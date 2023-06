Un dicho en los mentideros musicales de los años setenta rezaba: «Tienes toda la vida para grabar el primer disco, pero solo una año para grabar el segundo». En el mundo de los festivales quizás se pueda decir lo mismo; puedes esperar un tiempo extenso para ensamblar una rutilante primera edición, pero acabada ésta, sólo un año te separa de repetir o incluso aumentar tu éxito. No se puede negar, la organización de Rock Imperium ha puesto todos los medios para conseguir que este segundo capítulo del festival supere a su predecesor.

Apenas quedaron atrás las luces apagadas del Rock Imperium I, ya estaba en marcha su continuación. El público abandonaba el recinto del festival con la confirmación de que Deep Purple serían cabezas de cartel de la siguiente edición. No era un mal comienzo. Al día siguiente, las redes sociales, como era de esperar, estallaron en comentarios, críticas y sugerencias.

La sensación era de rotunda aprobación, pero, como es lógico, existía un amplio margen para la mejora en ciertos aspectos, sobre todo en lo referente a la ubicación, dimensiones y aprovechamiento del espacio del recinto. La organización tomó buena nota. Esta nueva entrega del festival estará dotada de mejores servicios y mayor amplitud, y no solo eso, sino que el festival suma un día a su propuesta inicial. Durante tres jornadas, Cartagena será el epicentro del rock y el metal de nuestro país. Cincuenta y cuatro bandas, tres escenarios y una afluencia esperada de 60.000 personas tienen la culpa.

Ordenar las bandas que van a tocar en los escenarios principales atendiendo a su estilo musical, tratando de que cada día el festival posea un carácter diferente. Esa parece haber sido una de las líneas a seguir, en la medida de lo posible, en cuanto a la distribución de grupos.

El viernes es el día del metal más tradicional, e incluso, por momentos, oscuro en los escenarios principales. Como tantas veces, habrá una excepción que confirme la regla, su nombre: Jolly Joker (escenario Estrella de Levante, 14.30). Estos valencianos llevan casi quince años esgrimiendo con toda credibilidad la bandera de las bandas angelinas de hard rock sleazy de mitad de los ochenta. Saben lo que hacen, y lo hacen bien.

Lo suyo será solo un espejismo, después, también en clave nacional, el excantante de Saratoga Leo Jiménez (escenario Cartagena, 15.15) abrirá la veda del heavy metal exhibiendo capacidad vocal y espíritu de superación. El madrileño fue operado hace algo más de un año de una dolencia crónica e irreversible en una de sus cuerdas vocales, pero ha vuelto para recuperar su posición de privilegio en el ranking nacional.

Viernes negro, y tarde gris con los melancólicos Evergrey (escenario Estrella de Levante, 16.20). Probablemente a la banda de Tom Englund le venga mejor parapetarse en la oscuridad de la noche y desplegar en ella todos sus efluvios de sombrío romanticismo, pero seguro que estos veteranos suecos de negro sabrán adaptarse para mostrar su aplastante metal de escueta progresividad, interpretaciones emocionales y ejecuciones instrumentales sin tacha. Un grupo de firme personalidad que está llamado a convertirse en uno de los puntos álgidos del festival.

¿He dicho que el día tendría una excepción al heavy metal en los escenarios principales? Puede que me haya equivocado y sean dos, pero... ¿dónde colocar a Steve ‘n’ Seagulls? (escenario Cartagena, 17.25). Porque ellos son la excepción de la excepción. Singulares y satíricos, estos fineses se hicieron virales a través de YouTube gracias a su interpretación en modo country del Thunderstruck de AC/DC. El vídeo cuenta ya con ciento sesenta millones de reproducciones. Luego vinieron otras versiones de Iron Maiden, Metallica y Guns ‘n’ Roses. Las puertas de grandes festivales europeos como Wacken dieron la bienvenida a su propuesta participativa y divertida. Hubo un tiempo en el que se decía que el público heavy no tenía sentido del humor, Steve ‘n’ Seagulls prueban que también ese prejuicio ha quedado pulverizado. Tras la parodia, la contundencia del heavy metal de toda la vida de Saratoga (escenario Estrella de Levante, 18.30), relevantes representantes de esa segunda oleada de heavy español que nació en los primeros años noventa. Han aguantado el tipo sin dejar que las modas tambaleen sus cimientos. Jero Ramiro (guitarra) y Nico del Hierro (bajo) tienen la llave que guarda el tesoro de la resistencia, aunque la comparten con personajes como Hansi Kürsch.

El líder de los bardos Blind Guardian (escenario Cartagena, 20.00) fue de los que mantuvo viva la llama del metal más épico cuando muchos esbozaban una mueca de socarrona desaprobación en aquellos difíciles años noventa. Sus letras rendían tributo a las historias de J. R. R. Tolkien. Hablaban de elfos y reinos imaginarios, de magos y hechizos, mientras su música era veloz y agresiva, aunque limitada por los rigores del bajo presupuesto en la producción sonora. Estaban sobreviviendo por sí mismos con toda autonomía, pero la suerte quiso que la película El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo se estrenara en 2001. De repente todo su universo cobró aún más sentido. Ellos siempre habían tenido la razón: Tolkien era un filón de inspiración para una nueva generación y ahora estaban en el centro. The god machine es el nombre de su último disco, y es uno de los mejores de su discografía; escuchándolo sabes que la leyenda de los bardos está lejos de llegar a su final.

Cuando en 1987 escuché por primera vez en la radio una canción llamada Future world pensé que aquello tenía un punto irremediablemente innovador. Sonaba limpio, pero sin perder la contundencia, transmitía un mensaje que irrumpía con optimismo e invitaba a una nueva filosofía de vida a todas las nuevas huestes del heavy metal. Helloween (escenario Estrella de Levante, 22.10) fueron para muchos la banda sonora de aquel verano, con la irrupción de su happy metal y la promesa de que aquel álbum, Keeper of the Seven Keys, Pt.1, marcaría el devenir del nuevo metal surgido en la vieja Europa.

Dicho y hecho, Helloween se convirtieron en los abanderados de aquella hornada a la que también se sumarían los propios Blind Guardian y, más tarde, otros como Hammerfall. Un nuevo subgénero había nacido, su nombre: power metal. Helloween lideraron aquella liga de jóvenes talentos, pero los acontecimientos se precipitaron hasta materializarse la salida del grupo, primero del fundador, Kai Hansen, y luego, de su carismático vocalista, Michael Kiske. Hubo reemplazos y el mundo continuó girando, pero ya nada sería igual. Por eso, cuando en 2016 se anunció la vuelta de los dos hijos pródigos, los foros del metal se congratularon, y Helloween se convirtieron en una de las mayores atracciones de los festivales de los veranos venideros. Dejando sus diferencias personales a un lado, el combo daba la bienvenida a guitarrista y cantante, pero lejos de despedir a nadie, el grupo les hacía sitio para convertirse en familia numerosa de categoría especial, ampliando la formación. El Pumpkins United World Tour se puso en marcha como algo que olía a reunión puntual, pero los vaticinios no se cumplieron y Helloween confirmaron su vuelta completa con la edición del autoreivindicativo Helloween, publicado en 2021, el cual acabó en muchas de las listas de mejores discos del género de aquel año. Tres guitarristas, dos cantantes, un bajista y un batería. Las calabazas, más unidas que nunca visitarán Cartagena y cederán el testigo a otro grupo con el que reinaron en Europa, cuando el viejo continente se convirtió en bastión del metal clásico en aquellos años noventa.

Porque la noche del viernes en el Rock Imperium será la noche del doble bombo, de las guitarras dobladas y de las voces de agudos imposibles, y de eso saben mucho también Stratovarius (escenario Cartagena, 00.30). Fundados a mediados de los ochenta por el guitarrista Timo Tolkki, no fue hasta la siguiente década cuando se incorporaría el cantante Timo Kotipelto. Después de años liderando exitosamente la escena europea de power metal sinfónico, los serios problemas de salud de Tolkki le obligaron a dar un paso atrás y retirarse del grupo en 2008.

Sin embargo, lejos de oponerse a la continuidad del grupo, Tolkki cedió generosamente los derechos del nombre de la banda para que Kotipelto y los demás continuaran la aventura. Y eso hicieron, probablemente relegando su posición de privilegio algunos peldaños, pero, al fin y al cabo, manteniendo la idiosincrasia básica de los Stratovarius de siempre; perdiendo el carisma de Tolkki, pero sumando a la ecuación un punto de modernidad y muchos enteros de vitalidad, como se demuestra en su último y apropiadamente titulado Survive (2022), a él pertenecen canciones como Frozen in time, la cual están interpretando en la presente gira y que será una de las que nos guiará hacia el final de la primera jornada del Rock Imperium.