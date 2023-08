La Casa de la Cultura de Águilas acoge, desde el pasado viernes y hasta el próximo 20 de agosto, la exposición 'Invisibles' de Javier Hernández Espinosa. Javier ha unido sus dos profesiones -instructor de buceo y artista (es Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada)- usando como catalizador su pasión por el mar.

«Desde que comencé esta aventura que es mi vida me han perseguido frases como ‘No puedes hacer dos cosas a la vez’, o la clásica y mi favorita, ‘Del arte no se puede vivir’. Así que decidí hacer un camino distinto, que se saliera de los estándares socio-laborales comunes y me permitiera trabajar de mis dos pasiones a la vez, sin que las preocupaciones terrenales de las personas que me rodean me preocuparan, ya que ahora soy un extraterrestre, o, mejor dicho, un ser submarino», explicaba a La Opinión este artista y buzo, que lleva más de 23 años explorando los fondos marinos y compartiendo su belleza al resto del mundo a través del arte.

'Invisibles', una exposición que se completará esta tarde con la ponencia que el artista ofrecerá dentro del ciclo de conferencias ‘Mirando al Mar’, que se enmarcan en los cursos de verano de la Universidad de Murcia, lo que refleja el profundo amor de Hernández Espinosa por la belleza oculta de los fondos marinos aguileños. La muestra, colorista y de un vitalismo que empapa a los que la presencian, incluye parte de la colección de grabados sobre los fondos marinos de Águilas que tanto atraen a buceadores de todo el país y que ha recogido en una guía (junto a Alejandro Echemendia) que ya es casi un catequismo para los amantes del submarinismo en este rincón de la costa murciana.

La idea de esta exposición, tanto como la de la guía, surgió, según explicó Espinosa, durante su estancia en Filipinas en plena pandemia de covid. Incluye también una muestra de sus obras anteriores y otra de su nueva colección, que está ahora en plena fase de preparación. Espinosa quiso agradecer especialmente la ayuda prestada para este proyecto por el coordinador de Formación de Extensión Universitaria de la UMU, Andrés Escarbajal, presente en la inauguración.

Por su parte, la edil de Cultura, Maido Simó, destacaba que «su energía, vitalidad e ingenio, unidos al talento en el uso del color, hacen que Javier, mitad humano y mitad anfibio, sea una encarnación del poema de Benedetti en defensa de la alegría».

La muestra puede ser visitada de 18 a 21 horas en la sala de exposiciones Manuel Coronado de la Casa de la Cultura de Águilas.