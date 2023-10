La pandemia se llevó por delante muchas cosas. Demasiadas. En términos estrictamente culturales, fueron muchos los espacios y proyectos que, a lo largo y ancho de la Región, no lograron resistir los envites del coronavirus... También fueron muchos los grupos y artistas a los que la covid-19 dejó en la estacada, incapaces de retomar la verticalidad tras un sopapo muy difícil de encajar. Pero, por suerte, la cultura se levanta, la música se levanta. Tres años después, todo parecía haber vuelto más o menos a la normalidad. Bueno, casi todo.

Porque antes de la crisis sanitaria había en Murcia un pequeño festival que se había ganado un hueco en el corazoncito de los murcianos; un festival que nunca se ha ido del todo, pero al que, aún así, muchos echaban de menos. Porque aunque en 2020 se organizaran bajo su marca unas jornadas para profesionales, en 2021 se recompensara a sus seguidores con unas ‘píldoras’ vía Twitch y el año pasado se reiventara con su proyecto ‘Lanzadera’, la ausencia de los conciertos del Big Up! Calles era una sombra demasiado alargada y difícil de tapar (por mucha voluntad que pusieran desde Son Buenos). Pero la espera terminó. La edición de este año no requerirá de esfuerzos extra –o no, al menos, para cubrir esa carencia–, pues el sábado 21 de octubre las plazas de la capital del Segura servirán de escenario para seis proyectos emergentes que buscarán convencer a público y profesionales.

Así lo anunciaron Son Buenos junto con el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Cultura, organizadores del evento, el último día del pasado mes de agosto. Sin embargo, hasta ayer solo se sabía eso, que volvía y cuándo volvía; ni escenarios ni, por supuesto, bandas. Pero este lunes, el Centro Párraga –que se convertirá en el cuartel general del proyecto a partir del martes que viene, día 17– acogió la presentación oficial del festival, que contará con una veintena de charlas y paneles, un campus de escritura para artistas, un market para sellos independientes y, por supuesto, y como venía siendo habitual, con seis grupos/artistas con los que el sábado 21 se organizará una ruta musical de conciertos en acústico en el Cuartel de Artillería, la Plaza de la Paja, la Casa Vieja del Malecón y la Sala Caballerizas de los Molinos del Río. No se han anunciado todavía los horarios –las actuaciones arrancarán a las 17.00 horas y se prolangarán presumiblemente hasta última hora de la tarde–, pero sí los cuatro proyectos regionales y los dos nacionales que protagonizarán estos showcases; ellos son: Ruto Neón, Noa Caleo, EVVE, Amor Tempura, Ladmiro y Javi Robles.

«Se han presentado cien candidaturas de toda España y, finalmente, tras una selección previa y atendiendo a las bases presentadas, varios periodistas y delegados que ya habían participado con anterioridad en el Big Up! han votado y asesorado las propuestas con más potencial», explicó Diego Avilés, concejal de Cultura. Además, el edil señaló que la presencia de Robles viene motivada por la invitación de Navarra como comunidad invitada a esta edición del festival. El joven cantautor de Etxauri se está haciendo un hueco en la escena a base de singles e, incluso, ya ha realizado con éxito un par de giras por Argentina, donde se ha granjeado un importante núcleo de seguidores.

Por su parte, Ladmiro, banda de pop-rock con influencias british, vienen de la capital, de Madrid, mientras que el cupo murciano lo forman Ruto Neon, el nuevo proyecto de Bruno Laencina, el que fuera cantante y bajista de The Meatpies (su carta de presentación fue su victoria en el CreaMurcia de 2020); la joven cartagenera Noa Caleo, que lleva un par de años en solitario tras iniciar su carrera como corista para artistas como Rio Viré y Carlos Zambrana; EVVE, el proyecto conjunto de Evelyn Piñero y el guitarrista Bienve Campoy (Noise Box), y Amor Tempura, proyecto personal de Pedro Márnez, integrante del grupo Shego.

Los seis seleccionados actuarán gratuitamente ante los murcianos que se acerquen a los ‘Puntos Big Up!’ y ante «cerca de una treintena de prescriptores del sector nacional de las músicas populares, que tomarán nota de las propuestas que se presentan», apuntan desde el festival. Entre ellos se encontrarán delegados de discográficas punteras como A&R (de Sony Music), Warner Music, BMG y Universal Music, así como representantes de festivales como el Cooltural o el Sonorama Ribera y especialistas de medios tanto especializados como generalistas, como Mondosonoro, Radio 3 o El País. En este sentido, cabe recordar que en la última edición del aparado ‘Calles’, en 2019, se dieron a conocer Eva McBell, que posteriormente firmó con Altafonte, y Arde Bogotá, que se unió a Sony Music Spain apenas cuatro meses después.

Más allá de las calles

Más allá de la recuperación de los conciertos, la gran novedad de esta edición 2023 es el Big Up! Song Writting Camp, un campamento para jóvenes creativos que pretende convertirse en una cita anual ineludible para aquellos artistas –de la Región o no– que estén comenzando a escribir sus primeras canciones. Se celebrará del 17 al 19 de octubre en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería y contará con diez participantes, de los que siete son murcianos. Por equipos, trabajarán con cuatro productores para dar forma a nuevas canciones que puedan formar parte del repertorio de Mónica Mara, la última gran apuesta de Universal, exconcursante de La Voz Kids y actriz en varias series de Netflix, y Guzmen, uno de los creadores de contenido musical más relevantes de España y artista Warner. El campus también contará con la participación de Francisco Vicente Conesa, Lalo Ruiz Gómez Vizcaino (recientemente nominado a dos Latin Grammys), Daniel Sabater y Sergio Nicolás, de Trashi, entre otros.

En lo que respecta al programa de charlas –una suerte de congreso o encuentro nacional para profesionales del sector–, por el Centro Párraga pasarán representantes de una veintena de festivales que debatirán y reflexionarán sobre el impacto de estos eventos; también creadores como Dani Fernández, Sean Frutos (Second), Daniel Sánchez (Arde Bogotá), Sandra Sabater (Ginebras), Kuve, Aarön Sáez (Varry Brava) e históricos de la música independiente, como Servando Carballar y Marta Cervera, de Aviador Dro, que hablarán sobre las necesidades de los músicos, cómo afecta en su desarrollo musical y personal los fans y los haters o su relación con la industria musical y con otros músicos, entre otras cosas.

Asimismo, el Big Up! no se olvida de su origen como iniciativa pionera en la formación laboral y el desarrollo del músico emergente y ha programado ocho encuentros que desvelarán claves y proporcionarán herramientas para cuestiones como entrar en listas de reproducción de la plataformas de streaming o cómo afrontar un lanzamiento digital. También se tratará la promoción, derechos y ayudas para artistas independientes en gira de la mano de AIE y de Gema Sánchez, coordinadora de Girando por Salas, y se realizará el programa Qué parezca un accidente, de Jose Manuel Sebastián, de Radio 3, así como cuatro podcasts.