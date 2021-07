El gallego Sen Senra encabeza el cartel de la tercera jornada de La Mar de Músicas, en la que se subirá al escenario del auditorio Paco Martín a partir de las 23 horas y con las entradas agotadas.

Desde que en 2019 publicó su disco Sensaciones, Sen Senra, de 26 años, ha demostrado que es un hábil mezclador de trap, trip-hop y electrónica que, además, no solo engancha a los oyentes de su generación.

El pasado mes de marzo publicó Corazón cromado, trabajo con el que aspira a ser una de las voces con mayor proyección de la música española.

Nacido en Presqueiras (Pontevedra), Senra se crió en el barrio vigués de Castrelos. Cuando iba al instituto sus padres le regalaron una guitarra, hecho que, afirma, cambió su vida «por completo». Algunos años después, ya en la veintena, el gallego se zambulló en el mundo de la música creada a través de ordenador, lo que le hizo completar una paleta sonora que, sin lugar a dudas, empezó a crear su universo artístico.

Senra publicó el citado Sensaciones, a finales de 2019, un álbum con el que esperaba conquistar la primera división de la música en castellano. El año pasado se le prometía glorioso, pero llegó la pandemia y todo se frenó. El confinamiento en casa y su ordenador han dado lugar al disco que lo trae a Cartagena.

En él, los sonidos orgánicos, tan característicos de su música, seguirán siendo protagonistas.

Niño de Elche repite

Previamente, el patio del antiguo CIM acogerá el concierto de Raül Refree con Niño de Elche, que presentan Ecstasis, y que supone la segunda presencia del cantaor experimental tras su actuación con Los Planetas en la jornada inaugural.

Raül Refree, habitual del festival, donde ha presentando sus trabajos junto a Rosalía o la portuguesa Lina, en 2019, en un concierto en el que estrenó mundialmente su proyecto que unía el fado con sonidos electrónicos.

En este ‘Especial España’ se unen estas dos figuras elementales de ese sonido de ida y vuelta, del pasado que suena a presente, en el que el folclore y lo popular tiene un protagonismo difícil de observar en otros.

En Ecstasis, un espectáculo de ascensión espiritual a través de poetas como Ernesto Cardenal, Enrique Falcón, Thomas Merton, Angelica Liddell o San Juan de la Cruz, y de su particular experimentación sonora, Raül Refree y Niño de Elche plantearán un concierto donde los dos artistas ponen música a poetas de todas las épocas que han encontrado en el éxtasis religioso y místico un vehículo de expresión de las emociones más profundas y desvergonzadas. Lo que suele ser un tópico, no lo es en absoluto en el caso de estos dos artistas: no dejarán a nadie indiferente.

Finalmente, la terraza de auditorio El Batel acogerá, a partir de las 20 horas, a Travis Birds. Tras su primer álbum, Año X, financiado con micromecenazgo, la cantautora madrileña acaba de lanzar un segundo trabajo. La Costa de los Mosquitos, que así se llama, es un álbum pasional y apasionante, a veces incómodo y también sugerente.

Muchos de seguidores comenzaron a fijarse en ella cuando lanzó Coyotes, una desgarradora canción sobre la obsesión que fue elegida como cabecera de la serie El Embarcadero, de Movistar +. Un éxito que no hace olvidar su participación en Tributo a Sabina, donde prestó su voz a 19 días y 500 Noches junto a Benjamin Prado.

Después compartió protagonismo con estrellas como Amaral, Vanesa Martín, Alejandro Sanz o Pablo Alborán. En su concierto nos invitará a asomarnos a su mundo interior; una estancia llena de matices, de colores y texturas con canciones que te remueven por dentro. La actuación de Maestro Espada se ha cancelado por haber resultado uno de sus integrantes positivo por covid.