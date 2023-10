El año pasado cumplió 25 años el primer álbum de La Cabra Mecánica, Cuando me suenan las tripas (1997). A ese disco le siguieron tres más (Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis); marcaron época e inspiraron a generaciones posteriores. Al gran público llegaron con el segundo, de 2001 y producido por Alejo Stivel: incluía La lista de la compra, y no dejó indiferente a nadie. Celebraron el aniversario emprendiendo una gira exclusiva de conciertos especiales para volver a disfrutar de sus grandes éxitos. Después anunciaron su gira de despedida: L.C.M.1997.

Debido a los trágicos acontecimientos ocurridos a escasos metros de Sala Mamba!, el concierto de La Cabra Mecánica programado para el 13 de octubre se aplazó hasta la noche de hoy, aumentando los deseos de ver por última vez sobre un escenario al grupo de Miguel Ángel Hernando Trillo, ‘Lichis’, que no siente nostalgia, aunque recuerda grandes momentos, como la colaboración con la recientemente desaparecida María Jiménez.

La gira, a la que le quedan pocos conciertos, supone reencontrarse con un público que no dejaba de reclamarle a Lichis temas de La Cabra Mecánica.

¿A qué se debe este regreso, que se anuncia como una gira de despedida? ¿Cómo estáis viviendo estas últimas actuaciones?

Era ya apabullante la demanda de ‘La Cabra’ en mis conciertos como Lichis; se hacía necesario dividir las aguas y dejar las cosas claras y en el lugar adecuado. Por otra parte, en 2022 se cumplían 25 años de la edición del primer disco de la banda y casi 30 de su fundación.

Las expectativas se han visto superadas. En 2023 se editó en vinilo el tercer álbum, Vestidos de domingo.

También cuenta el hecho de que tenía la necesidad de poder enfrentarme a este proyecto con una energía limpia, y superar malas sensaciones que tenía asociadas a él. Lo he conseguido.

La Cabra Mecánica se separó cuando estaba en un gran momento. ¿Te arrepientes de haber disuelto La Cabra entonces?

No me arrepiento. En aquel momento no podía seguir; sentía la necesidad de volcarme en mis proyectos como ‘Lichis’ y afianzar como tal una carrera de la que ahora me siento muy satisfecho. En este trabajo se considera éxito tener mucho público y fracaso no tenerlo. Hoy en día todo el mundo juega a ser famoso en redes sociales y empieza a conocer las luces y las sombras que la fama y el ‘éxito’ conllevan. Tanto mi carrera con ‘La Cabra’, como la anterior en cientos de bandas como bajista, e incluso la actual como ‘Lichis’, no ha sido fácil de entender a la primera, y lleva un proceso más largo de asimilación que propuestas más inmediatas. La crítica, en general, salvo excepciones, siempre me ha apoyado mucho.

Vestidos de domingo es visto ahora como un clásico. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene de este álbum, que salió en pleno auge de Operación Triunfo? ¿Cómo recuerdas la situación?

Aquello era otra enorme picadora de carne, al igual que la radio y el resto de la televisión. Los hilos, los que los mueven, lo que muestran, los que se benefician, son siempre los mismos. Cambian los formatos y los nombres, los medios y las tecnologías, pero el negociado es más viejo que el hilo negro.

Has dicho que detestas No me llames iluso, y que no sonará en directo. ¿Cuál es la razón?

Pues nunca me ha gustado como canción, y ni siquiera la toqué más allá de en las primeras actuaciones en aquella época. Hay otras canciones que tampoco interpreto porque ya no me gustan; el tiempo no ha pasado bien por ellas, o no me veo haciéndolas. Por suerte, hay un montón de canciones que creo que cumplen con mi rasero autocrítico y que disfruto tocando. Eso es lo que quiero transmitir al público, aquello que creo que merece la pena.

La lista de la compra siempre ha tenido un significado especial, incluso ha sido más reivindicada cuando estuvisteis separados. ¿Qué la inspiró? ¿Cómo fue su gestación? Leí que un póster de María Jiménez fue determinante...

Llamé a María porque formó parte del universo que monté en mi cabeza para componer la canción. Estaba muy influenciado por lo que Kiko Veneno y Martirio habían sembrado, y la figura de María me ayudaba a llevarlo a un punto más personal. El momento ‘eureka’ vino viendo un póster suyo en un bar, sí.

¿Cómo fue el día de la grabación con María Jiménez? Creo que no os habíais visto nunca antes.

Fue mucho mejor de lo que los demás puedan imaginar. Fue tan maravilloso estar con ella que me guardo para mí anécdotas y recuerdos que no pienso jamás compartir en público. Es un tesoro a conservar.

La lista de la compra resucitó a María Jiménez como artista, y llevó a La Cabra Mecánica al techo de una carrera que se cierra ahora. ¿Haréis algún tipo de homenaje a la Jiménez?

Aparte de María, este año se marchó también Mauro Muñiz (Don Mauro), que fue teclista nuestro. Siempre están presentes en el escenario, y nuestro mejor homenaje para ellos es dar lo mejor de nosotros mismos; que, si pudieran vernos desde algún lugar, se sintieran orgullosos de aquello que compartimos.

En las cadenas de radiofórmula no se pinchaba, y sin embargo fue un éxito popular. ¿Qué tiene esa canción?

Creo que fue algo auténtico y sincero a carta cabal que ocurrió en el lugar justo y el momento adecuado.

He leído que trabajas en un nuevo disco en solitario. ¿Qué puedes adelantar?

Será un disco muy especial, grabado en directo en un estudio, y facturado a la vieja usanza. Un formato a trío con el que queremos hacer sentir al oyente como si estuviera sentado entre nosotros durante un ensayo, un momento que jamás es igual en un disco al uso o en un concierto. Se llamará Óxido, y lo defenderemos como Lichis & Due Country Cavalieri.

¿Lo has pasado mal estos años en solitario?

No han sido años fáciles en muchos aspectos, aunque considero que son la mejor etapa de mi vida a nivel personal, profesional, familiar y creativo. Todo lo que he construido en este tiempo es justo aquello con lo que soñé.

¿Qué crees que habría pasado de haber nacido ahora La Cabra Mecánica?

Estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora: llevar la contraria y tocar aquello que pudiera no estar de moda o ser lo más rentable, pero que es lo que me sale del corazón. Es lo que hacíamos antes, aunque las circunstancias externas que concurrieron en ese momento hagan pensar lo contrario. Para bien o para mal, la verdad de todo esto solo la conozco yo.