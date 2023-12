El concierto fue apoteósico; Second estuvieron espectaculares. Su gira de despedida ha estado acompañada por una sensación agridulce. Resultado: aclamaciones, el delirio, salida a hombros por la puerta grande. Eligieron bien lo de “Todos se divierten” para nominar a este segundo y nuclear concierto de despedida. La noche anterior, bautizada como ‘‘Llevo tu pulso'’, mostró la faceta más elegante de la banda murciana con la colaboración de una sección de cuerdas.

Se cumplieron las previsiones, y Second triunfó. El repertorio, el ritmo, la puesta en escena, iluminación, interpretación, … Todo absolutamente estuvo medido para que la comunicación con el público fuera la mejor posible. Sin duda lo consiguieron; la respuesta no pudo ser mejor.

“El que siembra amor, cosecha amor”: así resumía lo vivido Ángel Frutos, papá de Sean, que también participó en este concierto . La influencia de Second ha sido enorme, y el rock murciano, el español, no ha conocido un adiós más grandioso que el de Second, que se han embarcado en tres conciertos seguidos, pero de distinto formato y repertorio, para decir adiós. Una ovación seguía a otra. Podrían haber salido diciendo algo así como "esta noche vamos a hacer historia" cuando la banda subió al escenario, pero no hizo falta alguna, los hechos hablaron por sí solos. Cuando ‘Murchester’ se transformó en Britpop e indie, Second ya habían creando un pequeño revuelo en los círculos correctos con aquella victoria de la GBOB alcanzando la cima y convirtiéndose en una de las bandas clave de la época.

Primero salió la banda sin el cantante tomando el escenario con una intro electrónica. No han olvidado cómo hacer una entrada, recibidos por decenas de carteles (‘Gracias, Second”), y luego llegó Frutos: arrancaron con ‘’2502’’, que supuso un despegue atronador, a la que siguieron una deslumbrante ‘’Mira a la gente’’ e ‘’Invisible’’, que reafirmó la leyenda sobre sus directos. A partir de ese momento, las escenas se sucedieron de una manera vertiginosa sobre la base de un ‘set list’ ganador. Así, las contorsiones de su carismático cantante Frutos, con indumentaria muy a lo Jarvis, la energía desbocada de las guitarras, el bajo y la batería bombeando directamente al corazón, imprimieron un plus de nervioso dramatismo a un repertorio que combinó material de todas sus épocas, o casi, despertando las pasiones de una entusiasta y entregada audiencia, que se subió al cohete. La respuesta fue de éxtasis. Antes de que salieran los invitados, ya se metieron Second al público en el bolsillo, porque así, con valor y con lo que hay que tener, es como se meten a los públicos en el bolsillo los rockeros.

Con el fantástico hedonismo de ‘’Horas de humo’’, de “Invisible” (el tercer álbum, que supuso su consagración definitiva), y la conjunción de las voces del actor y músico Carlos Santos y Frutos derrochando pasión, comenzaron las colaboraciones de invitados ilustres, que mostraron su reconocimiento y una admiración muy sincera por sus anfitriones. Los pelos como escarpias. Pero el set estaba lleno de momentos más oscuros y observaciones más íntimas, como en ‘‘Nivel inexperto’’, maravillosa obra de arte de su ‘’Viaje iniciático’’, que continuaron con la exuberancia suntuosa de ‘’Nos miran mal’’ y la batería explosiva de César (León Benavente), una locomotora desbocada con sus baquetas. Seguirían los reencuentros con un Javi Vox -sonando un potentísimo ‘’Nuevos Secretos’’ en estado puro-, que incendió con su guitarra el Teatro Circo; más tarde volvería a hacerlo con ‘’Rodamos’’. Por si fuera poco, en el apartado de colaboraciones, Antonio García y Dani Sanchez, de Arde Bogotá. se hicieron, con Javi aún en el escenario, un ‘’Psicopático’’ lubricante y lascivo, sorprendentemente inquietante, imprimiéndole una fuerza que hizo vibrar a los presentes; un verdadero ejemplo de generosidad y amistad que terminó con Antonio rindiendo honores a Second. El devoto público cantaba los estribillos y también las estrofas. Cuando Frutos pide ruido, le dan ruido.

Se pudo apreciar nuevamente el dinamismo de los chicos, totalmente sueltos en el escenario, concentrados y seguros de sí mismo, como las grandes bandas, como lo grandes que son, cuando salió otro ex-Second, Pedro Palao, que estuvo al frente de la batería, junto a Jesús Cobarro (Noise Box) a la guitarra en un emocionante viaje a los orígenes que fue ‘’Behind the Pose’’, trasladándonos a los viejos tiempos de ‘’La Casa de Las Locas’’, donde compartían ensayo y fiestas con Puffins, en los que militó su siguiente invitado: Roberto Clara Plath, que se sentó al piano para tocar con Second la sugerente languidez de ‘’Whisper it’’ lo que concedió autoridad al Frutos trovador, una voz elocuente que se niega a envejecer.

Rincón exquisito

Desempolvando los recuerdos más preciados. vigorosas sonaron ‘’Watching the moon’’ y, especialmente, ‘’Sometimes’’, canción con la que ganaron en Londres la GBOB, y que contó con Ross -uno de los músicos más respetados en la escena murciana- a la guitarra (fue su productor y tocó con ellos), desatando chispas de colores. Del remolino psicodélico de ‘’Sometimes’’ (más agria que dulce, Frutos la cantó forzando la voz llegando a emocionar) pasaron al pop clásico y catártico de ‘’Conocerte’’ abriendo espacio al pionero Paco Guirao, músico de Los Ases y padre de los hermanos Guirao (¡formidables genes!). Frutos y compañía repartieron alegría y tristeza, emoción a flor de piel. Víctor Cabezuelo de Rufus T Firefly, que ha sido el productor de “Flores imposibles”’, su último disco de estudio, estuvo acompañando al piano en una obra maestra de Second, ‘‘Quiero equivocarme’’, donde cantan “estamos en la brecha, y eso es lo que vale’. Otro punto culminante fue la arrogancia de ‘‘Muerdeme’’, con la colaboración de las voces de Belter Souls, dirigidas por el gigante Pablo de Torres. Turno seguidamente para otro pionero invitado: el papá de Frutos, que militó en Los Flash, con una conmovedora lectura final de N.A.D.A., que cantó a junto una emocionada Kuve, su hija -y hermana de Frutos-. Pero fue el clímax de ‘'Más suerte’’, fetiche delicado y estremecedor que contó para su interpretación con Rafa Val y Alberto Cantúa de Viva Suecia -a los que se sumó también su batería Fer Campillo- lo que provocó uno de los mayores colapsos en el público. Rafa hizo que la multitud se emocionara con sus maneras bowiescas, a lo que también contribuyó su vistosa camisa. El himno todavía resuena: es una avalancha de épica pop, y tiene la influencia emocional para sonar verdadera después de todo este tiempo.

Cada canción fue una ráfaga cristalina y sorprendentemente poderosa de Second. Durante toda la actuación, Frutos acechó por el escenario con los ojos cerrados, bailando espasmódicamente, como si estuviera escuchando música que los demás no podían. Las canciones tenían tal actitud y fueron tocadas con tanta pasión que uno hubiera pensado que el público era una multitud gigantesca. Tocaron con la confianza de músicos que habían actuado toda su vida, y así sonó la entusiasta ‘’Rodamos’’, otro de sus himnos épicos, grandes y atrevidos, con esos ganchos dorados aún intactos.

Second saben cómo hacer que su audiencia explote con esas guitarras que se retuercen y con la voz sólida y la actitud sensual de Frutos. A medida que las canciones se iban sucediendo, los músicos se entregaban más, sobre todo sus guitarristas (Nando y Jorge Guirao), sin olvidar al batería, Fran Guirao, una locomotora a toda velocidad que bombea ritmo.

¿Qué final podría tener una velada como aquella? Pues otro de sus himnos imperecederos, con todos los invitados, apoteósico, lanzando un mensaje para todo el universo como en un extraordinario ‘’we are the world’’, ejemplo de honestidad y profesionalidad. Experimentamos travesuras, entretenimiento y canciones de alegría y tristeza, antes de que esa canción, “Rincón exquisito”, cerrase el espectáculo y les llevara para siempre al rincón de los intocables, más allá del mito.

Si se tratara de un réquiem, sería el más feliz vivido, pero también el más triste. Esa dualidad de sensaciones se vivió durante todo el concierto. Esta vez no hay temor de caer en la hipérbole. ¿El concierto del año? Por supuesto que sí. Se pudo ver a un grupo consistente, con buena planta, mejor directo y notables canciones, que no ha perdido filo.

Frutos, Jorge, Fran y Nando tocaron juntos en un concierto que tomó por sorpresa a la ciudad, y en el que todos, incluidos los invitados, se divirtieron. Al final solo les faltó decir lo que John Lennon dijo en su último concierto en la azotea: “Espero que hayamos pasado la audición” . Una noche memorable. Luego todo fue silencio. Gracias, Second. Hasta siempre.