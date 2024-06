Elecciones europeas: fin a una campaña en la Región que superó las expectativas

Los comicios europeos eran vistos como un proceso democrático menor y con poca afectación en la sociedad. La consecuencia era que los partidos no se movilizaban en estas campañas como sí lo hacían en elecciones generales o autonómicas y municipales. Hasta ahora. La geopolítica internacional, con guerras y partidos extremistas en auge, y la polarización política nacional han hecho que estas europeas sean las más importantes que se recuerdan. No hay partido que no se haya volcado en una campaña con varios actos al día y que, al fin, terminó ayer.

Partido Popular

Imagen de la visita del presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a Molina de Segura / PPRM

El Partido Popular de la Región ha seguido la consigna de Madrid de presentar estos comicios como un plebiscito a la política de Pedro Sánchez, por lo que sus socios, la ley de amnistía, el caso Koldo y hasta los problemas de su mujer con la justicia han ocupado buena parte del relato.

«Es importante votar al PP para que la Región tenga voz en Europa y empiece el principio del fin del Gobierno de Pedro Sánchez», decía ayer en Molina el presidente del partido en la Región, Fernando López Miras, que destacó los cien actos celebrados en los 45 municipios de la Región en solo dos semanas y las 115 carpas distribuidas también por todo el territorio.

«Necesitamos acabar con un gobierno que maltrata a la Región en financiación, infraestructuras, en Mar Menor y en agua», dijo Miras, que considera que «Sánchez preside un Gobierno débil, frágil y dividido».

Partido Socialista

De izquierda a derecha: el líder del PSRM-PSOE, José Vélez; el portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, y el candidato socialista al Parlamento Europeo, Marcos Ros / PSRM-PSOE

El PSOE se ha defendido como ha podido «frente a la maquinaria del fango, los bulos y la confrontación de la derecha y la ultraderecha», según decía ayer el secretario general de los socialistas murcianos, Pepe Vélez, que insistió en que «el único voto útil para frenar la ola reaccionaria que recorre Europa» es votar la candidatura que lidera Teresa Ribera. En el último día de campaña, el PSOE se trasladó al antiguo paso a nivel de Santiago El Mayor, donde recordó la lucha por el soterramiento de Murcia, «una demostración del poder de la gente» y después de la cual ganaron las elecciones autonómicas en 2019.

El eurodiputado socialista Marcos Ros, candidato estas elecciones, advirtió de que «el PP europeo tiene la tentación de meter en su coche a las dos ultraderechas europeas e introducirlas hasta dentro de las instituciones para reventar el proyecto europeo».

Vox

Antelo y otros miembros de Vox este viernes por la mañana en Molina de Segura. / L.O.

Los de Abascal han puesto todos sus esfuerzos en presentar al PP y al PSOE como lo mismo en Europa porque «votan lo mismo el 90% de las veces». Desde un campo de golf en Altorreal, José Ángel Antelo, portavoz de Vox en la Región, incidió ayer en que «el 9 de junio habrá una alternativa para acabar con esa estafa electoral que suponen el PP y el PSOE», a los que acusó de «rendir nuestras fronteras a las mafias que trafican con seres humanos» y «votar sistemáticamente en contra de nuestro campo». Antelo considera que la papeleta de Jorge Buxadé, número 1 de la lista, «significa seguridad en las calles, derogación del pacto verde, un futuro para nuestros jóvenes y garantizar la soberanía nacional».

Podemos

Elvira Medina, candidata de Podemos en las elecciones europeas. / L.O.

Palestina ha sido el gran tema de campaña de Podemos, atentos en todo momento de los barcos con armas para Israel que pudieran pasar por el Puerto de Cartagena. La candidata al Europarlamento Elvira Medina incidió ayer en que «estamos en una encrucijada histórica entre la paz y la guerra». «No queremos la bandera de la UE en un tanque, «sino en una barca de salvamento», subrayó.

Sumar

Los candidatos de Sumar se reunieron ayer con sindicatos. / L.O.

La campaña de Sumar ha sido muy activa, con varios actos al día. Ayer, sus candidatos se reunieron con los sindicatos y se comprometieron a impulsar un SMI a nivel europeo del 60% del salario medio de la Unión Europea.