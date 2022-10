La ‘Dama de Hierro’ volverá a la Región en 2023. Dieciocho años después de encabezar el Lorca Rock, Iron Maiden actuará en Murcia el 20 de julio. Así lo anunciaron este jueves, en un impasse del pleno municipal, el Ayuntamiento de la capital del Segura y la promotora Madness Live!, responsable del Rock Imperium Festival de Cartagena, cuya primera edición se celebró el pasado verano en la cuesta de El Batel. Por sus escenarios pasaron leyendas del género como Scorpions y Europe, pero la magnitud de la formación liderada por Steve Harris y Bruce Dickinson supera todas las expectativas de los fans del heavy metal. Será, casi con total seguridad, el concierto más grande celebrado en la Región en los últimos años.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles para miembros del club de fans oficial y el jueves para público general

De hecho, Madness Live!, que ya se encargó de organizar las dos últimas actuaciones de la banda en nuestro país –la celebrada en el Wanda Metropolitano de Madrid en 2018 y la del pasado verano en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en Barcelona–, ha reservado el Estadio Enrique Roca de Murcia, con capacidad en sus gradas para algo más de 31.000 espectadores; cifra que, obviamente, se vería reducida por las zonas inutilizadas por el mastodóntico escenario de los ‘Maiden’, pero que se compensaría con las entradas de pista. Hace tres meses reunieron a más de 50.000 seguidores en la Ciudad Condal; en la Nueva Condomina se espera que asistan en torno a 25.000.

Las entradas, por cierto, se pondrán a la venta el próximo miércoles, 2 de noviembre, a las 10.00 horas, en exclusiva para miembros del club de fans oficial del grupo, mientras que las de público general saldrán justo un día después: el jueves 3 a las 10.00 horas. Se podrán comprar en www.madnesslive.es.

'The future past Tour'

Iron Maiden, banda responsable de himnos intergeneracionales para la comunidad heavy como The number of the beast, Fear of the dark, Run to the hills y The trooper, entre otras muchas, anunció hace unas semanas una nueva gira Europea para el próximo verano; tour que, de momento, tiene previsto arrancar en el Nokia Arena de Tampere (Finlandia) el 3 de junio y que pasará por Noruega, Alemania, Polonia, Suiza, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Italia. En cuanto a los recitales que los pupilos de Eddie ofrecerán en España, el de Murcia será uno de los únicos tres conciertos que ofrezca la banda en nuestro país, junto con los del Palau Sant Jordi de Barcelona (18 de julio) y el BEC! de Bilbao (22 de julio).

En el apartado estrictamente musical, The future past Tour –así han bautizado los ‘Maiden’ a esta gira– incluirá un repertorio en el que el grupo presentará algunas canciones inéditas de su último proyecto, el álbum Senjutsu (2021), publicado en septiembre del pasado año tras seis sin lanzar nuevo material (el anterior, The Book of Souls, es de 2015). Además, esta nueva tanda de conciertos –hoy cierran el Legacy of the beast World Tour en Tampa, Florida (Estados Unidos) tras medio año de directos– servirá también a Harris, Dickinson y compañía para rendir homenaje a uno de los redondos más aclamados de su extensa discografía, el icónico Somewhere in time (1986), sin que esto sea óbice para deleitar a sus fieles con otros grandes clásicos.

«Tras el lanzamiento de Senjutsu, actualizamos un poco el Legacy of the beast World Tour abriendo los conciertos con las tres primeras canciones del disco e incluyendo la escenografía de un Palacio Japonés. Así que, como no tiene mucho sentido repetir esto en una gira exclusiva de presentación del álbum, nos pusimos a pensar en otras opciones y acabamos decidiendo retomar el Somewhere in time, ya que es un trabajo al que no le hemos dedicado un espectáculo concreto en las diversas giras retrospectivas que hemos hecho a lo largo de los años», señala el propio Harris en un comunicado. Además, el reputado bajista asegura que los fans les pedían más canciones de este elepé en sus directos, «así que las vamos a tocar –dice–, además de otras que sabemos que también os gustarán».

Harris, considerado como uno de los mejores bajistas del género y reconocido como compositor principal de Iron Maiden, añade en referencia a Senjutsu que también será «especialmente satisfactorio» poder tocar por fin en estos conciertos algunos de los temas «más épicos» del que es su decimosexto álbum de estudio –«¡ha sido una larga espera!», señala–; algo en lo que incide Rod Smallwood, manager de la banda. «Sabemos que los fans quieren escuchar en directo los cortes más potentes del disco, y creemos que al combinar esas canciones con un álbum como Somewhere in time haremos de esta gira algo realmente especial para todos, para los que nos siguen desde hace años y para los más jóvenes», apunta el hombre que inspiró el sencillo Sheriff of Huddersfield.