El musical Charlie y la fábrica de chocolate inicia próximamente una maratoniana gira por España que hará parada en Murcia y Cartagena el próximo mes de octubre. En concreto, esta superproducción estará en el Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura del 12 al 15, mientras que a El Batel, en la ciudad portuaria –donde se presentó oficialmente este viernes–, llegará el día 19 para quedarse hasta el 22. Y lo hará tras una temporada de éxito –tanto de crítica como de público– en Madrid y con Esteban Oliver y Daniel Diges alternándose en el papel del enigmático Willy Wonka.

Este último –Daniel Diges, pero también Willy Wonka– fue el encargado de promocionar ayer las funciones en Cartagena. Lo hizo debidamente caracterizado y de la mano de la productora Lestgo –encarnada en Carlos Alexandre, jefe de espectáculo de la compañía– y el Ayuntamiento de la localidad, representado por Ignacio Jáudenes, concejal delegado de Cultura. «Por su calidad, por su producción y por la fama de la historia, es una de las apuestas más fuertes del auditorio municipal para esta temporada», apuntó el edil, quien quiso también destacar al autor de esta historia, Roald Dahl, como uno de los grandes escritores del siglo XX; especialmente, por saber «tratar a los niños con respeto».

Charlie y la fábrica de chocolate es una novela publicada en 1964 y que fue primeramente adaptada al cine por Mel Stuart en 1971 –bajo el título Un mundo de fantasía, con canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newle– y, tiempo más tarde, en 2005, por Tim Burton, con Johnny Depp en el icónico papel protagonista. Sin embargo, la historia de Dahl también ha pasado por Broadway, principal caladero de Letsgo, que, como apuntó Alexandre, es una de las pocas productoras que se atreven a traer a España los grandes montajes del teatro musical neoyorquino. Y en este sentido, aseguró que Charlie y la fábrica de chocolate es el más ambicioso de entre cuantos han puesto en gira: «Es, sin duda, el más complicado, el más complejo. Tiene treinta artistas en escena y lleva a treinta técnicos detrás».

Por su parte, Daniel Diges, que representó a España en Eurovisión en 2010 y que se ha convertido en uno de los principales actores de musicales de este país –ha protagonizado algunos de los mayores éxitos de este género, como: Hoy no me puedo levantar, High School Musical, Mamma mia! y La Bella y la Bestia–, quiso hablar de su personaje y dijo de él que es «un poco cabroncillo». Aún así, el madrileño asegura estar disfrutando mucho de los preparativos de este espectáculo: «Ya en los ensayos se me escapan carcajadas, porque es un guion que está muy bien escrito».

Tanto en Murcia como en Cartagena se ofrecerán siete pases a diferentes horas, y en unas estará Esteban Oliver y, en otras, Diges (que desveló que en la ciudad portuaria hará las funciones del jueves a las 20.00 horas y la del domingo a las 17.00 horas). Sea como sea, las entradas ya están disponibles en las respectivas taquillas y en la plataforma web www.bacantix.com a precios que oscilan entre los 33 y los 54 euros, según la ubicación de las butacas.