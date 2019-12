Diez canciones para salvar el planeta

Las canciones alegran el día, te liberan el corazón y, con su poder, pueden cambiar tu vida, y por ende, lograr un mundo mejor. Bob Dylan lo consiguió con su himno contra la guerra del Vietnam, Blowin' in the wind; los Beatles revolucionaron la música para siempre con I want to hold your hand y James Brown inventó la música de baile con su Sex machine. Frente al cambio climático, ahí van diez temas para despertar conciencias y hacernos reflexionar.

«Ya no hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano, ya sólo quedas tú.

Pueblos del mundo: ¡extinguíos! Dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos.

Juntos de la mano hacia la extinción»



Siniestro total: 'Pueblos del mundo, extinguíos'

«Las aguas subirán, la tierra se abrirá y un viento ardiente que todo arrastrará...

El apocalipsis viene y es de acojonar»

Una de las grandes canciones del repertorio de este grupo gallego que lleva cuatro décadas ondeando la bandera del punk transgresor y el rock gamberro. Pueblos del mundo, extinguíos ha sonado en varias de las múltiples visitas de la banda a Murcia a lo largo de los años, pero parece que cada vez cobra mayor actualidad. El tema se publicó en el disco en directo Ante todo mucha calma (1992). La letra es de Julián Hernández y la música, de Costas.

Una de las diferentes bandas que ha tenido Evaristo Páramos alertó de este Hsuicidio en 2007. Lo cierto es que el cantante de La Polla Records siempre ha sido un visionario a la hora de escribir. Lo demostró con El congreso de los ratones, Delincuencia o No somos nada. Esperemos que se equivoque con este Hsuicidio...«Monsanto, deja a nuestros agricultores que cultiven lo que quieran, desde los campos de Nebraska hasta las orillas del Ohio. Los agricultores no son libres para cultivar lo que quieren si el control corporativo se hace cargo de la granja americana, con los políticos fascistas y los gigantes químicos caminando cogidos del brazo»

Neil Young: 'The Monsanto Years'

El veterano músico canadiense de origen indio puede presumir de una larga lista de canciones ecológicas, en defensa de un mundo más limpio, desde Who's gonna stand up?, en la que pregunta «¿quién va a ponerse en pie y salvar la Tierra?, todo esto empieza contigo y conmigo», hasta Mother Earth o Fork in the road. «Tenemos que proteger la Tierra, para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras», ha recordado en múltiples ocasiones. El rockero verde, siempre a contracorriente, publicó en 2015 The Monsanto Years, un disco conceptual muy crítico con la multinacional de productos agrícolas por su uso de organismos modificados genéticamente en la agricultura.

«Que difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres, y a tus hijos los que vendrán después,

si la miras como a tu mamá

quizás nos cambie la mirada,

y actuemos como el que defiende a los tuyos

y a los que vienen con él»

Macaco: 'Mama tierra'

Daniel Carbonell de las Heras, Macaco en el mundo de la música, ha puesto sus canciones al servicio de la conservación medioambiental. No bastaría esta página para citar todas sus canciones en defensa de esta causa. El pasado verano el músico barcelonés interpretó a bordo del rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace Blue el tema Blue (Diminuto Planeta Azul), de su nuevo álbum, Civilizado como los animales, junto con todos los himnos conservacionistas de su discografía.

«¿Qué pasa con esta tierra superpoblada?

¿Cuánto más abuso del hombre podrá soportar?»

Marvin Gaye: 'Mercy Mercy Me'

Un «viento venenoso», peces «llenos de mercurio» y «radiación bajo tierra y en el cielo» conviven en este tema que el músico de Washington lanzó en el verano del amor de 1968. La canción se convirtió en un desgarrador alegato a favor del medio ambiente y, con el subtítulo de The Ecology, se aupó hasta lo más alto de las listas. Dieciséis años después, en 1984 –pocos meses antes del histórico We are the World, la canción colectiva que obtuvo fondos para combatir el hambre en África–, Marvin Gaye fallecía abatido a tiros por su propio padre en su casa de Los Angeles. A buen seguro que, de estar vivo, Gaye seguiría alertando del principal mal que acecha hoy a la Madre Tierra: sus propios hijos.

«Fuego en el mar, veneno en el aire, arrancan de raíz lo que no es de nadie. Viento del sur, dime por qué tuvieron que quitarme a él también. ¿Cuando entenderán que si muere el bosque las cenizas les ahogarán?»

Nunatak: 'Viento del sur'

De la mano de Radio3, Nunatak ofreció ayer un concierto en la 'Zona Verde' del COP25, que se está celebrando estos días en Madrid. Y es que los cartageneros son referentes a nivel nacional en cuanto a música comprometida con el medio ambiente, y lo han demostrado a lo largo de toda su carrera salpicando sus discos con mensajes ecologistas y poniendo en marcha iniciativas como la de su popular 'Entrada Verde', que buscaba recaudar fondos para ayudar en la recuperación del Mar Menor. Y, por supuesto, en el último episodio de su aventura, Nunatak y las flores salvajes, tampoco faltan cortes que busquen concienciar al oyente sobre lo que le está ocurriendo a nuestro planeta. El más directo, Vientos del sur.

«En este adiós no hay sangre, no hay motivos. No he hecho más que poner excusas a miles de mentiras. Ahora me siento arrepentido y limpiaré toda mi culpa»

Linkin Park: 'What I've done'

Linkin Park es una de las bandas más grandes de lo que llevamos de siglo, y con Minutes to Midnight (2007) el malogrado Chester Bennington y los suyos dulcificaron sus formas para llegar todavía a un sector de público más amplio. Y el tema con el que promocionaron el disco fue este What I've done ('Lo que he hecho'), que reflejaba la preocupación de los californianos por el delicado estado de salud del planeta. De hecho, ya entonces –hace casi trece años– se mostraban muy poco optimistas con nuestro futuro en la Tierra...

«¿Qué le hemos hecho al mundo? ¡Mira lo que le hemos hecho! ¿Qué hay de toda la paz que prometiste a tu único hijo?, ¿qué hay de los campos florecientes?

¿Hay tiempo todavía?»

Michael Jackson: 'Earth song'

Imprescindible en este listado. El Rey del Pop se hartó de la pasividad de los gobiernos del mundo en 1995, cuando publicó Earth Song ('Canción de la Tierra'), cuya letra es tan poco sutil como su título. Tras preguntarse por los «reinos que se vuelven polvo», «por las ballenas que gritan», «por los niños que mueren», Jackson clamaba: «¿Nos importa una mierda?». Y seguramente su mensaje no caló tan hondo como a él le hubiera gustado –de lo contrario, no estaríamos escribiendo este artículo–, pero el sencillo vendió 3,5 millones de copias en todo el mundo.

«Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olores donde abundaban peces; no sufrían ni un dolor»

Maná: '¿Dónde jugarán los niños?'

Los mexicanos Maná también lo vieron venir, éstos en 1992. De hecho, la canción aquí referida era la que daba título al tercer disco de estudio de la banda. Y aunque la letra de Fher Olvera y Álex González ya era de por sí impactante, el videoclip que acompañó al single –en el que se podía ver a niños con máscaras de gas jugando en tierras muertas, sin vida, y en mares de aguas ennegrecidas– afilaba todavía más el mensaje de la banda; por si no había quedado lo suficientemente claro...

«Tuve este sueño: nuestro planeta sobrevivió. Las estrellas guía continuaron creciendo y todos los mundos, los destinos de todos los países, se estaban reconstruyendo al mismo tiempo. Nunca caí y siempre creí en que podríamos evolucionar y envejecer»

Gojira: 'Global Warming'

«Una nueva esperanza crece dentro. Veremos a nuestros hijos crecer», grita Joe Duplantier en Global warming, de los franceses Gojira. A decir verdad, el resto del tema no es particularmente optimista, pero un rayo de luz lo parte por medio en la última estrofa. Esperemos que tengan razón.