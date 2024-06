Nicolás Pascual de la Parte, candidato regional del PP: "El 9J debe verse como un plebiscito a Sánchez; su Gobierno está amortizado"

El Partido Popular sale a ganar este domingo, seguro de tener todas las encuestas a favor, con permiso del CIS de Tezanos, que, como de costumbre, se le resiste. El primer candidato regional en la lista, el ciezano Nicolás Pascual de la Parte, no esconde que se va a sentir «como en casa» en las instituciones europeas, donde ya ha estado destinado como embajador en el Comité Político y de Seguridad y como embajador en la OTAN. «Catorce años consecutivos trabajando en Bruselas», dice. Y le vienen, si todo sale como espera, cinco años más.

¿Qué análisis hace de la situación geopolítica de la UE?

Nos encontramos en una encrucijada y en un cambio de era. Estos períodos de tránsito son peligrosos porque están plagados de amenazas y eso provoca que los países se cierren sobre sí mismas y traten de encontrar soluciones en el nacionalismo. La Unión Europea se encuentra en una etapa de redefinición y tendrá que fijar de nuevo sus estrategias y prioridades.

¿A qué amenazas nos enfrentamos los europeos?

Externas, desde Rusia hasta el norte de África, pasando por Oriente Medio e, incluso, el Sahel. Y en cuanto a las internas, tenemos con los populismos, tanto de izquierda como de derecha, que cuestionan e impugnan el modelo europeo. En esa tesitura tienen lugar las elecciones. Europa se tiene que reforzar e identificar cuál es su proyecto de futuro, político, económico y social, pero también de política exterior, de defensa y de seguridad.

Sin democristianos, socialdemócratas y liberales es imposible pensar en avances en el proyecto europeo"

Habla de la amenaza del populismo, pero el PP europeo está abierto a pactar con estos grupos situados a su derecha.

Es un momento muy iniciático y no es apropiado hacer proyecciones de futuro. Vamos a esperar el resultado, pero sí que puedo decir que el proyecto europeo siempre ha avanzado sobre los pilares socialdemócrata y democristiano. Luego se sumaron los liberales. Sin estas tres fuerzas, es imposible pensar en avances en el proyecto europeo.

¿Es complicado enfrentarse al populismo?

Sí, porque el populismo se define por ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Por este motivo, los populistas siempre crecen en la oposición, pero cuando les toca gestionar, se encuentran los déficits y la falta de programa. La realidad es siempre, por desgracia para ellos, más compleja.

¿Qué le parece a un diplomático como usted el reconocimiento del Estado Palestino?

La solución de los dos estados está aprobada por la comunidad internacional desde hace muchísimo tiempo y el Parlamento español aprobó esta solución en 2014, a propuesta del Gobierno del PP. Sin embargo, en política internacional, tan importante como el qué, es el cómo y el cuándo. Este momento es impropio, en pleno conflicto abierto, con rehenes que faltan por liberar y sin un alto el fuego, ¿qué aporta este reconocimiento? Y más importante, ¿a quién beneficia?

¿Cree que beneficia a Hamás?

Se corre el peligro de que sea interpretado como un premio a la violencia, es decir, a Hamás, ya que estos terroristas cometieron un atentado el 7 de octubre y hay unos réditos políticos diamantes. De hecho, así lo han interpretado Hamás y otras organizaciones terroristas de Oriente Medio. Por otro lado, desde el lado israelí se puede interpretar como coacción o amenaza a una de las partes para que se sienten en la mesa negociadora. El momento es inoportuno, además, porque el Gobierno utiliza la política internacional en clave interna, como una cortina de humo.

¿Usted calificaría de genocidio lo que ocurre en Gaza?

Yo no utilizaría esa palabra porque un genocidio es un delito muy grave, un conflicto abierto y militar que, no hay que olvidar, lo ocasionó Hamás con la mayor matanza de judíos desde el final del Holocausto. Es a Hamás al que le importa poco las vidas de los palestinos, a los que usan como escudos.

¿Es correcto entender estas elecciones como un plebiscito a Pedro Sánchez?

Podrían y deberían verse así porque estas elecciones vienen en un momento de crisis de este Gobierno, que es incapaz de sacar adelante leyes más allá de la de la amnistía y ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos. Este Gobierno está amortizado y el presidente Sánchez debería poner las urnas para ver qué piensa el pueblo español de la amnistía, que es un monumento a la desigualdad.

La inmigración no es un peligro, sino una oportunidad para todos, pero ha de ser legal y ordenada"

¿Le sorprendieron las palabras de Núñez Feijóo, que no descarta una moción de censura con Junts?

Lo que puedo decir es que si hay un Gobierno que merezca una moción de censura es este. Ya veremos la oportunidad de interponerla, en su caso.

¿Se siente cómodo con este clima político?

No creo que nadie con sentido común se sienta cómodo en ese ambiente tan crispado, pero fue Sánchez el que habló de levantar un muro entre los suyos y el resto.

Ciertos partidos a la derecha del PP apunta a que la UE se quiere llevar la producción de alimentos a Marruecos.

Es una leyenda urbana. La Unión Europea busca garantizar su autonomía estratégica en todos los aspectos, incluido el alimentario; por eso apuesta por la defensa de la agricultura y el abastecimiento de agua.

Pues algo se está haciendo mal cuando el agro está tan enfadado con las instituciones.

Sí. No se ha garantizado que los productos procedentes de terceros países de fuera de la Unión Europea cumplan con los mismos requisitos que se requieren a productos murcianos y españoles. Si no es así, hay que pararlos en frontera con el fin de ser justos y equitativos.

¿Cree que el Pacto Verde es perjudicial para la agricultura?

No debería serlo. Creo que contraponer ecología y agricultura es una barbaridad. Los primeros interesados en mantener el medio ambiente son los agricultores porque ellos y sus familias dependen del medio ambiente. Igual que los primeros interesados en mantener los bancos de pesca son los pescadores. Todos queremos avanzar hacia una Europa más verde, pero debemos hacerlo a un plazo razonable, sin estrangular el desarrollo económico. Habrá que revisar los plazos establecidos para la transición ecológica.

¿Está Europa demasiado abierta a la inmigración?

Nunca he considerado a la inmigración como un peligro, sino como una oportunidad para todos, siempre y cuando se haga de forma legal y ordenada y no a través de mafias a las que no les importa la vida de las personas que meten en pateras. Para eso hay que invertir en los países de origen, de tránsito y hacer políticas de asentamiento en los países de acogida con el objetivo de que la inmigración sea la que necesita nuestro mercado laboral. Ese es el objetivo del Pacto de Asilo e Inmigración, que no es perfecto, pero que hay que empezar a aplicar para luego perfeccionarlo.