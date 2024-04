Los bomberos se desmarcan de la "tergiversación informativa" del Consorcio: "Quien lo haya escrito no nos representa"

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región (CEIS) está en el avispero desde el pasado viernes, cuando se publicó desde la cuenta oficial del Cuerpo en la red social X un mensaje en el que lamentaban un "accidente provocado por los ocupantes de una furgoneta de origen magrebí".

Son varias las voces de efectivos del CEIS que se han alzado en contra de esta publicación, ya que destaca la procedencia de parte de las personas implicadas en la colisión, algo nunca hecho antes.

"El mensaje está escrito como si los ocupantes de la furgoneta hubieran provocado un accidente y se hubieran dado a la fuga" Sergio Rubén Nicolás — Bombero CC OO

Sergio Rubén Nicolás, delegado personal de CC OO y secretario de la Junta de Personal, considera "evidente" lo que se quiere transmitir con esa publicación: "Está escrito como si los ocupantes de la furgoneta hubieran provocado un accidente y se hubieran dado a la fuga". Además, desea la pronta recuperación de los bomberos cuando los únicos heridos, que acabaron hospitalizados, son siete de los nueve ocupantes de la furgoneta.

Nicolás critica que se haya "usado el escudo" del CEIS de esa manera y lamenta la escasa "sensibilidad política" de sus compañeros, ya que no se ha exigido una rectificación. "Quise hacer un comunicado desde la Junta de Personal, pero no quisieron publicarlo", afirma.

De esta forma, en un ‘hilo’ publicado también en X (antiguo Twitter), el bombero se muestra sorprendido por el hecho de que hayan pasado cuatro días desde esta publicación "y nadie ha dado respuesta a la tergiversación informativa que ha producido". Subraya que "la nacionalidad no aporta ninguna información a la publicación" y señala que el "accidente fortuito" y "no provocado" lo causaron "jornaleros que llevan toda una semana de trabajo para volver a casa a descansar".

Además, remarca que para hacer estos comunicados "hace falta formación, conocimientos, criterio institucional, empatía con todos los implicados y, sobre todo, humanidad". Además, exige al Consorcio que "la mejor forma" de apoyar a los bomberos "es tener unos servicios públicos de emergencias con personal suficiente para garantizar la seguridad de las víctimas y de los propios trabajadores".

"Parece que han querido darle a la publicación un trasfondo político" Rubén Fuentes — Bombero CSIF

Roberto Fuentes, del sindicato CSIF, afirma que el autor del mensaje del CEIS no les representa y critica que se quiera "politizar" el Cuerpo para "sacar réditos políticos". De hecho, explica que si se decidió no apoyar el comunicado de la Junta de Personal fue, precisamente, para "evitar cualquier polémica".

No obstante, admite que "lo único con lo que se queda la gente con ese mensaje es el origen magrebí de los ocupantes de la furgoneta", algo que no debería suceder y no pasaba antes. "Este tipo de accidentes con personas extranjeras pasan mucho y nunca se había extraído su nacionalidad, por lo que parece que han querido darle a la publicación un trasfondo político", manifestó ayer a preguntas de esta Redacción.

Reacciones políticas

El secretario general del PSOE regional, José Vélez, pidió ayer el cese del vicepresidente autonómico y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo (de Vox), por este mensaje "con connotaciones racistas y xenófobas", ya que el CEIS depende de su departamento. "Podríamos entender que fuera un error puntual, pero, de ser así, es incomprensible que, tres días después, todavía no lo hayan borrado".

Vélez lamentó el "silencio cómplice" del Gobierno regional, deduciendo que esta publicación en redes sociales "cuenta con el amparo" del Ejecutivo murciano. "Tampoco nos sorprende porque Vox lleva utilizando el Gobierno regional para pregonar discursos racistas y xenófobos desde el principio, de forma ruin y miserable, con el consentimiento de Miras y el PP", indicó.

Podemos, por su parte, pidió también ayer el cese del responsable de la Dirección General de la Consejería de Antelo que puso el polémico mensaje en la cuenta del CEIS. "Se trata de un mensaje vergonzoso y que, además, no representa a los bomberos, que se dejan la piel todos los días para ayudar y servir a todas las personas en esta Región, sin importar su procedencia", destacó la diputada María Marín.