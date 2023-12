«Océanos pacíficos va de esos pequeños momentos de paz y felicidad tan maravillosamente necesarios para todos». Así resumía en 2018 Tomy Ceballos (Caravaca de la Cruz, 1959) el concepto de la serie que recuperó este fin de semana en Cartagena. La presentó originalmente en la murciana galería Arquitectura de Barrio (AdB), y ahora la muestra en la sala de exposiciones del Auditorio El Batel de la ciudad portuaria, hasta el 19 de enero.

Tal y como apuntan los organizadores, las obras de Océanos pacíficios «juegan con el blanco y negro, dando lugar a unas composiciones donde prima el silencio y la quietud, que pueden sentirse en el equilibrio de las formas, sin colores que distraigan». Y apunta el artista: «Son conceptos que la ruidosa sociedad actual precisa enormemente y que se extienden a las pequeñas cosas inmateriales que traen esos momentos de calma, de inmersión en un universo personal y creativo».

Ceballos, fotógrafo de reconocido prestigio, no lo dice por decir, sino por puro conocimiento empírico, pues esta serie nace de ahí, de esos momentos. Para entenderlo hay que comprender que las que se presentan en Océanos pacíficos son imágenes elaboradas digitalmente, esculturas virtuales que el caravaqueño ha modelado y captura, no con una cámara al uso, sino con su propia computadora. «Me da igual utilizar una réflex, que un ordenador que una cámara estenopeica. Para mí son cosas que tengo para trabajar, y me da igual que sea de nuestra época o anteriores; según lo que quiero mostrar, utilizaré una u otra. No tengo prejuicios con el futuro y tampoco con el pasado», explica.

Ceballos, que prioriza «el pensamiento y la imaginación, el fluir», sobre la técnica, dedicó cuatro largos años ha este proyecto. Primero tuvo que formarse en modelado 3D y en fotografía 100% digital, y después llego el momento de crear: «Por la noche cojo mi ordenador –señalaba en aquella entrevista con motivo de su estreno, hace cinco años–, me pongo mi música y ahí soy poderoso. Puedo trabajar, no necesito ir a la tienda a por un clavo, un tornillo..., me resulta muy fácil crear; es maravilloso», aseguraba este peculiar fotógrafo, quien como un mantra repetía una y otra vez la misma frase: «Puedo soñar en directo».

Ahora el caravaqueño, cuyas obras se han expuesto en feria de prestigio como ARCO, en festivales como PhotoEspaña y en museos como el Reina Sofía, invita a los cartageneros a soñar con él, a sumergirse en estos mundos de calma y a dejarse llevar, como él ha hecho, por las posibilidades del arte virtual.