volver a girar, cuatro años después, con una producción propia de gran formato. Desde hace años, el público, al comprar una entrada, demanda cada vez más experiencias completas que meros conciertos, y en Belter nacimos ya con esa premisa, y estamos deseando volver a ponerla en práctica. La apuesta es que esta nueva producción va a dar mucho de que hablar y, el deseo, que sepamos disfrutar de ese camino este año; que 2024 sea un gran año.

César Marín

Promotor y Manager en Rock Stars Manager

1. La confirmación de que, a nivel nacional e internacional, los grupos murcianos están en plena expansión es un hecho. Bandas como Viva Suecia o Arde Bogotá están recibiendo el reconocimiento que se merecen, incluso organizando giras latinoamericanas con grandes fechas. Pero, en general, 2023 ha sido un año maravilloso, musicalmente hablando. Me quedo con el recuerdo de la gran fiesta de aniversario de Rock Stars Manager, con la trayectoria ascendente de Martina Efedra -que han conseguido ser finalistas del EstrenArte y segundos en el CreaMurcia, en el Sonorama, etc.- y con la confirmación como artistazo de futuro inmediato de Alec López, Mejor Artista Emergente en los últimos Premios Yepes 2023.

2. Claro que soy optimista, es imposible no serlo. El 2024 se presenta como un año muy ilusionante: Murcia está creciendo muchísimo, no solo a nivel de artistas creativos, sino también a nivel de industria musical, y eso nos hace soñar con un año de trabajo y oportunidades.

3. Este es el año de Alec López. Indudablemente, se ha convertido en un artista muy importante para esta oficina, y tenemos preparado un 2024 cargadito de novedades, incluyendo la presentación de su primer EP. Martina Efedra ya tienen preparado su próximo single, que se publica el 25 de enero: Demasiado nuestro. Y los chicos de Bazar Asia llevan meses preparando sus próximos lanzamientos, con producción de Raúl de Lara; publican Dispara el 26 de Enero. Mi deseo más ferviente para el 2024 es que cada una de las canciones que se van a publicar durante el año lleguen a todas las almas posibles y emocionen.

Antonio Pérez-Valcárcel

Hurrah Records

1. En mi opinión, lo más destacado de 2023 en Murcia es la respuesta de la gente a las innumerables iniciativas musicales que no dejan de surgir en la Región. Con un público tan agradecido es mucho más fácil lanzarse a nuevas aventuras.

2. Lo más recordado será un puñado de actuaciones alucinantes que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en los diferentes escenarios de la Región: Tindersticks, Mulatu Astatke, Suede, Inspiral Carpets, Velvet Crush, The Rubinoos, Kiss... Un montón de grupos que hace unos años hubiera sido impensable haberlos disfrutado con esta proximidad y que ahora nos visitan con una regularidad muy reconfortante. Tampoco olvidaremos fácilmente la visita del maestro Juan de Pablos ni el diluvio del Warm Up. Fue increíble... Y en el caso de Hurrah! Música, 2024 se presenta cargado de proyectos que nos llenan de ilusión. Vamos a reeditar un par de discos indispensables que nunca salieron en vinilo y que cumplen 20 y 25 años respectivamente. Además, tenemos la agenda de lanzamientos repleta con unos trabajos de esos que nos encanta incluir en nuestro catálogo. Por otro lado, junto a los compañeros de Locoloco Vintage, vamos a continuar con la programación de eventos, tratando de sacar alguno de ellos de nuestro espacio habitual. También en colaboración con ellos, vamos a recuperar algunas grabaciones inéditas o muy difíciles de encontrar de grupos históricos de la Región que agruparemos en una serie que va a llevar como nombre ‘Canciones desde la Huerta’. Pero la visión no puede ser totalmente optimista. Sabemos cuál es la situación actual... Cada vez es más complicado hacer que tus grupos toquen en festivales y salas del resto del país, aunque vayan sobrados de calidad para ello. Existe un coto bastante cerrado en el que es muy complicado entrar. Además, el mercado discográfico parece más saturado que nunca. De todos modos, seguimos siendo positivos y trataremos de poner nuestro granito de arena para que no se pierda una manera muy concreta de entender el pop.

3. Mi apuesta musical para 2024 es Higinio; todos los años lo es. Sin embargo, este año, con la grabación de nuevo material, debería suponer la confirmación definitiva de un grupo absolutamente especial. También debería ser el año de la explosión definitiva de las maravillosas Vosotras Veréis. Y tenemos mucha ilusión depositada en los nuevos trabajos de los valencianos Mundo y de Los Hermanos Dalton, cuyo nuevo LP lo vamos a publicar junto a los compis de Rock Indiana. Por lo demás, esperamos el crecimiento definitivo y la consolidación de una serie de eventos, como el Festival Caravaca PowerPop, el Visor Fest o los Aperitivos de Locoloco Vintage, por citar solo algunos sin los que ya difícilmente podríamos estar.

Victorio Melgarejo

Director de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia

1. Quizá por largamente esperado, yo diré que lo mejor es que, al fin, en la Región de Murcia se está conformando un tejido de industria musical potente; incipiente todavía, pero muy esperanzador. Esa era siempre la gran asignatura pendiente de la música en la Región. Aquí talento ha habido siempre a raudales, desbordante, pero faltaba que en torno a la aparición de enormes propuestas musicales en todos los estilos creciera una industria musical, oficinas de management, productoras, estudios de grabación, distribuidoras, organizadoras de festivales y conciertos, etc. Y lo más recordado, en mi opinión, van a ser tres cosas. En primer lugar, la despedida de Second, apoteósica: un mito de la historia de nuestra cultura se nos va. En segundo lugar, lo conseguido por la banda cartagenera Arde Bogotá: no recuerdo un caso igual en la historia de nuestra música (una gira así, la nominación a los Latin Grammy, el Disco de Oro, los llenazos en el Wizink...), y va a quedar para siempre en el recuerdo; además, lo tienen todo por hacer. Impresionante lo que van a conseguir estos chicos... Y, por último, el disparate colosal de las nuevas propuestas que están saliendo: Alec López, Madbel, Karlan y tantísimos más, que son extraordinarios y demuestra una vez más que en esta tierra florece el talento de forma asombrosa.

2. Se presenta como un año extraordinario. Si ya en este 2023 se vuelven a batir todos los registros, con más de cien discos grabados (uno cada tres días aproximadamente, lo que en una comunidad uniprovincial es un disparate), el 2024 va a reventar estas cifras. La aparición de nuevos eventos al amparo de la marca regional ‘Festivales de Murcia’ y el grandísimo trabajo desarrollado por las salas, así como el apoyo institucional a través de líneas de ayuda a la formación, producción y exhibición, están potenciando que la Región de Murcia se convierta en una referencia dentro del panorama musical europeo, diría yo, y además en estilos muy dispares. Aquí las propuestas talentosas brillan muchísimo y aparecen en todas partes de la Región, y en todas las disciplinas.

3. Es innegable que los grandes van a arrasar, eso es seguro, pero mi apuesta va siempre por la aparición del talento joven, que no deja de asombrarme: Alec López, Madbel, Karlan, el reconocimiento de Juan José Robles como uno de los más grandes del folk español, Irene Ortega en música clásica va reventar este año (una de las más grandes violonchelistas que hay en Europa en la actualidad), el recorrido del disco flamenco de Bienve Campoy, la consolidación de grandes bandas del metal como Lemur, y, por supuesto, siempre, seguir viendo las salas repletas de público, y los festivales con el cartel de sold out colgado.

Isaac Vivero

CEO de Garaje Beat Club y presidente de la Asociación de Salas de Conciertos de la Región

1. Lo más destacado para mí es que hemos podido trabajar todo el año con normalidad, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, algo que no pasaba desde 2019. Ha sido un buen año, con buenos datos económicos y de empleo, algo que siempre se traduce en buenos datos para el sector de la cultura, el turismo y el ocio. Las cosas han funcionado bastante bien; mejor de lo esperado. Lo más destacado a nivel musical ha sido la explosión definitiva de Arde Bogotá como banda de Primera División, así, con mayúsculas.

2. Soy optimista de cara a 2024. Acabamos de pasar procesos electorales a nivel estatal, autonómico y municipal, así que, en teoría, en 2024 no debe haber cambios significativos y todo debería seguir más o menos igual que en 2023. Todo lo que sea igualar lo de este año sería positivo, porque ha sido bueno. Y hacía mucho tiempo que no podíamos decir esto... Como dice la expresión popular, «Virgencita, que me quede como estoy».

3. En 2024 deseo que terminen los conflictos bélicos en Palestina y Ucrania, y que a nivel internacional las cosas se calmen un poquito. A nivel sectorial me gustaría recuperar el convenio de colaboración entre la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, que lamentablemente se perdió en 2023 después de haber estado en vigor en 2021 y 2022 con muy buenos resultados. Mi apuesta musical para 2024 sigue siendo Arde Bogotá, una banda que todavía no ha tocado techo; le queda mucho recorrido... Algún día, más pronto que tarde, los veremos llenando estadios.

Sergio Mercader

Prensa Monkey Pro y CEO de C’mon Murcia

1. Para mí, lo más destacado de 2023 en Murcia ha sido la consolidación de Sala Mamba como una de las grandes salas del país, o de festivales como el Rock Imperium y el Visor Fest como algunas de las propuestas más destacadas del panorama festivalero nacional. También hay que mencionar sí o sí a Arde Bogotá: es imposible definir o explicar lo que ha pasado con ellos, pero han puesto a Murcia (y a Cartagena) en lo más alto.

2. Desde hace un tiempo, en Murcia vivimos años llenos de grandes propuestas musicales, tanto en festivales como en salas y conciertos al aire libre. Creo que 2024 mantendrá el nivel; solo hay que ver todo lo que ya hay anunciado para los próximos meses...

3. Mi deseo para 2024 es que se acabe la locura de los precios de las entradas que estamos viviendo actualmente. La música no debería ser un artículo de lujo. Aunque, por desgracia, todo apunta a que a lo largo del año lo veremos cada vez más a menudo...

Claudia Orellana

Management, desarrollo y comunicación en Son Buenos y coordinación en el BigUp!

1. Este año ha destacado por el auge de festivales tras la pandemia, y cierra como uno de los años con más recaudación de la historia de la música en vivo a nivel nacional y global, pero la viabilidad y rentabilidad de muchos festivales en España por subidas de cachés, el encarecimiento de costes de producción, permisos y licencias, entre otras muchas cosas, sin contar la escasez de cabezas de cartel, hace el futuro de los festivales algo complicado. Por ello, quizá agradezco festivales como La Mar de Músicas, que me reconcilia con la premisa de dejarte envolver por propuestas musicales desconocidas y la degustación más sosegada de la música. Y es que ha sido un año que nos marca un punto de partida nuevo en la música. Hay nuevos factores a tener en cuenta: la normalización de la inteligencia artificial, el tremendo volumen de lanzamientos que hace que una canción tenga una vida cada vez más corta o que pase desapercibida, o el nuevo camino en cuanto al consumo de música, que nos afecta en muchos sentidos, sobre todo en el desarrollo y promoción de talento, y es que Instagram, TikTok, y YouTube Shorts son plataformas que lideran formatos de vídeo de corta duración para un consumidor con poca paciencia, y empieza a ser objetivo. En España, un hito interesante ha sido la llegada de los Grammys Latinos a España, y es que el puente con Latinoamérica es cada vez más posible, y así lo hemos podido ver. Las giras por aquellos lares prometen ser habituales en 2024. También la música de raíz llevada a la creatividad tecnológica ha sido de lo más destacado, y el neopunk y neorock, o como quieran etiquetarlo, viene fuerte, y me ha dado grandes alegrías como público. A nivel personal, en Son Buenos hemos vivido auténticos hitos, como que “Cowboys de la A3” de Arde Bogotá superara cualquier expectativa y consiguiera el disco de oro en seis meses desde su lanzamiento, estuvieran nominados en los Latín Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum Rock, y “Los Perros” Mejor Canción Rock. Han ganado el Premio Ondas a Fenómeno revelación del año, y la trepidante venta de entradas... Desde la presentación de su nueva producción de directo, el 8 de junio, en la Plaza de toros de Murcia, el cohete Arde Bogotá ha sido imparable. Ha sido un año de trabajo inmenso, pero ha sido un lujazo formar parte de un equipo que no ha dejado de sorprender por su trabajo y profesionalidad desde que en 2019 Arde Bogotá apareciera en Big Up! Calles de Murcia. Además, en 2023 Carmesí firma con Sony Music España, sorprendiendo con un pop urbano bailable y abierto, producido por Lalo GV. FRANVVI, tras la salida de su primer disco “Tres noches sin dormir” (Son Buenos 2022), comenzó el año con nuevo tema y un sonido pop más depurado, presentando “Por la espalda” (Son buenos 2023), y pasó un verano muy activo, en festivales. HOONINE fue seleccionada para la edición #GPS13 de Girando Por Salas, y Artistas en Ruta, que la llevo a presentarse en directo en locales de música de todo el país. Pero lo que siempre recordaré es aquel en el que Carmen Alarcón se subió al escenario con Miguel Ríos en la Plaza de Toros de Murcia, como invitada en su Gira 40 Aniversario Rock & Río, y Claim, que presentó un disco increíble, “Bengala” (Son Buenos 2023), tras volver a casa con Son buenos. Y es que encontrar proyectos musicales con ganas de trabajar con honestidad y confianza, se ha demostrado una vez más, que es la clave para avanzar. Y también volvió Big Up! Región de Murcia, que se asienta, después de años de parón, como un punto de encuentro interesante para el sector de la música de la Región, dejando bien patente la tremenda necesidad que hay de gestionar el talento local y aportar herramientas para su viabilidad.

2. Más que optimismo o pesimismo, es impresionante la realidad y el reto al que nos enfrentamos en el trabajo de aportar herramientas para el desarrollo y la promoción del artista y sus lanzamientos musicales, y es que tendrá mucho que ver con nuevos paradigmas que dan vértigo, como el consumo de las plataformas digitales, que aumenta en el contenido exclusivo y solo para suscriptores, el nuevo sistema de pago de Spotify, o la incorporación de la IA, que afectará a todo el proceso de un lanzamiento. Además se invertirá mucho tiempo en trabajar la comunidad de fans del artista, y eso exige tiempo y creatividad constante en crear contenidos exclusivos. No veo en un futuro inmediato demasiadas vías para desarrollar el trabajo y la promoción de grupos noveles en la región, que sí pueden darse a conocer en concursos como el CreaMurcia, pero no hay luego una red que pueda sostenerlos. Entre una cosa y otra, la falta de prescriptores, la falta de espacios y que las nuevas generaciones priorizan el consumo en streaming y bajo demanda, lo que hace que el directo en salas tenga la necesidad de reforzar la experiencia para que haya público… ¿Dónde toca un grupo que empieza en este región? Ni siquiera un grupo emergente tiene demasiadas opciones, ni en los festivales de su localidad. No veo mucho cambio futuro en ello, y así veo difícil ampliar esos cabezas de cartel, fenómenos aparte, que viven un estancamiento.

3. Haría falta una lista de deseos bien estructurada para que la región de Murcia sea de verdad una potencia en la música. Una pena, porque lo tiene todo, potencialmente, para ello. Empezando por Festivales más abiertos a nuevos talentos. Mis deseos personales tienen que ver con un año de nuevos proyectos y nuevas estructuras laborales en Son Buenos.

Alicia Baltasar

Productora musical y cultural de SureFolk

1. En el ámbito de las músicas de raíz, lo más destacado fue el concierto de la gira Matriz de Rozalén en la pasada edición de La Mar de Músicas. Y no por ser un concierto de Rozalén, sino porque consiguió reunir sobre el escenario a una selección nunca vista con lo mejor de lo mejor de la música folk y tradicional del país. En el Auditorio Paco Martín estuvieron Fetén Fetén, Eliseo Parra, Rodrigo Cuevas, La Ronda de Motilleja, La Ronda de Boltaña y Tanxugueiras (colaboración digital), entre otros; una reunión casi insuperable de artistas de la música de raíz española, arropando a la albaceteña en la presentación de su disco Matriz (2022), que representa un guiño total a las músicas tradicionales que ella tanto aprecia, ya que marcaron los principios de su carrera musical. Pero lo más recordado, y sobre todo por ser noticia de ámbito nacional, ha sido la concesión hace un mes aproximadamente del Premio Nacional de Músicas Actuales, otorgado por el Ministerio de Cultura, precisamente a un artista que acabo de mencionar: el asturiano Rodrigo Cuevas. Es el artista folk del momento, y en una clara continuación del movimiento que se inició con Tanxugueiras a raíz de su paso por el Benidorm Fest. Rodrigo ha recogido el testigo y es hoy el máximo exponente de estas músicas en nuestro país. Y en el ámbito regional, la concesión de uno de los Premios de la Música de la Región de Murcia 2023, por la publicación de su tercer álbum (Transiciones, 2023), al alhameño Juan José Robles, uno de nuestros músicos tradicionales más destacados.

2. Lo iniciamos estupendamente, con una nueva edición del FolkFest Región de Murcia, que tendrá como cabeza de cartel precisamente a Rodrigo Cuevas, en un concierto que ha despertado tremenda expectación. Pero no hay que desdeñar el resto de la programación y grupos que participan... Con mucho esmero se ha preparado en colaboración con el ICA. La cita, el 3 y 4 de febrero en el Auditorio Victor Villegas. Para el resto del año, somos optimistas en cuanto a número de festivales, ciclos, programaciones y conciertos. Pensamos que será incluso un poco mejor que 2023, basándonos en contactos y consultas que ya nos han realizado, y que indican que se están gestando con bastante tiempo muchas programaciones. Esto respecto a Murcia, pero para la salida de nuestros grupos fuera de nuestra Región, lo somos menos. Sigue faltando apoyo institucional, profesionalización del sector y mucha y mejor promoción del producto. Son hándicaps que hacen que sea difícil colocar a nuestros grupos de folk en el circuito nacional, y mucho más en el internacional...

3. Nuestra apuesta musical, más que por un artista, es por un género. El ‘electro-folk’ irrumpe con fuerza. Están apareciendo cantidad de grupos jóvenes, normalmente en formatos pequeños, que fusionan música tradicional de otros músicos o grupos de visión más clásica con bases musicales de creación digital y electrónica, pero manteniendo el espíritu original de la canción. Ojo a nombres como Casapalma, Delameseta, Castora Herz, Verde Prato, Marala o Dulzaro, que sonarán a partir de ahora, e incluso se dejarán caer en algún gran festival de world music. El referente actual sería el gallego Baiuca, que llena estadios en su comunidad autónoma con esta fórmula musical. En Murcia tenemos al dúo formado por los hermanos Hernández, Álex y Víctor, más conocidos como Maestro Espada: están consiguiendo grandes cotas de éxito en este campo con la ayuda del productor Raúl Refree. ¿Mis deseos? Los mismos que en años anteriores: que la música de raíz siga ganando terreno, aunque sea con pequeños pasitos, en las programaciones generalistas y festivales varios. Se lo merece por calidad, por originalidad y porque es de aquí, y que no pasa nada si escuchamos un poquito menos de reggaeton, que ya la cosa creo que excede de lo racional...

Eugenio González

Responsable de programación y comunicación de La Mar de Músicas y del Cartagena Jazz Festival

1. En la Región de Murcia y a nivel nacional, lo más destacado de 2023 es todo lo que ha pasado alrededor de Arde Bogotá. Su posicionamiento en la escena nacional, vender un Wizink Center en quince minutos, encabezar festivales, su premio Ondas… Todo lo que les está pasando se lo merecen, por el gran trabajo realizado, tanto por ellos como por todo el equipo que tienen detrás. Se han convertido además en un grupo totalmente identitario con Cartagena y con la Región de Murcia, artistas de los que todos nos sentimos orgullosos y de los que no paramos de hablar con amigos de otras partes del país. En todas las ferias y festivales de música, cuando dices que vienes de Cartagena, el primer tema de conversación siempre son ellos. Es su momento.

2. La música en directo, en festivales, está viviendo años gloriosos. Ir a festivales se ha convertido en un hábito y una rutina para un público que antes lo veía como algo excepcional. Son muchas las personas que se recorren el país de festival en festival. A menudo escuchamos que vivimos una burbuja que va a explotar, pero nunca llega ese momento. Para el público, 2024 será muy buen año. Los organizadores, en cambio, vivimos un año con algunos cachés de artistas totalmente injustificados, con una subida de precios en producción muy elevada y con miedo de pasar esta subida a nuestro público, elevando los precios de las entradas. Buscar un equilibrio está siendo difícil ante estos precios locos.

3. Mis deseos para la escena regional es que las bandas se acerquen más a la raíz, a nuestro folclore, para crear un sonido nuevo. Así está pasando en muchas partes de nuestro país, y todavía no entiendo cómo en nuestra Región, donde el folclore sigue vivo gracias a las cuadrillas, solo bandas como Crudo Pimento o Maestro Espada se hayan acercado a la música tradicional para traerla a la escena contemporánea. Y mi apuesta musical es Cartagena. Porque esta es una ciudad en la que hacemos festivales como La Mar de Músicas, el Rock Imperium y el Cartagena Jazz Festival, y los hacemos bien, haciendo propuestas diferentes a las que hay en la mayor parte del territorio nacional.

Jutxa Ródenas

Agitadora cultural, Columnista y encargada de La Yesería

1. Definitivamente, lo más destacado para mí es que Murcia esté situada a la cabeza en producciones musicales. Desde festivales de gran formato que han arrasado en público hasta un continuado sold out en la programación de salas, sin olvidar jamás a los que están empezando, ofreciéndoles, como es el caso que me toca de cerca, un lugar pequeño donde no por eso ningún músico deja de sentir grandeza y, sobre todo, la cercanía del público. Algo mágico que sólo se vive en las salas de conciertos tal y como las conocemos los clásicos. Que por La Yesería hayan pasado en 2023 144 bandas es algo que me enorgullece y me llena de esperanza. ¡Rock is not dead!

2. Para mí, lo más recordado es la imagen de comunión entre público muy joven y otro... no tanto. Al final, la música hace su maravillosa labor: unir almas, y yo he tenido el privilegio de verlo desde una cabina de sonido. Haber reactivado todo lo que creímos perdido durante los interminables meses de pandemia parecía imposible, pero lo hemos conseguido. Que nadie relacionado con esta hermosa locura que es el trabajo en, por y para la música haya tirado la toalla me parece el recuerdo más bonito a tener en cuenta. Aunque siempre cabe señalar que no es fácil, y ese recuerdo se empaña por el cierre de cada vez más salas que han apostado por la cultura durante años. Por eso es tan importante incentivar la cultura musical desde muy temprano. A pesar de todo, mi visión para 2024 es absolutamente optimista. Acabamos de presentar el ciclo Microsonidos, y tengo la sala cerrada por bandas hasta casi junio... Eso es un logro que solo se consigue con tesón, un poco de locura y muchísimo esfuerzo por parte de todos. Ir ya para la decimoséptima edición de un festival que da cabida a tantas bandas noveles, amén de las consagradas a precios populares, y dando visibilidad a las dignas salas con las que cuenta la Región, es algo a tener en cuenta. Siempre agradecidos a las instituciones que nos apoyan, Itrem, ICA o Estrella de Levante.

3. Como apuesta musical, te podría hablar de los nuevos trabajos de bandas consagradas, pero sabes que siempre me ha gustado posicionarme del lado de las minorías. Deseo que la vorágine de asociaciones culturales que han surgido (La Navaja, Producciones Vistabella, Colectivo Ítaca...) sigan creyendo en la escena y en que es posible hacer milagros si la recompensa es el calor del público. Y como deseo personal, seguir estando agradecida por todo el cariño, calor y respeto que recibo de esas bandas (Tarque, Zigarros, Coque Malla, Burning, Jorge Drexler, León Benavente, Nacho Vegas, Iván Ferreiro, Loquillo...) que siempre se acuerdan de mí cuando pisan Murcia, que me ponen las pilas para que no se me olvide que esto es rock and roll y hay que cuidarlo. Y poder contarlo en medios como mi programa Blue Hawaii, en Tequila’s Radio (ojalá pronto una vuelta a Música de Contrabando), y por supuesto escribiendo en un medio como es la majestuosa Ruta 66, que ha confiado en mí para marcarme una columna... ‘Lady Rock’ me han llamado. Y lo más triste de este 2024 musicalmente hablando ha sido la pérdida de María Jiménez, y, cómo no, la de Tina Turner.

Luis Alcázar

Periodista (La 7). Premio Yepes 2023 a la Labor en Medios de Comunicación

1. Lo más destacado, el concierto de Kiss en Cartagena el 25 de junio, y la publicación de excelentes discos de solistas y grupos de la Región. Lo más recordado, el concierto de Iron Maiden en Murcia el 20 de julio, con Wasted years como último tema del repertorio, con todo el estadio cantando el estribillo…

2. Aún no se me ha pasado el disgusto por la disolución de Second y Se Ha Perdido Un Niño… De todas maneras, animado y expectante por conocer nueva música de los artistas de la Región. No me canso de admirar y disfrutar sus creaciones. Los metaleros Iron Curtain publican un disco el 24 de febrero. Y deseoso de asistir a conciertos como el de Hitten en Murcia el 12 de enero o el de Extreme en Cartagena el 19 de junio. ¡Ah!, y el de Nestor, también en Cartagena, el 21 de junio.

3. Una apuesta es Consz: ahora está centrada en la dirección musical de Malinche, el espectáculo de Nacho Cano, pero en febrero o marzo empezará a compartir su música. Me gustaría que artistas enormes como María de Juan, Kuve, María Blaya, Hoonine, Mavica, Amore, Sara Zamora y Carmesí tuvieran el éxito popular que merece su talento. Deseo que, igual que ha triunfado Arde Bogotá, triunfen grupos como Claim, Nunatak, Adiós Noviembre, Karlan, Evve y Alec López. Y que Jesús Espín e Iván González, componentes de los grupazos 91 Suite y Secret, vengan de una vez al plató de mi informativo…

Dani Carreres

Gerente de Locoloco Vintage

1. Lo más destacado del 2023 son, para mí, los éxitos cosechados por Arde Bogotá.

2. El 2024 se presenta con muchas bandas emergentes que destacarán a lo largo del ejercicio. Me baso en el gran potencial que surge, cuando bandas como la anterior mencionada reciben una merecida recompensa tras un trabajo muy bien realizado.

3. Mi apuesta musical para este próximo año es el éxito de Viva Suecia en Sudamérica.

Joaquín Guillén

Coordinador de eventos y emisoras musicales. Cadena SER Región de Murcia

1. A nivel regional -bueno, y nacional, me atrevería a decir-, para mí sería la avanzada que ha dado Arde Bogotá en su carrera. Este año 2023 creo que ha sido clave. Por su nivel musical y por el Premio Ondas y las nominaciones en los Latin Grammy, aunque ahora es cuando tienen que seguir creando canciones e himnos, ya que el público les pedirá más... ¿Lo más recordado? Aquí tengo muchas dudas. Han ocurrido muchas cosas en el mundo de la música: nuevos artistas, giras y conciertos absolutamente inolvidables. Aunque, siendo sincero, me pongo a pensar en qué no olvidaría de la escena musical y tengo como una película con todos los eventos que hemos hecho con la radio en la Región de Murcia y Los40 Music Awards. Pero, siguiendo en esta línea de sinceridad, me voy al ataque de Hamás y la tragedia en la que se vieron inmersos los asistentes al festival, y todo el desastre que se está viviendo en este momento. La violencia siempre me produce mucho asco y rechazo, pero ver cómo impactó en un evento musical, me dejo muy descolocado.

2. Ilusionante. Comparto una visión optimista. Soy de mirar hacia adelante y tener la certeza de esperar cosas buenas, y en el mundo de la música, mucho más. Creo que hay mucha música por descubrir y que estamos viviendo épocas de gran creatividad, y que la cosa no va a parar, con lo cual vamos a seguir disfrutando de nuevos lanzamientos y conciertos. No puedo dejar de asociar música a directo, es imprescindible en mi vida.

3. Aquí voy a hablar de grupos y artistas que se mueven en la órbita de Los40 y Cadena Dial, que es donde está nuestra frecuencia. Creo que debemos seguir el crecimiento de Depol y Malva, un grupo murciano y que está consiguiendo un sonido que seguro les va a dar la posibilidad de llegar lejos. Y a nivel personal, yo pido felicidad para todos, y que cada uno la aproveche y la haga suya. Eso (y la música) hace que el mundo suene mejor.

Evelyn Piñero

Periodista musical en Radio Compañía

1. El año 2023 pasará a la historia por la memorable actuación de Kiss en la segunda edición del Rock Imperium, pero también por el regreso de una de las bandas más queridas a nivel regional, los Perro. De igual manera, será memorable el Visor Fest, con el paso de bandas tan míticas como Suede, Nada Surf y Echo and The Bunnymen. En lo referente a bandas, Second pasará a la historia por su despedida, después de más de dos décadas sobre los escenarios. Y si hablamos de irrupciones memorables en la escena musical, Arde Bogotá ha logrado una evolución estrepitosa en muy poco tiempo. Nominaciones y premios como las de los Latin Grammy, los Ondas o los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia, además de conciertos y festivales repletos de público, ya marcan su trayectoria.

2. De momento, arranca con la gira de Tarque y discos a la vista como el de Varry Brava. La visión siempre es optimista si hablamos de los músicos y de sus nuevas creaciones. La escena regional vive uno de los momentos más prolíficos en multitud de estilos. Sea por medios, sea por talento, es algo que se refleja en la cantidad de estrenos musicales que se van sucediendo. A nivel de oferta de directo, la Región de Murcia cuenta cada vez con más festivales, aunque cantidad no siempre sea síntoma de calidad o público... Estaremos expectantes antes la llegada de nombres que irrumpen, como el del Fortaleza Sound y las ofertas de ciclos y festivales más longevos de la Región.

3. Cutre y Marss, siendo las dos bandas elegidas por ICA Lanzadera este año, puede representar un buen comienzo para dos bandas emergentes que actuarán en una céntrica sala de la capital ante público especializado. Si hablamos de nombres que suenan y pueden tener buena proyección, me vienen a la mente Magda Simar, Julia Cry, Niña de Fuego, Sissy, Sistema Nervioso, Media Playa, Lowriders... Mi deseo es que los festivales y conciertos estén llenos de público y que tanto la música como los músicos se valoren como deben.

Rafa Gómez

Silbato Producciones y director del Microsonidos

1. Creo que el Lemon Pop de este año ha sido una alegría para su público, y las actuaciones de Perro, Fino Oyonarte y Crudo Pimento, entre otros, han devuelto el espíritu a este gran festival. Las matinales del Malecón han sido un nuevo marco para ver grandes bandas en familia, al igual que las del Microsonidos en Torre Pacheco, donde Deltonos, Mambo Jambo, etc. dejaron huella. Y el Visor y el Caravaca PowerPop nos han permitido disfrutar de grupos emblemáticos. ¿La guinda? El Desencuentro Enemigo y el descubrimiento de Alba Morena.

2. Estamos un tanto sobrepasados de oferta. Da miedo pensar si habrá público para todo, aunque parece que todo funciona com es debido y que todo vende. Espero no sea solo un simple espejismo.

3. Creo que grupos como La Paloma, Venturi, Niña Polaca y Camellos no tardarán en posicionarse. Como decía Peret: «Paz, amor y empanadillas, con eso apaño».

Joaquín José Iniesta

La Culturería

1. El culmen del año fue el concierto de Kiss en el Rock Imperium. Añadiría la confirmación de Arde Bogotá como el grupo del momento, y la despedida de Second será recordada como el final de la banda que nos hizo enamorarnos del indie a muchos.

2. Soy optimista por naturaleza. Creo que seguirán saliendo proyectos muy interesantes, como en los últimos tiempos lo han sido María Blaya, Evve, Ruto Neón, Julia Cry… y una larga lista que no podría poner aquí. Pero se necesita que las administraciones fuercen a los programadores a que entren en el circuito de festivales que patrocinan.

3. Yo apostaría por Sissy: tiene algo especial que no sabría definir. Alec López y Madbel serían otros proyectos para los que 2024 debe ser el año de su confirmación. También me gusta mucho The Hisunz. La Región pasa por un momento álgido a nivel musical. Puede confirmarse como punto neurálgico de la escena nacional o quedarse en un vivero de grupos. Creo que dar ese paso -pasar de ser una tierra fértil, para ver nacer artistas, a convertirse en un centro industrial que los acompañe en todas la etapas de la carrera- es el camino que debemos seguir. Ese es mi deseo, que se dé el salto, y que los festivales arriesguen algo más en los carteles.

Toni Peña

Gestor cultural y coordinador técnico y de Producción de Festivales y Eventos en la Concejalía de Cultura del Ayto. de Cartagena

1. Creo que lo más destacado de 2023, si traemos la cuestión a nuestra Región, es la consolidación de Murcia como una potencia a nivel nacional dentro de la industria musical, con una de las canteras más sólidas de bandas emergentes. También el ecosistema de grandes, medianos y pequeños festivales que año a año mejoran y cuentan con el apoyo del público, y con profesionales del sector que mejoran y aprenden cada año para hacerlo mejor y seguir creciendo.

2. Por la parte que me toca, lo más recordado será el concierto de Arde Bogotá en La Mar de Músicas, en el que congregamos a más de 10.000 personas, en un formato que no es el habitual para el festival, pero que se convirtió en una noche para el recuerdo. Seguimos en el camino de crecimiento y consolidación del sector cultural, sobre todo el musical. Hay que seguir trabajando y haciendo las cosas cada vez mejor; es el único camino. Claro, la visión siempre es positiva, las cosas no pintan mal: el público llenando los eventos y festivales más que nunca, los promotores privados haciendo grandes apuestas, las administraciones trabajando también para consolidar y hacer crecer proyectos...

3. Yo siempre apuesto por la gente joven y por propuestas algo diferentes. Por ejemplo, en Cartagena hay gente que está intentando hacer las cosas bien como Noa Caleo, Río Viré… También me gustan las nuevas canciones de Carlos Vudú y el Clan Jukebox, o, en la parte más tradicional, apuesto por la consolidación a nivel nacional de Juan José Robles. Deseo que haya un poco más de imaginación y diversidad. Que los festivales y eventos, tanto privados como públicos, busquen el camino no solo en lo que está de moda, sino también en el gusto por construir proyectos particulares, orginales, haciendo venir al público no solo por el nombre del artista, sino también porque vaya a descubrir cosas nuevas que le van a gustar.

Juan Pablo Soler

Responsable de coordinación y programación en Teatro Romea, el Teatro Circo Murcia y el PNS en el Ayuntamiento de Murcia

1. Me quedaría con la despedida de Second en el Teatro Circo, con tres conciertos tres días seguidos repletos de emoción, historia y buena música. La banda ha significado mucho para la música en nuestra ciudad, y se pudo comprobar con la entrega total tanto de público como del sector musical de la Región. Agradecido de haber vivido algo así.

2. El 2024 llega con algo de incertidumbre y tratando de pensar que en el sector musical cada espacio debe ocupar su lugar y tiene su público. Los teatros son lugares que pueden ofrecer una experiencia distinta, ni mejor ni peor, a la hora de vivir un concierto, y eso hay que explotarlo, pero el mercado es tan amplio y diverso que a veces no sabes si estás en el lugar correcto... Pero por supuesto que confío en que 2024 va a ser un buen año para la música en nuestra Región. Nada más hay que ver la agenda musical de cada fin de semana y comprobar además que la gente acude a los conciertos.

3. Pues apostaría por Karlan y por Madbel. Es increíble cómo cada año descubres gente con talento y que te sigue sorprendiendo... Y para 2024 deseo seguir disfrutando de cerca de esa conexión que se produce entre músicos y público.