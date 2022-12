Ya se conocen los finalistas de los Premio de la Música de la Región de Murcia. La organización ha publicado en sus redes sociales los nombres de los artistas y organismos que optan a los galardones en sus once categorías.

El premio a Mejor Álbum Pop será para Funambulista (por Animal) , Parade (con Mares poco profundos) o Second(con Flores imposibles). Los tres finalistas de la categoría Mejor Álbum Rock son Al Dual (con Reel to reel), Fernando Rubio (con 20th century) y Viva Suecia (con El amor de la clase que sea). En músicas urbanas, los tres artistas que optan al premio son Daniel Sabater (por Ya se me pasará), Hoonine (con Roca roja) y Mario W (con [...]). Por otra parte, Fur Voice (con Passion Tuning), Minimal Schlager (con Love, Sex and Dreams) y Yuss Cawa (con Intuición), lucharán por el reconocimiento a Mejor Álbum Otras Tendencias.

Los tres finalistas de la categoría Música para Teatro, Cine y TV son Belter Souls (por la banda sonora de Los Músicos de Bremen),Domingo J. Sánchez (por la banda sonora de Agua) y Luis Alberto Naranjo (por la banda sonora de Julio Domna).

Al reconocimiento por la Mejor Difusión de la Música tradicional optan la campana de Auroros de Nuestra Señora del Rosario, en Santomera, Carmen Martínez Salazar y Clara Alarcón y la Junta de Animeros de Bullas. Con respecto a la música clásica, los finalistas del premio a su mejor difusión son el Festival Ecos, el Festival Internacional de Música de Cámara de Mazarrón y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. En flamenco compiten Carlos Piñana y Jesús Torres, la Cumbre Flamenca de Murcia y la Semana Flamenca de Alhama. Al premio a mejor debut aspiran Carey, Evve y Maestro Espada. Por su parte, Pieles Sebastián (por Las buenas caras). Rokka (por Es el fin) y Viva Suecia (por El bien) son los finalistas para el premio a Mejor Videoclip.

Con respecto al galardón a Mejor Festival, los seis nominados son Murcia On, Rock Imperium y Warm Up -en la categoría de gran formato- y Caravaca Power Pop, Microsonidos y Vente Pijo, que se encontrarán en la categoría de pequeño formato. Además de estos nominados, el jurado ya dio a conocer los galardones a la Labor cultural relacionada con la música (otorgado al ayuntamiento de San Javier), Premio Labor Medios de Comunicación a la Cope y Premio Leyenda a Jam Albarracín y Emilio Martínez-Chicheri.