Habituales del Lemon Pop desde Mondo cretino (2000), su primer disco, los esteponeros Airbag vuelven al Fofó con su octavo álbum de estudio, Siempre tropical (2022), y con su powerpop encapsulado en microrrelatos costumbristas que no suelen superar los tres minutos, con guiños a la cultura pop. En Murcia, Airbag –que estará precedidos en la triple sesión de esta noche por Fernando Rubio & The Inne Demons y Perro– van a ofrecer canciones de todas sus épocas, buena forma de comprobar que sigue intacta la capacidad de Adolfo, Pepillo y José Andrés para facturar himnos atemporales que se cantan a grito pelado y dibujan sonrisas. Hablamos con Adolfo Díaz, cantante y guitarrista del grupo.

Septiembre aún es verano, vuestra estación favorita. ¿Cómo va?

Muy bien, tranquilos. El grueso de la gira la hicimos en primavera, pero ahora estamos teniendo algunos festivales también.

¿Cómo transcurrió vuestra gira por salas de presentación de Siempre tropical? ¿Los festivales se han convertido en un serio obstáculo para las salas?

La gira va bien. Echábamos mucho de menos tocar en salas, y está funcionando. Los festivales no son obstáculo, al revés, se puede compaginar todo. El problema viene cuando un grupo se acomoda a tocar en festivales y luego en salas no funciona. Lo ideal es compaginar. Nosotros no vamos buscando festivales, pero nos encanta tocar en los que nos llaman, combinándolos con las salas, donde puedes hacer un concierto distinto, más dirigido solo a tu público.

¿Por qué Siempre tropical? ¿Qué tenéis en común con el género ‘gorilesco’?

Fue fortuito; la canción es un poco una ida de olla que resultó gustarnos mucho. Nos atraen las canciones con referencias a monos y gorilas, no sé bien por qué, pero muchos grupos que nos gustan tienen referencias simiescas en sus discografías: Pixies, Mano Negra, el garaje de los sesenta, Beastie Boys, Los Burros, Anette Funicello… Todos cantan sobre monos alguna vez. El título lo teníamos apuntado por ahí, y de repente todo encajó. Le venía muy bien a la portada y a la canción. Queríamos una sensación salvaje, de libertad, pero desprendiendo buena onda.

El 22 de septiembre Airbag celebrareis el vigésimo aniversario de Ensamble cohetes (2003) actuando en Planta Baja, en Granada, ciudad donde se gestó y grabó este disco tan especial. ¿Hay prevista gira con ese motivo? ¿Lo vais a recuperar también en el Lemon Pop?

Vamos a hacer solo algunos conciertos especiales de Ensamble cohetes; lo decidimos hacer para el TimeBomb Festival de este 9 de septiembre en Castellón, porque en la edición anterior de 2013 ya hicimos el Mondo cretino entero, y ahora que se cumplen veinte años de este disco, nos pareció guay para los fans y también para nosotros. Al final decidimos hacerlo también en Granada, Madrid (que está agotado desde hace meses) y no sé si haremos algo en Málaga a finales de año. Pero nada más en principio; lo demás serán conciertos con repertorios generales de todos los discos, greatest hits y canciones de todas las épocas. Lo bueno es que tenemos mucho donde elegir y cambiar. El Lemon Pop tendrá un poco de todas las épocas.

¿Tienes la sensación de que de un tiempo a esta parte se ha salido todo de madre?

Quizás hay una sobre-oferta de eventos después de la pandemia, sobre todo de festivales. Hay cientos y cientos de festivales, en muchos casos prácticamente iguales en formato y cartel. Son fotocopias que acaban perdiendo color poco a poco. También los precios se han ido de madre. Salir a tocar o asistir a un festival como público cuesta una pasta. Esto tendrá que explotar por alguna parte; en cierto modo es casi necesario. Todo no se puede. Lo malo es que alguien pagará el pato. Solo espero que sean los que están inflando la burbuja.

Recuerdo un comentario que escribió Steve Wynn de vuestro paso por el Lemon donde describía la locura desatada del publico. ¿En vuestros conciertos el público es parte importante del espectáculo?

El público es el que hace que nuestros conciertos sean especiales. La suelen liar a su aire. Nosotros somos bastante ‘sosos’, en cierto sentido. Quiero decir que, para tocar en festivales y conciertos grandes, parece que tienes que ser animador de feria a la vez que músico. Tienes que decirle a la gente que toquen palmas, que bailen así, que saquen las luces de los móviles, eeeooo, oooeeee..., y nosotros no hacemos nada de eso. Solo nos limitamos a tocar las canciones y a disfrutar de eso. Cuando el público se anima, se crea una especie de energía entre nosotros y la gente que es difícil de explicar... Hay veces que miras a la gente y piensas: «¿Qué está pasando y por qué me lo estoy pasando tan bien?».

¿Qué puedes avanzar para vuestro concierto del Lemon Pop? ¿Nos llevamos el flotador?

Ya te decía antes, nosotros no preparamos nada espectacular para los conciertos, salvo un set list que tengamos ganas de tocar y que la gente pueda disfrutar a tope. Es la gente la que hace la fiesta en el foso, y a veces traen o preparan movidas, aunque lo de los flotadores queda muy lejano ya...