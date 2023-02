Según el Observatorio de la Cultura, la Región de Murcia volvió a situarse en 2022 a la cola nacional en términos de calidad e innovación. Solo la oferta de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han logrado, por parte de los profesionales –un total de 405 encuestados– una peor puntuación, situándose en los puestos 18 y 19 del ranking. A la cabeza se mantiene un año más Madrid, seguida de Cataluña (que adelanta al País Vasco, tercera) y la Comunidad valenciana, cuarta. Andalucía cierra un top 5 que ha dominado las votaciones de la Fundación Contemporánea, entidad a cargo del informe.

Por ciudades, Murcia se encuentra en el número 28, nueve puestos por debajo de su clasificación de 2021, mientras que Cartagena ocupa el 38 junto con Menorca. Madrid, Barcelona y Valencia repiten un año más en lo más alto, mientras que Bilbao supera a Málaga y se sitúa en la cuarta posición de la tablas, con Sevilla, San Sebastián, Santander, Zaragoza y Valladolid completando, en ese orden, los diez primero cajones.

Otro apartado importante de este Observatorio de la Cultura es el que selecciona, por eventos, lo mejor de 2022 en nuestro país. Cada panelista señala hasta diez instituciones y acontecimientos de su propia comunidad y otros tantos del resto de España, y se hace una clasificación en función del porcentaje de expertos que hayan votado coincidido al citar cada actividad, festival o espacio. En este sentido, el Museo del Prado –con las exposiciones Otro Renacimiento y Zóbel. El futuro del pasado– ha recuperado el primer puesto, seguido por el Reina Sofía, que se mantiene en la zona nombre de la mano del portugués Carlos Bunga y su muestra Contra la extravagancia del deseo.

Entre los primeros cinco lugares hay otras dos pinacotecas: el Thyssen - Bornemisza, con proyectos dedicados a Picasso, Kjartansson y Katz, y el Guggenheim de Bilbao. El único evento como tal de los primeros puesto es, en cuarto lugar, el Festival de Cine de San Sebastián, mientras que su homólogo malagueño sube hasta la novena plaza. La feria de ARCO (11), el Festival de Teatro Clásico de Mérida (16), el de Almagro (19) son otros destacados, mientras que para encontrar música hay que bajar hasta el cajón número 32, donde aparece el Sónar de Barcelona, y hasta el 40, donde está el Primavera Sound (también de la Ciudad Condal). Otros festivales que aparecen en el ranking son el BBK Live de Bilbao (75) y La Mar de Músicas de Cartagena (82), único evento de la Región de Murcia en este apartado.

No obstante, en el top 10 exclusivo de la Región –en realidad, por empates, son once eventos o instituciones los destacados–, La Mar de Músicas ocupa el segundo lugar, apareciendo en el 40% de las votaciones, igual que el Centro Párraga, el FICC y el Teatro Circo de Murcia. Así, por primera vez encabeza esta tabla el Festival de Teatro de Molina de Segura, entre lo más destacado de 2022 para la mitad de los encuestados. En sexta posición, con 30% de apoyo, aparecen el Cartagena Jazz Festival y la Feria del Libro de Murcia, mientras que con un 20% aparecen el Warm Up - Estrella de Levante, el Festival Internacional de Jazz de San Javier, el Museo de Bellas Artes de Murcia y el Rock Imperium Festival de la ciudad portuaria.