No es un truco. Tampoco es trampa. Es simplemente lo que hay que hacer. Comenzar fuerte, sin mirar atrás y sin miedo a lo que te puedas encontrar más adelante. Todas las fichas sobre el tapete. En la mano un buen puñado de cartas con las que resultaría difícil perder. Rock Imperium nace con actitud ‘alfa’ y vocación de permanencia. Como apuesta, un cartel bien balanceado entre lo local y lo vanguardista, lo clásico y lo extremo y, entre medias, incluso lugar para el culto musical. Cuarenta y una bandas de distinta condición y pelaje componen una oferta heterogénea, una muestra diversa que ejemplifica la variedad de un género que, bien entendido, se extiende a través de difusas fronteras. Tres escenarios para disfrutar. Coge tu protector solar, que nos vamos de festival. Estos serán sus protagonistas:

Made in Spain

La organización del Rock Imperium ha querido contar con una nutrida representación de bandas estatales. La verdad es que España no acaba de convertirse en un país exportador, como otras naciones de nuestro entorno, así que ésta es una buena oportunidad para que puedan exhibir su música.

Uno de los estilos con cierto carácter autóctono de dentro de nuestras fronteras es ese hard rock de efluvios medievales y chispazos folk de bandas como Lándevir (escenario Estrella de Levante, viernes, 14.30 horas) y sobre todo Celtian (escenario Estrella de Levante, sábado, 14.30 horas), quienes hacen gala de su nombre. Aunque los reyes patrios de los relatos juglarescos son los gaditanos Saurom (escenario Imperium, sábado, 00.00 horas), no en vano se declaran adalides del ‘juglar metal’, algo que llevan haciendo desde 1996, a base de creer en sí mismos y de ofrecer en sus conciertos y numerosas apariciones festivaleras un excelente nivel.

Aversio Humanitatis (escenario Heretic, sábado, 15.25 horas) sacan los pies del tiesto y se erigen como una monumental y claustrofóbica máquina de tinieblas sónicas. Black metal desde Madrid editado por un sello francés especializado en el estilo. Vecinos de ellos son otros aguerridos metaleros como Eternal Storm (escenario Heretic, sábado, 16.20 horas), otra banda exportable en cuyo único larga duración (publicado en 2019) destapan su notable death de ribetes progresivos.

Otros que vienen del centro. Eternal Psycho (escenario Heretic, viernes, 23.55 horas) no llevan por aquí mucho tiempo, pero en cinco años se han sabido labrar una merecida reputación de combo resultón, con una cuidada puesta en escena. Dicen que hacen metal industrial melódico. No sé, no digo que no. Aunque escuchándolos y viéndolos pueden venirte a la mente grupos como Arch Enemy o Once Human por su contundencia; como Lacuna Coil por su juego de voces femenino-masculino, y hasta como Evanescence en sus momentos más relajados. La magnética cantante Beka y sus compinches no son de los que dejan indiferentes a nadie, no en vano son el grupo elegido por Black Label Society para abrir los conciertos de su gira.

Desde la comunidad vecina llegan dos dignos representantes. Opera Magna (escenario Imperium, sábado, 15.00 horas) son valencianos. Unos veteranos expertos en el arte de los universos conceptuales y el power metal cantado en español con considerables resultados. Ellos son bastante previsibles, cosa que difícilmente se puede decir de los castellonenses Dry River (escenario Heretic, sábado, 19.25 horas), sobre todo en lo que a sus actuaciones en directo se refiere. Ataviados con traje y corbata desgranarán con total fluidez su repertorio con hilo directo a nuestros Asfalto o The Beatles, pero también con trazas de Dream Theater y la actitud teatral e irónica de Frank Zappa. Porque con Dry River ironía nunca falta y diversión, tampoco.

Producto interior

Hueco abierto para que los artistas locales reivindiquen algo que algunos en las altas esferas se empeñan en obviar (¿qué fue del Creajoven Metal?): En la Región de Murcia se hace rock, hard, metal, como lo quieras llamar, pero del bueno. 91 Suite (escenario Imperium, sábado, 16.25 horas) es para muchos la mejor banda de hard rock melódico del panorama nacional. Lo fueron cuando iniciaron su periplo en los albores del nuevo siglo. Lo ratificaron con sus dos primeros discos, y ahora, cinco años después de su vuelta del ostracismo, siguen siéndolo. Back in the game (2022), editado hace unos días, es su disco de retorno para recordárnoslo. Su nivel sigue siendo internacional. En su retrovisor, referentes de su generación como Bon Jovi o Harem Scarem. Todo un lujo contar con la habitación número noventa y uno.

No creo que haya muchas bandas en Murcia, del estilo que sea, que puedan presumir del alcance de Hitten (escenario Heretic, viernes 01.05 horas) fuera de nuestras fronteras. Las giras por toda Europa y su presencia en numerosos festivales del continente no son algo extraño para estos hiperactivos zagales. Animales de escenario dispuestos a exportar sin miedo al fracaso su heavy rock cuajado premeditadamente de los clichés más emblemáticos de la década de los ochenta.

Si tu primer disco se titula Making metal (2020), creo que no hay más preguntas, señoría. Una declaración de intenciones, la de Turborider (escenario Heretic, viernes, 14.30 horas), que cobrará aún más sentido sobre el escenario. Igual que ellos, Scarecrow Avenue (escenario Heretic, sábado, 14.30 horas) también vienen de la mismísima Carthago Nova. Metal melancólico y profundo de corte moderno. Cuatro discos en su haber los respaldan. El trío de bandas cartageneras lo completa Injector (escenario Heretic, viernes, 15.30 horas). En sus camisetas se pueden leer los nombres sagrados de Slayer o Testament, y no es casualidad. Ante ustedes una avalancha supervitaminada de old school thrash metal dispuesta a seguir la estela internacional de nuestros vecinos Angelus Apatrida. Así de convincentes.

La madrugada del domingo, a eso de la dos de la mañana, marcará la hora para que las carrozas vuelvan a convertirse en calabazas. Rock Imperium habrá completado su primera edición. Puede que sea una de esas ocasiones en las que decir, orgulloso: yo estuve allí.