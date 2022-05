Comienza ‘the final countdown’, la cuenta atrás para la celebración de la primera edición del Rock Imperium Festival de Cartagena, que tiene lugar dentro de algo menos de un mes en Cartagena: los días 23, 24 y 25 de junio. Por ello, la organización decidió liberar ayer los horarios de todos sus conciertos; entre ellos, claro está, los que ofrecerán Avantasia, Whitesnake y Scorpions en el Parque de El Batel, todas ellas, únicas actuaciones previstas para este año en España de tres bandas legendarias. Del mismo modo que tienen un puesto en el olimpo del rock y el metal otros de los nombres más llamativos del cartel, como Black Label Society, Europe o Doro, y hasta así superar las cuarenta bandas.

El Rock Imperium abrirá sus puertas las jornadas del viernes 24 y sábado 25 a las 13.30 horas, empezando la música a las 14.30 horas. Los primeros en subirse al Escenario Estrella de Levante el viernes serán Lándevir, mientras que Celtian darán el pistoletazo de salida a la segunda jornada del festival en este escenario principal. No obstante, esta primera edición cuenta con otros dos espacios más para acoger conciertos, uno de ellos dedicado exclusivamente al heavy metal.

Los más aclamados del viernes 24 serán Black Label Society, que comenzarán su directo a las 21.10 horas. Y Avantasia, que actuarán a las 22.35 horas. Mientras que el sábado 25 las estrellas del día son Europe (19.05 horas), Whitesnake (20.30 horas) y Scorpions (22.05 horas).

Con su nuevo álbum bajo el brazo, Scorpions vendrán a Cartagena liderados por Klaus Meine y dispuestos a mostrar al público de la ciudad portuaria sus nuevas canciones. No obstante, quienes les siguen desde sus inicios podrán disfrutar también en el Parque de El Batel de algunos de sus grandes éxitos (y hablamos de una banda con una buena colección de hits, como Wind of change o Still loving you). También estarán en Cartagena otros reyes del género como Whitesnake, quienes además se encuentran inmersos en su gira de despedida, con lo que seguro que se escucharán himnos del calibre de Here I go again y Is this love.

Cambios recientes

Conviene recordar que la organización ha anunciado recientemente dos nuevas incorporaciones a su cartel. Se trata de los británicos Bush, que asaltarán los escenarios de Rock Imperium el viernes 24 (16.55 horas), y Opera Magna, adalides del mejor power metal patrio (sábado 25, 15.00 horas). Estas bandas se suman al cartel en sustitución de los nipones Loudness y los ucranianos Jinjer, que han tenido que cancelar sus compromisos en nuestro país por recomendación del gobierno japonés y debido a la guerra, respectivamente.

Las entradas para el festival se pueden comprar en la web rockimperiumfestival.es. El abono de dos días tiene un coste de 145 euros, mientras que la entrada para el viernes vale 85 euros y la del sábado 95 euros. Además, por solo 20 euros se puede adquirir la entrada para el evento previo del jueves 23 de junio, que se desarrollará en el recinto del Rock Imperium. Este incluye los conciertos de Moonsorrow (20.00 horas) y Myrkur (22.oo horas).

De este modo, Cartagena cuenta las horas para convertirse por unos días en el epicentro europeo del rock y el heavy metal, con miles de personas disfrutando de la música en un entorno privilegiado de la ciudad. El recinto está situado junto al mar Mediterráneo y la muralla de Carlos III.

HORARIOS Y ESCENARIOS DEL VIERNES Estrella de levante stage Lándevir (14.30 horas)

Sodom (16.00 horas)

Lacuna Coil (17.50 horas)

Amorphis (20.00 horas)

avantasia (22.35 horas) Imperium Stage Rhapsody of Fire (15.15 horas)

Bush (16.55 horas)

Avatar (18.55 horas)

Black Label Society (21.10 horas)

Leprous (00.45 horas) Heretic stage Turborider (14.30 horas)

uInjector (15.30 horas)

Ingested (16.30 horas)

Neonfly (17.30 horas)

The Vintage Caravan (18.35 horas)

Night Demon (19.45 horas)

Midnight (21.00 horas)

Dying Fetus (22.25 horas)

Belphegor (23.50 horas)

Hitten (01.10 horas)