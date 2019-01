"La edad me ha hecho tener más cuidado con lo que digo"

Nacido en Uruguay, aunque criado en Barcelona, Facu Díaz lleva ya varios años en la primera línea del humor político pese a tener tan solo 25 años. Comenzó en Twitter, pasó por La Tuerka –donde conoció a Miguel Maldonado– y ahora tiene su propio programa.

Ellos son la nueva cara del humor político en nuestro país, siempre a medio camino entre la ofensa y la consiguiente querella. Facu Díaz y el murciano Miguel Maldonado llegan hoy al Auditorio El Batel de Cartagena con el espectáculo en directo de su late night No te metas en política, y tienen todas las entradas agotadas. También estarán el próximo 10 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, pero, igualmente, ya han colgado el cartel de sold out. Hablamos de humor y política con Facu Díaz.



Eso de «no se meta en política» se le atribuye a Franco. ¿Es aconsejable para alguien que quiere durar mucho en el poder?

Es un buen consejo, y hay más de diez que se están arrepintiendo de haberse metido el política... Yo diría, más bien, «No te metas en política institucional», porque te puede joder la vida.

¿Y usted, por qué sigue metiéndose en política tras haber pasado tres veces ante un juez?

Precisamente por eso, para que nadie vuelva a pasar por algo así. De mi experiencia personal no voy a hacer un ejemplo, pero me ha ayudado a entender que hay muchas cosas que cambiar, tanto en el poder judicial como en el policial y en toda la cadena de mando que pueda estar involucrada en la persecución de la libertad de expresión.

¿Se arrepiente de alguno de sus chistes?

De un montón. Llevo bastantes años diciendo gilipolleces y sería idiota si dijera que no me arrepiento de algo. Podría ponerte mil ejemplos de chistes que no volvería a hacer y actuaciones que no volvería a tener. Hace no tanto, yo era un idiota de ?? años con mucha repercusion en Internet, así que imagínate de cuantas cosas me arrepiento...

¿Le envalentonaban tantos seguidores?

Sí. Cuando eres un inconsciente y tienes mucha repercusión, te motiva a tope. Pero cuando pasan los años, esa repercusión es la que te hace tener cuidado porque yo ya sé que todo lo que digo llega a mucha gente.

¿Hay humor de derechas?

La derecha es el poder, y hacer humor desde el poder es complicado. Cuando alguien de derechas hace un chiste parte desde la premisa de que defiende a unos pocos para reírse de muchos. Hay intentos en medios más ultras, pero da cosita porque el discurso de la irreverencia desde la derecha es casposo y falaz.

Uno de los mejores humoristas españoles, Tip, era un señor de derechas...

A mí me gustan muchos comediantes americanos, que hablan de su familia o de su vida, y no se qué piensan politicamente. Y quiero dejarlo así, porque a lo mejor me llevo una decepción. Aunque nuestro espectáculo no tenga que ver con eso, a mí me gusta consumir entretenimiento que no tenga que ver con lo que pase en la política.

Cuando Jiménez Losantos dice que Netflix está en manos de la izquierda separatista, ¿está haciendo humor?

Bueno, es que eso fue brutal. Es un tipo que me hace muchísima gracia. Tenemos que permitir que gente como él diga lo que quiera para que los demás también podamos hacerlo.