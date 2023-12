Ha sido una larga despedida. Second se han pasado casi un año diciendo adiós a sus miles de fans, que les veneran. Después de una trayectoria que abarca más de 25 años y la publicación de 10 álbumes, aún han querido dejar un último testimonio con un disco en directo. Para todo el universo, grabado en enero de 2023 en el Teatro Circo Price de Madrid, concentra la esencia de Second, pero ¿será esta la última huella del grupo murciano, o dejarán algo para el recuerdo estos tres últimos conciertos de despedida? Una incógnita que pronto resolverán los hechos, puesto que no han querido dar entrevistas –y lo respetamos– para despejar cualquier duda respecto a su futuro.

La noticia de su despedida cayó como un mazazo entre sus fieles seguidores. Por sorpresa, con nocturnidad, Second la anunciaron en las redes sociales mediante un comunicado introducido por una frase de Estado de alegre tristeza (oxímoron que da final a Nada es para siempre, una de las canciones del último disco del grupo murciano: Flores imposibles). De hecho, tan solo unos días atrás escribían en sus redes: «Nosotros ya estamos preparados para los conciertos que se vienen». Y la nueva gira, que casi empalman con la anterior, pintaba muy bien. ¿Cuáles fueron las razones para tomar esta decisión tras haber firmado uno de sus mejores discos y superar felizmente la pandemia? Las desconozco.

«Vamos a poner toda la pasión y fuego en cada una de estas últimas citas. No lo entendemos de otra forma. Así nacimos y así nos iremos», anunciaron en un triste comunicado. Mientras, cientos de fans anónimos y bandas como Viva Suecia, Izal, Dorian, Rufus T. Firefly, Varry Brava, Niños Mutantes, Arde Bogotá... despedían a Second destacando el legado que dejan. Con su larga sombra, su influencia, han contribuido notablemente a la creación de la escena alternativa murciana del último cuarto de siglo.

Es notorio que Second importa a su gente, y aunque se han ido despidiendo por salas, teatros y festivales, han querido dar el adiós definitivo en tres tiempos: así cada noche será especial, y han preparando un formato diferente para cada uno de los conciertos.

Jueves 28 de diciembre: Llevo tu pulso. Mostrarán su lado más elegante con la colaboración de una sección de cuerdas. Viernes 29 de diciembre: Todos se divierten. Contarán con artistas invitados que han sido importantes en la historia de la banda. Sábado 30 de diciembre: Para todo el universo. Este concierto será retransmitido en streaming para que cualquier fan pueda verlo. Estrella de Levante, que siempre les apoyó con esmero, ha organizado un concurso para que unos pocos afortunados puedan disfrutar de ese streaming en su Sala de Catas.

Con todo lo dicho, era obvio que las entradas de los tres conciertos para despedir a Second en el Teatro Circo de Murcia volaran en un pispás. Lástima que no se hubiera podido redondear esta despedida con el concierto que iban a ofrecer en la jornada inaugural de la quinta edición del Warm Up, pero el temporal obligó a cancelar y se frustró el plan, aunque, como suele decirse, no hay mal que por bien no venga.

Volviendo a Flores imposibles, el año de su 25º aniversario, Second lo celebraron con ese álbum sobresaliente nacido en un entorno hostil. En la producción contaron con la ayuda de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), que exploraron con la banda caminos inéditos, nuevas sensaciones, y acertaron de pleno.

Como dicen ellos en Muévete y siente, «voy a ser sinceramente irritante, no soporto en el ambiente esa falta de pasión». ¿Se apagó la llama de la pasión en Second? No es fácil sobrevivir 25 años en esta jungla que todo lo devora. No dejamos de preguntarnos qué pudo suceder para que tomaran una decisión tan drástica. Muchos porqués (como en su canción Ya no estamos para gilipolleces) se irán respondiendo los próximos días. La única certeza es que desde que ganaron aquel Creajoven y publicaron Private Life, Second han sido honestos, elegantes, y han mostrado su grandeza. Son uno de los mejores grupos de directo, y cuentan con un formidable frontman, nuestro Richard Ashcroft patrio, que es Frutos.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Second desde sus primeros pasos, cuando daban la viva imagen de esos mocosos british cuyos grupos tanto nos gustaban, sabemos de su tesón y talento. Hasta vivimos con ellos un sueño real. Un cuento de Navidad. Ganaron en Londres, primeras horas de diciembre, la Final Mundial del GBOB Award, se embolsaron cien mil dólares y se convirtieron en la mejor banda revelación del mundo. Londres les amó, y toda España también. Fue el triunfo más espectacular desde que Massiel ganara Eurovisión. Sí, parece mentira, el tiempo pasa muy rápido.

Second han construido una magnífica carrera, aunque otros tuvieran mayor fortuna. Ni que decir tiene cómo su trabajo ha señalado el camino para tantas bandas murcianas. Glasgow no sería lo mismo sin The Pastels, y nada de lo que ahora hay en Murcia sería igual sin Second. Lo que sorprendió fue que, tras hacerse con el premio de la GBOB, grabaran sus primeras canciones en español. Se encerraron unas semanas en Cabo de Gata y maquetaron canciones nuevas para un próximo álbum. Luego salió la campaña de Estrella de Levante, donde la conocida marca cervecera asociaba su imagen a la de estos jóvenes triunfadores en el videoclip, lujosamente producido, de Invisible. Y entonces firmaron con EMI Publishing un contrato para los tres discos siguientes. Con todo eso que les venía, terminaron la grabación de su tercer álbum en los estudios Michell de Alhama bajo la supervisión de su hombre de confianza, Raúl Tatxin, Raúl de Lara. El esperado nuevo álbum de Second, que provisionalmente titularon Selling the shell (recordando los días de invierno que pasaron grabando en un cortijo almeriense y jugando con el trabalenguas anglosajón), saldría a mediados de septiembre. Al mismo tiempo, Pulpo Negro empezó a distribuir su segundo álbum (Pose) en Gran Bretaña con Full-Fill, filial británica de la multinacional Universal Music, y se embarcaron en una gira británica.

Un cuento de Navidad

2004 fue el año de Second, sin ningún género de dudas. Fueron incontables las páginas de prensa donde aparecieron, y les escribía felicitándoles gente de Holanda, Argentina, Venezuela, México... El futuro se les planteaba de lo más esperanzador, más aún cuando se decidieron por aventurarse a cantar también en español. De las discográficas les llovían suculentas ofertas. Tiempo de tomar decisiones, sin precipitación, dejando las inevitables adulaciones a un lado. El NME les dedicó un espacio reservado a nuevas bandas donde los elogiaban superlativamente. Con ese sonic-appeal no habría sido nada extraño que rompieran el autismo de la implacable prensa británica. Hasta Bertín cayó rendido a los pies de Second. Poco después, en 2006, fueron teloneros de Shakira y Depeche Mode en sus respectivas giras españolas. Asimismo, Jorge Sánchez Cabezudo, director de la película La noche de los girasoles, escogió Fortune Day para formar parte de la banda sonora. En 2008 se incorporan a la gira más importante del año en España, Papitour, como teloneros de Miguel Bosé, y ese mismo año son elegidos mediante votación popular los nuevos compositores e intérpretes del himno del Real Murcia Club de Fútbol con motivo de su centenario.Una grata sorpresa fue que Second llegaran a encabezar el Top 20 de MTV por delante de Artic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, The Raconteurs o Pearl Jam. Fueron a México y Argentina. Les produjo Sebastian Krys en Los Ángeles, actuaron y grabaron con la ÖSRM y alguna otra orquesta sinfónica... Y desde su Rincón exquisito lanzaron un mensaje para todo el universo, pero, como en la película de Godard, han vivido sin aliento.

Lo dejamos. Aunque giraremos un último año a modo de despedida y agradecimiento a tod@s... ¡Gracias por permitirnos cumplir un sueño y lanzar un mensaje para todo el universo! ♥️♥️♥️♥️

Fechas conciertos: https://t.co/6woy5yUqVH pic.twitter.com/MFfbeXxIRi — Second (@secondmusic) 9 de octubre de 2022

Second ahora dicen adiós después de una trayectoria resuelta con elegancia. Venga lo que venga, han inscrito su nombre en letras de molde. Y, por supuesto, quedan sus canciones. Second, ‘los hijos de la Joaquina, más secos que una espaiguel’, han sido y son el grupo más deseado del planeta Murcia. Ríos de tinta se han escrito sobre ellos, pero, desde el principio ya apuntaban unas maneras excelentes.

En un mundo de dobles morales, falsas esperanzas y héroes de barro, Second han existido para defender la causa del romanticismo: la necesidad de tener sueños y cumplirlos. Se han ganado a pulso una merecida fama que les acompañará siempre, se marchan con la cabeza bien alta y dejan una indudable aportación a la música de este país. Que los vientos les sean propicios en sus nuevas singladuras.

Gracias, Second.