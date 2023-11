Shaman Shaman, ganadores del CreaMurcia Pop Rock 2023, siguen sorprendiendo con cada lanzamiento, aportando más color y nuevas profundidades a su sonido. Tras los adelantos Egyptian cat y Space Invaders, el power trío murciano ha estrenado Analog waste (Grabaciones Vistabella, 2023), su primer larga duración, furioso álbum-manifiesto lleno de proclamas insubordinadas, que no es que sea un disco conceptual, pero el discurso de Shaman Shaman (Pascual al bajo, Pons a la guitarra, voz y teclado, y Alfredo a las baquetas) se mueve entre la denuncia social y el grito rebelde en un mundo dominado por la ubicuidad tecnológica, la adicción a las pantallas y el adoctrinamiento amable de las grandes corporaciones. Y todo ello a base de potentes riffs, fraseos afilados, contundencia, psicodelia, garage-punk, pop-rock noventero, stoner, punk, grunge… De hecho, tras las guitarras cargadas de efectos se adivina a Sonic Youth, Big Black, King Gizzard & The Lizard Wizard y The White Stripes, entre otros.

El garage de Shaman Shaman se hace con el CreaMurcia El disco se grabó en Arde El Arte, producido por Raúl de Lara (que también se ha encargado de las mezclas) y masterizado por Antonio Navarro, de Eriatarka. La portada, una ciudad futurista cyberpunk, es de Javi Codina. Su título puede parecer un resumen de los temas favoritos de Shaman Shaman, pero sus canciones extremas y penetrantes trazan nuevos caminos hacia el cosmos exterior. Nuestra especie puede estar jodida, pero el planeta renacerá. O eso quiero yo interpretar. Shaman Shaman son para el DIY-core de los 2020 lo que The Clash fueron para el punk. Del CreaMurcia habéis salido disparados como un cohete. Tendréis un grato recuerdo, supongo. ¿Con el premio ha llegado el disco? Técnicamente, el disco estaba terminado para cuando ganamos el certamen. Lo que sí nos dio el ‘Crea’ fue la tranquilidad económica de poder afrontar los gastos del álbum que todavía quedaban por cubrir. Estamos muy agradecidos por la panoja, la verdad. Pero, dineros aparte, el recuerdo de aquel día es increíble y, después de muchos años en el concurso, nos sentimos reconocidos y satisfechos por el trabajo hecho. ¿Qué significa para vosotros este primer disco largo? Supongo que lo tomáis como un gran paso adelante. Sin duda. Las publicaciones constituyen una parte fundamental de la actividad de cualquier banda, y un disco largo es su máxima expresión. Tanto a nivel personal como de banda, afrontamos este reto con muchas ganas, y estamos entusiasmados con el resultado. Nadie te avisa de la cantidad de trabajo y sacrificio que acarrea, pero, echando la vista atrás, estamos orgullosos de haber conseguido sacarlo adelante. ¿Qué tal estáis viviendo estos primeros días de salida del disco? ¿Cómo os fue en la presentación? Con mucha expectación de ver la acogida que tiene. En general, estamos teniendo opiniones muy buenas, pero independientemente de eso, mucha gente está hablando de nosotros, y eso también es de valorar. A nivel de escuchas, estamos en máximos históricos, por lo que algo bien habremos hecho. Y la presentación estuvo muy bien, lo disfrutamos mucho junto a la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, y pasamos una gran noche. ¿Con qué tiene que ver un título como Analog waste? Representa el peligro que para la humanidad supone avanzar hacia la mecanización completa de la sociedad. Están presentes algunas preocupaciones distópicas, incluso la portada es muy cyberpunk. ¿Cómo describís este disco? ¿Se puede hablar de álbum conceptual? El disco bebe de la ciencia-ficción con mucha simbología y mensaje oculto. Este tema es sin duda recurrente, además de conformar parte de la ‘esencia shamánica’, por lo que se podría hablar de un disco conceptual, sí. En cualquier caso, en el imaginario de Analog waste hay sitio para sentimientos humanos como la esperanza, el miedo y la rabia, y también toques de humor ácido. "Girar por el país sin perder dinero es una gesta homérica al alcance de muy pocos", asegura el combo murciano ¿Echar mano de una temática futurista se puede interpretar como una forma de escapar del presente? Eduardo Galeano dijo que la utopía sirve para seguir avanzando; Orwell, que la distopía nos alerta sobre el presente evocando un futuro aterrador. Los Shaman sacuden cuerpos y conciencias sin importar el espacio-tiempo. ¿Os consideráis una punk band? ¿Formáis parte de una generación insatisfecha? Lo que hacéis Shaman Shaman es… Por encima de los estilos, siempre hemos aspirado a conseguir un sonido propio. Sin duda el punk, la rabia y la insatisfacción son ingredientes del caldero de Shaman Shaman. No sé, queremos pensar que hacemos garage-rock/punk alternativo. Hace poco, un amigo nos describió como los White Stripes furiosos, los King Lizzard más punk o los Sonic Youth más directos. Cualquiera de esas nos vale. ¿Vuestra trayectoria musical ha divergido mucho desde que os conocisteis? ¿De dónde os sacasteis el nombre de Shaman Shaman ? ¿Salió de una lectura, de un atracón de setas...? Solo diremos que al inicio de los tiempos hubo dos chamanes... El nombre de Shaman Shaman viene por la figura del chamán, entendiéndolo como una especie de personaje ocultista que actúa como guía entre dimensiones y es capaz de alterar la conciencia mediante rituales psicodélicos o mediante la música. Nos gustó el concepto y lo multiplicamos por dos, porque ya había otra banda que se llamaba Shaman a secas. ¿Qué os parece el viejo punk británico? ¿Pensáis que los pioneros siguen siendo insuperables? Creemos que cada generación tiene un referente, y que compararlos entre sí es complicado. Además, una de las virtudes de la música es que no es excluyente. Por suerte, porque no podríamos elegir entre los Clash y los Libertines. Aprendemos la enseñanzas de unos y otros. Hablemos de las canciones de Analog waste. ¿Qué opináis de vuestro primer álbum? Es una odisea sónica en la que hemos intentado visitar varios estilos manteniendo la esencia chamánica. Siendo el primero, y una vez hecho, hay algunas cosas que no haríamos igual, pero esa también es la magia de los discos: son producto de un momento y un lugar. Shaman Shaman: "Los límites entre realidad y distopía son cada vez más borrosos" ¿Por qué habéis escogido a Raúl, y los estudios Arde el Arte, para producir este primer álbum? ¿Os hizo precio? Nos engatusó con vapores, humos y otras artimañas, cual buen líder sectario. Nah, tuvimos buena experiencia en el pasado y decidimos repetir. Estamos muy agradecidos con su implicación y trabajo. ¿Cuándo y cómo se inició vuestra relación con Grabaciones Vistabella? ¿Qué os han prometido? Manu [Romero] nos había echado el ojo en su momento, pero fue a través de otra banda hermana (Aló Presidente) que concertamos un encuentro. No nos prometieron nada, pero cuando nos contaron de qué iba el sello no hizo falta más para convencernos de pertenecer al colectivo. Dinero y fama son dos de los objetivos que persiguen la mayoría de los músicos de hoy en día. ¿Os importa a vosotros la fama? Claro que nos gustaría ser famosos y ganar dinero, sobre todo por el hecho de poder dedicarnos a la música a tiempo completo. Pero siendo realistas, ya somos muy afortunados por formar parte de la escena musical murciana y compartir nuestras vidas con gente con las mismas inquietudes musicales. Ya ha merecido la pena, ya hemos ganado. De alguna forma, hemos conseguido que nos inviten a muchos jugosos elixires. Habéis optado por una edición física. ¿Queríais demostrar algo o simplemente os la jugáis? Hemos hecho una tirada muy limitada, casi a modo de pequeño obsequio para amigos y coleccionistas. Además, somos de la generación de los noventa; en nuestras casas había discman y nos criamos escuchando CD-ROM. Tener tu propio álbum tiene un componente romántico y nostálgico que nos llamó la atención. Internet llegó más tarde para convertir los CD en basura analógica. ¿Tenéis planes de girar? Algo se hará, pero lo tenemos complicado. Una de las premisas del grupo que lo ha hecho longevo es la autofinanciación. Girar por el país sin perder dinero es una gesta homérica al alcance de muy pocos.