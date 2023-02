La nueva edición del Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, ya está en marcha. No será hasta el 17 de marzo cuando el realizador vasco Paul Urkijo presente en la Filmoteca Regional su última película, Irati (2023), cinta acogida dentro de la ‘Sección oficial’ a concurso y que protagonizará la inauguración oficial de esta duodécima entrega del cada vez más internacional certamen murciano, pero los responsables de esta ineludible cita fílmica ya están preparando el terreno. Este lunes, sin ir más lejos, su director, Javier García Caballero, estuvo en Madrid, en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) desgranando la programación, y hoy hará lo propio en ‘casa’, en el edificio Moneo, acompañado por el concejal de Cultura, Pedro García Rex, y la teniente de alcalde, Teresa Franco.

En total, este año se proyectarán veintiún largometrajes y veinticinco cortos, y el Sombra contará además con una treintena de invitados de ámbito nacional y venidos de más allá de nuestras fronteras. A este respecto, cabe destacar la presencia del músico y compositor italiano Claudio Simonetti, referencia internacional de la música para cine de terror, que junto a la banda de rock progresivo Goblin se encargará de la clausura del festival. Y es que, un año más, el Sombra apostará para cerrar hasta el año próximo por una sesión con música en directo: en esta ocasión vendrá de la mano de la película Suspiria (1978), de Dario Argento, que en este caso no contará con la interpretación de una banda sonora escrita ex profeso para la ocasión –como ya han hecho Los Amigos de los Animales y Al Dual, entre otros–, sino que estará musicalmente acompañada por las melodías que en su día compuso para el montaje original el invitado de honor de esta edición.

También del país transalpino procede el actor, guionista y director Enzo G. Castellari, que a sus 84 años visitará Murcia para presentar su icónico filme 1990: Los guerreros del Bronx (1982). Será el viernes 24, fecha, sin duda, señalada por la oportunidad que supone para escuchar a un hombre con frecuencia citado por Quentin Tarantino como una de sus grandes influencias. Tanto él como Simonetti regresarán a casa con reconocimientos de parte del festival –para el compositor se ha creado el Premio Bernard Herrman, que destacará a «mitos musicales del cine fantástico»–, igual que en su día hiciera la actriz Lone Fleming, que en 2021 se llevó el Sombra de Leyenda en agradecimiento por su trayectoria cinematográfica. La intérprete danesa quedó encantada con el recibimiento que le ofreció la capital del Segura, y este año volverá para presentar Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín, 1972), otro de los puntos destacados de su carrera.

Por otro lado, y de vuelta a la ‘Sección Oficial’, no solo Irati contará con protagonistas in situ –además de Paul Urkijo, también estará en la sesión la diseñadora Nerea Torrijos, nominada al Goya a Mejor Vestuario por su trabajo en este filme–; también pasará por la Filmoteca Regional la actriz malagueña Almar G. Sato, parte del cast de Mad Heidi (23 de marzo), así como Diego López, director del documental [·REC] Terror sin pausa (24 de marzo), y el cineasta belga Karim Ouelhaj, que presentará su película Megalomaniac apenas dos horas después, ese mismo día. Completan el listado de filmes a concurso la francesa Fumar provoca tos, de Quentin Dupieux, que podrá verse el sábado 18; la también belga Vesper, de Kristina Buozte, cuya proyección está prevista para el domingo 19, y la austriaca Rubikon, de Magdalena Lauritsch, que llegará a Murcia el 21 de marzo.

Además, habrá un buen puñado de ciclos que permitirán visionar en pantalla grande películas ajenas al circuito comercial español. Es el caso de ‘Asiavision’ y ‘Media Window’, bajo los que se han programado proyecciones de títulos como Project Wolf Hunting (Kim Hong-sun, 2022), Before night falls (Helfi C. H. Kardit, 2022), Sick of myself (Kristoffer Borgli, 2022), La pasajera (Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, 2021) e Increíble pero cierto (Quentin Dupiez, 2022). También merece la pena destacar el apartado de ‘Anime’ del festival, con Inu-Oh (Masaaki Yuasa, 2021), One Piece Red (Goro Taniguchi, 2022) y Ghost in the shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, 2004), y el homenaje que el sábado 18 se le brindará a otro clásico del género: Holocausto Caníbal (Gianfranco Clerici, 1980).

Y un año más, el Sombra se ofrecerá con la plataforma española de streaming Filmin para ampliar todavía más sus fronteras. Allí se podrán visionar los finalistas del certamen de cortometrajes, que, repartidos en dos bloques, podrán verse también en la Filmoteca Regional los días 21 y 22 de marzo, así como la sección ‘Murcia fantástica’, para creadores de la Región. Bajo este epígrafe, los usuarios de este servicio –y quienes se acerquen a la sala el día 20– podrán disfrutar de Los niños del túnel (2022), de Luis Endera; de La mula de Satán (2021), de José Luis González Murcia; de Retrodosis (2022), de Guillermo Ruiz; de Lítost (2022), de Mohammed El Maliky; de Anhedonia (2022), de Alfonso y Manuel Bernal, y de Wolf Country (2022), de Chémi Pérez.

Otras actividades

No obstante, y como cada año, el Sombra traspasará las fronteras de lo meramente cinematográfico. De la mano del Rock Imperium de Cartagena –que ya se hermanó con esta cita fílmica el pasado año– se proyectará el día 24 el telefilme Kiss meets the Phantom of the Park (Gordon Hessler, 1978), aprovechando que el legendario cuarteto neoyorquino encabeza el cartel de la segunda edición del festival de la ciudad portuaria. En lo literario, se presentará el cómic Temporada de brujas, de Sara Soler, y las biografías de Claudio Simonetti y Enzo G. Castellari, mientras que también habrá diferentes charlas –la mayoría, en la librería 7 héroes–, dos partidas de rol y una exposición, la que el próximo 2 de marzo se inaugurará en el LAC con la presencia del presidente de la SGAE, Antonio Onetti: Sus terrores favoritos.