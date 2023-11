De entre los 1.566 manuscritos que recibió el jurado de la 41ª edición del premio Herralde, destacó el que firmaba un tal F. Román: El desierto blanco. Tras el sobrenombre estaba el murciano Luis López Carrasco. A la vitrina en la que guarda su Goya a Mejor Película Documental por El año del descubrimiento tendrá que añadir, ahora, el mayor premio de novela de la editorial Anagrama. Entre el frenesí que acompaña a un galardón como este, consigue sacar unos minutos para atender a La Opinión de Murcia y confesar que, aunque él creía que el cine y la literatura eran «dos caminos separados» en su vida, el jurado le ha hecho darse cuenta de la estrecha relación entre sus dos vocaciones: «hablan de la actualidad históricamente».

¿Cómo está, tras recibir la noticia del premio?

Flipando, no me lo creo. Es una pasada, es una felicidad total. Escribir esta novela y que sus andaduras puedan comenzar en Anagrama es un sueño que siempre he tenido. Ya publiqué en la editorial caravaqueña Gollarín un libro llamado Europa, y trabajé en una librería mucho tiempo, así que la literatura siempre ha sido una afición tremenda. Recuerdo entrar, desde que era adolescente, a Diego Marín a buscar a los ganadores del Herralde.

El jurado ha dicho de El desierto blanco que es «como el sueño infantil de viajar a la luna». Parece que es así como siente el galardón.

Pues sí, totalmente. Además, la novela cuenta nuestro presente desde un futuro indeterminado, y habla mucho también de cuando somos niños y estamos llenos de imaginación, de aventuras, de capacidades fabulares,y qué es lo que sucede a medida que va llegando la vida adulta.

¿En qué momento llega esta novela a su vida?

Esta novela procede en buena medida de sensaciones y experiencias que tuve durante la crisis de 2012. Vivía en Madrid y era muy habitual que, cada pocas semanas, vinieran amigos, a veces de Murcia, a mi casa porque iban a coger al día siguiente un avión a otro país porque no había trabajo. Todas esas emigraciones, todas esas despedidas, se me quedaron muy dentro, y años más tarde decidí contar la historia de otra emigración, que es la del narrador protagonista. Desde un lugar muy lejano, desde un futuro incierto, recuerda su juventud en estos años. Tiene algo de memoria generacional, pero está contado con una distancia tremenda, es como ver nuestro presente con la lupa de la memoria histórica.

No sé si le dio vértigo rememorar todas esas cosas desde la perspectiva de alguien que mira al pasado.

Son procesos muy personales y emocionantes, pero que, también con el paso de los años, los puedes aprender a contar. Hace falta tiempo para entender lo que nos pasa.

¿Ha sacado alguna moraleja de analizar así nuestro día a día, pensando en cómo se verá todo dentro de unos años?

Tengo la sensación de que hay amenazas o cuestiones que afectan a nuestra convivencia,que tienen que ver con procesos muy reaccionarios, y que muchas veces van creciendo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Como es el caso de la ultraderecha y los planteamientos de vida antidemocráticos y fascistas, que nos damos cuenta de lo que han crecido cuando ya tienen potencia y es demasiado tarde. De alguna manera, este libro intenta señalar que, aun sin percibirlas, están pasando cosas que pueden condicionar nuestra vida; pero no es una distopía ni una ciencia ficción catastrófica, sino que intenta pensar qué es la utopía a día de hoy y qué lo será para las generaciones futuras.

Como una manera de ponernos frente a un espejo, ¿no?

Sí, un espejo un poco deformado, pero un espejo [risas].

El desierto blanco se publicará el próximo 22 de este mes, ¿impaciente por verla en librerías?

Una barbaridad, imagínate: poder entrar en González Palencia o en otras librerías murcianas y ver ahí este libro. Me hace muchísima ilusión.

Es conocido, principalmente, por su trabajo en el cine. ¿Cómo conviven la escritura para novela y para la gran pantalla? ¿En qué se diferencian o complementan?

Cuando empecé con 20 años a escribir guiones, me di cuenta de que, probablemente, no se iban a producir nunca. Entonces, de una manera muy natural porque he sido lector desde niño y he pasado muchos veranos en casa de mis abuelas leyendo, y porque en mi familia la lectura siempre ha sido algo muy importante, todos esos proyectos de ficción, en lugar de cinematográficamente, los desarrollaba literariamente. Y las películas que son de no ficción o de carácter experimental tenían que ser algo distinto, algo que me implicara el encuentro con las personas, con los espacios, abrirme a algo que, precisamente, es inesperado. En ese proceso, el cine fue una disciplina que iba en paralelo todo el rato, ya que la cámara te lleva a relacionarte con el mundo. Me encanta la ficción en el cine, pero me di cuenta de que disfruto mucho más escribiéndola. Por eso toda la parte más fabuladora que yo tenía, que aún tengo, siempre tuvo una vocación literaria. Para mí, siempre han sido dos caminos separados, pero hoy [por ayer]el jurado ha dicho que El año del descubrimiento y El desierto blanco coexisten, precisamente, porque hablan de cómo el pasado afecta al presente, o cómo el presente afecta al futuro, y cómo la actualidad de lo que vivimos se puede mirar históricamente. Me lo ha tenido que decir Juan Pablo Villalobos [miembro del jurado] para darme cuenta.