Europe: "Una vez probamos a no tocar ‘The final countdown’ en uno de nuestros ‘shows’;definitivamente, fue una muy mala decisión"

Cierra los ojos. Trasládate mentalmente a los años ochenta. A tu cuarto o al que podría haber sido tu cuarto si hubieras vivido y sobrevivido a tu adolescencia en esa época (porque algunos no tenemos edad para haber pasado por aquello, pero todos hemos visto infinidad de películas). Y pon la radio. Una cortina de efectos sonoros como venidos del espacio exterior preparan el terreno y, segundos después, un sintetizador comienza a construir una de las melodías más icónicas de la historia, no del rock, sino de la música en general:Ninoniiino, ninoninoniiiiii, ninoniiino, ninoninoninoniiiii. Seguramente no haga falta más para que usted, lector, haya identificado la canción. Seguramente, ni siquiera hubiera hecho falta tirar de juegos mentales para ponerle en situación. Y eso dice mucho del tema en cuestión (por supuesto, The final countdown) y de la banda que hay detrás de él: Europe, iconos absolutos del glam, de los cardados imposibles y del cuero (sin tachuelas; eso era más para gente como Judas Priest y grupos del estilo). Y aunque alguno pueda decir que de tan himno que es quizá ya hasta suene manido, habría que ver cómo responde si el día 25 se le lleva al parque de El Batel, en Cartagena, para asistir al concierto que los suecos ofrecerán en el marco de la primera edición del Rock Imperium Festival. Porque el magnetismo de esta canción es innegable, e incluso John Norum, guitarrista de la formación escandinava y primer detractor de aquella intro, ha acabado sucumbiendo a sus encantos. Eso sí, tiene claro que Europe es mucho más que un one-hit-wonder, y que incluso tienen canciones mejores que su gran hit. Cualquiera que les haya seguido la pista lo sabe; y, para los que no, lo dicho: en poco más de un mes tendrán la oportunidad de descubrirlo en la ciudad portuaria. Mientras tanto, a ver si es usted capaz de quitarse esa melodía de la cabeza:Ninoniiino, ninoninoniiiiii...

